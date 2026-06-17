【井上正大×ヴィレッジヴァンガード】～マゼンタ学園、校外実習実施のお知らせ！～
現在、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて校外実習を実施中！
実習の開催を記念して、井上正大校長先生のオリジナルグッズが登場！
学園生のみなさん、実習の思い出にぜひお迎えください！
【商品詳細】
■手帳 \2,980（税込）
【サイズ】H184mm×W267ｍｍ（見開き時）
【素材】PU、他
■付箋セット \1,500（税込）
【サイズ】H160mm×W106ｍｍ（見開き時）
【素材】PU、他
■アクリルキーホルダー \1,400（税込）
【サイズ】約H63×W65ｍｍ
【素材】アクリル、鉄
■トレーディング缶バッジ 全3種
単品\600（税込）/ 3種セット：\1,800（税込）
【サイズ】直径57ｍｍ
【素材】ブリキ
■POP風アクリルバッジ \1,400（税込）
【サイズ】約H59mm×W75ｍｍ
【素材】アクリル、鉄、プラスチック
■アクリルヘアクリップ \1,300（税込）
【サイズ】約Ｈ35mm×Ｗ39ｍｍ
【素材】アクリル、PS
■ハンドタオル 全2種 各\1,980 (税込)
【サイズ】Ｈ200mm×Ｗ200ｍｍ
【素材】ポリエステル
■モバイルクリーナークロス 全2種 各\1,980（税込）
【サイズ】H155mm×W155ｍｍ
【素材】ポリエステル
■タペストリー \3,300（税込）
【サイズ】Ｈ420mm×Ｗ297ｍｍ
【素材】ポリエステル
【受注期間】
2026年6月11日（木）18：00～2026年6月28日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年8月中旬～下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22375/
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