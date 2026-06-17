【フライングタイガー】″暑い夏″の遊びはこれ！海・プール・おうちで楽しめる『水あそびグッズ』が新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年6月19日（金）より販売を開始する（※）新商品全200種の中から、様々なシーンで活躍する『水あそびグッズ』（全8種）をご紹介します。

ビニールプールやビーチボールなどの屋外向けの定番アイテムに加え、お風呂やお庭・ベランダでも気軽にご使用いただける商品をラインナップしました。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年6月12日（金）より先行販売中

動物たちが水あそびをしているイラストをあしらったミニプール（110×19cm）と、同デザインのビーチボール（30×30cm）。一緒に使いたくなるデザインです。

左）ミニプール 1,650円

右）ビーチボール 660円

ワニ型のウォーターキャノン（18.5×6.5cm）。見た目のユニークさも魅力の水鉄砲です。

ウォーターキャノン（ワニ） 550円

アイスキャンディーのモチーフが特徴のウォータースプレイヤー（14×6.4cm）。持ち手を引いて水を吸い上げ、押すことで水が出るシンプルな仕様です。

ウォータースプレイヤー（アイスキャンディー） 385円

宝石や貝殻をモチーフにしたカラフルなダイビングダイヤモンド（4個セット）。水中に沈めて探して拾う、宝探しのような感覚で楽しめるアイテムです。

ダイビングダイヤモンド 330円

魚やタコの形をしたダイビングリング（2個セット）。底に沈むつくりで、小さな手でも持ちやすい仕様です。水中でリングを拾うあそびを通して、もぐる動きも取り入れられます。

ダイビングリング 770円

バスルームの壁に取り付けて使える、お風呂で楽しむバスケットボールセット（本体 28.5×15cm／ボール 6cm）。本体の裏側に吸盤がついているので、気軽に位置を変えながら楽しめます。

お風呂でバスケットボール 1,100円

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wtM9ZFA3C1U ]

パーツを組み合わせて自分でコースをつくれるボールラン。水を流すとボールが転がる仕組みで、お風呂時間に動きのある遊びを取り入れられます。

自分で組み立てるボールラン 1,320円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年6月17日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

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＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。

＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。