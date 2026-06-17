美容ドリンクの元祖 イムダインから待望の進化版登場！「ナトロボーテ コラーゲン プレミアム」～美と健康のバランスに着目したプラチナ比設計～

株式会社イムダイン

美と健康のバランスに着目したサプリメント事業を、美容業界を中心に展開する株式会社イムダイン（所在地：東京都港区、代表取締役社長 植村 浩）は、ロングセラーのコラーゲンドリンク「ナトロボーテ コラーゲン」シリーズのプレミアムラインをさらに進化させた「ナトロボーテ コラーゲン プレミアム」を、2026年7月1日より発売いたします。

今日では一般的となったコラーゲンドリンクですが、その起源は1985年にまで遡ります。日本を代表する美容家であり、イムダインの創業者でもある植村秀が、日本で初めて美容サロンにてコラーゲンドリンクを紹介しました。サプリメントすらまだ浸透していなかった時代に、「美と健康の追求には、内面と外面からのケアが必要」であり、「美しいメイクを仕上げるためには美しい素肌づくりが重要である」という考えのもと、インナービューティーの必要性を説いた製品が開発されました。誕生から40年が過ぎた今も、その想いを受け継ぎながら、時代に合わせて進化を続けています。その特徴は、特定の成分を高濃度で摂取するのではなく、必要な成分を理想的な「プラチナバランス」で組み合わせる独自の設計にあります。インナーケアの第一歩は、体に負担なく効率よく多面的にサポートしてくれるバランスのとれた商品選びから始まります。

このたび登場する「ナトロボーテ コラーゲン プレミアム」は、エイジングケア(※1)の最高峰(※2)レベルとして、さらなる価値向上を目指した製品です。

※1：年齢に応じたケア ※2：当社従来品と比較して

既に各地で季節外れの暑さに見舞われ、今夏は全国で高温予想となっているようです。体だけでなく肌のコンディションも気になりやすいこれからの時季に、「ナトロボーテ コラーゲン プレミアム」でワンランク上のご自愛美容を始めてみてはいかがでしょうか。

ナトロボーテ コラーゲン プレミアム 商品概要

【商品名】ナトロボーテ コラーゲン プレミアム

【価格】\10,800（税込）

【内容量】50mL×7本 ／ 約7日分

【飲用方法】1日1本（50mL）を目安にお飲みください。就寝前、または入浴前がおすすめです。

【商品詳細ページ】

https://immudyne.co.jp/products/natrobeautecollagen-premium-n/

◆正規取扱いサロンにて販売

■選び抜いた27種の美容成分を1本に凝縮

選び抜いた成分をバランスよく組み合わせ、無理なく取り入れられるエイジングケア(※1)をサポートする「ナトロボーテ コラーゲン プレミアム」。年齢とともに揺らぎがちな日々に寄り添い、これからのライフステージにおいても心強いパートナーとなる製品です。

※1：年齢に応じたケア

＜主な成分＞エラスチン

コラーゲン同士を結びつける働きを持つ繊維状のたんぱく質。専門的には弾性繊維と呼ばれ、優れた伸縮性を持っています。

オリーブ葉抽出物

特別なオリーブ葉から抽出された植物由来の有用成分。体内に存在する「HIF-1（ヒフワン）」と呼ばれるたんぱく質を増やす働きがあります。

■美味しさへのこだわり

コラーゲン特有のクセを抑え、やさしい甘みと酸味のあるすっきりとしたパイナップル風味で、我慢することなく続けたくなる味わいです。キレイのための特別なケアや毎日の美容サポート、体調管理を意識したいときなど、さまざまなシーンで取り入れやすく、“継続は力なり”を実感したい方にもおすすめの一本です。

コラーゲンドリンクの歴史

革新的だった「飲むコラーゲン」という発想は、メイクアップアーティストの先駆けとして、国内外で美を追求してきた美容家・植村秀によるものです。1985年に日本で初めてコラーゲンドリンクが発売されて以来、時代に合わせて進化を遂げ、現在へと受け継がれています。

「ナトロボーテ コラーゲン」 シリーズラインナップナトロボーテ コラーゲン

350mL ／ 約2週間分 \6,500（税込\7,020） ♢公式オンラインショップにて購入可能

ナトロボーテ コラーゲン デイリーボトル

25mL×10本 ／ 約10日分 \5,600（税込\6,048） ♢公式オンラインショップにて購入可能

ナトロボーテ コラーゲン 4weeks

350mL×2本 ／ 約4週間分 \12,000（税込\12,960） ♢正規取扱いサロンにて販売

会社概要

株式会社イムダイン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山5-7-17 青山小原ビル6F

設立：2002年9月

事業内容：栄養補助食品の製造、販売、輸出入、

栄養補助食品などの原材料の開発、販売、輸出入

健康の保持、増進および管理に関するコンサルタント

その他、関連事業

URL： http://www.immudyne.co.jp