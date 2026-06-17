【井上正大×ヴィレッジヴァンガード】～マゼンタ学園、校外実習実施のお知らせ！～

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




現在、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて校外実習を実施中！


実習の開催を記念して、井上正大校長先生のオリジナルグッズが登場！


学園生のみなさん、実習の思い出にぜひお迎えください！


【商品詳細】



■手帳　\2,980（税込）




【サイズ】H184mm×W267ｍｍ（見開き時）


【素材】PU、他



■付箋セット　\1,500（税込）




【サイズ】H160mm×W106ｍｍ（見開き時）


【素材】PU、他



■アクリルキーホルダー　\1,400（税込）




【サイズ】約H63×W65ｍｍ


【素材】アクリル、鉄



■トレーディング缶バッジ　全3種


　単品\600（税込）/ 3種セット：\1,800（税込）




【サイズ】直径57ｍｍ


【素材】ブリキ



■POP風アクリルバッジ　\1,400（税込）




【サイズ】約H59mm×W75ｍｍ


【素材】アクリル、鉄、プラスチック



■アクリルヘアクリップ　\1,300（税込）




【サイズ】約Ｈ35mm×Ｗ39ｍｍ


【素材】アクリル、PS



■ハンドタオル　全2種　各\1,980 (税込)




【サイズ】Ｈ200mm×Ｗ200ｍｍ


【素材】ポリエステル



■モバイルクリーナークロス　全2種　各\1,980（税込）




【サイズ】H155mm×W155ｍｍ


【素材】ポリエステル



■タペストリー　\3,300（税込）




【サイズ】Ｈ420mm×Ｗ297ｍｍ


【素材】ポリエステル


【受注期間】



2026年6月11日（木）18：00～2026年6月28日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年8月中旬～下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22375/


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