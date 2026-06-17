ファミマル輸入ボトルワイン年間販売本数No1商品「レインボーロリキート」から飲み切りサイズの250ml缶初登場！赤・白2種を6月23日（火）から全国で発売～「缶ワイン」でサステナブル＆タイパな新習慣～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、ファミマル輸入ボトルワイン年間販売本数No1商品（※）「レインボーロリキート」から、飲みきりサイズの250ml缶として、「レインボーロリキート カベルネ・ソーヴィニヨン」271円（税込298円）「レインボーロリキート シャルドネ」271円（税込298円）が、2026年6月23日（火）から全国のファミリーマート酒類取扱店約15,800店にて発売いたします。

（※）2025年度累計販売本数

■シーンを選ばず、サステナブルに。日常を彩る『缶ワイン』という新習慣

世界のワイン業界では、今「缶ワイン」が新しいスタンダードとして急速に台頭しています。軽量で持ち運びやすく、リサイクル効率にも優れたアルミ缶パッケージは、「外出先でも手軽に、かつ環境に配慮して楽しみたい」という消費者のニーズにもマッチしており、伝統的なボトルワインの枠を超え、現代のライフスタイルに寄り添う「自由な選択肢」として注目を集めています。

また、環境意識に加え、現代において重視される「タイパ（タイムパフォーマンス）」や「質の担保」という観点から、開けてすぐ飲めるRTD（Ready-To-Drink）としての価値も向上しており、ワインの消費スタイルの一つとして、その認知は日ごとに高まっています。

■急成長を遂げる缶ワイン市場

世界における缶ワイン市場規模は、2024年に約9,837億円と推定されています。市場は2025年の約1兆1,161億円から2032年までに約2兆8,423億円に成長し、予測期間中に14.45%の年平均成長率で成長すると予想されています（※1）（※2）。日本国内においても、利便性と新しい引用体験への需要から、市場は拡大の一途を辿っています。

（※1）出典：Fortune Business Insights

（※2）1ドル160円で試算

■ファミマル輸入ボトルワイン年間販売本数No1商品から、250mlの缶ワインが初登場！

ファミリーマートでは、人気ワイン漫画『神の雫』とのコラボで話題を呼んだ「ジスト グランレゼルバ」をはじめ、高品質なワインを多数展開しています。

このたび、数あるファミマル輸入ボトルワインの中で人気No1を誇る「レインボーロリキート」から、飲み切りサイズの250ml缶を発売いたします。フルボトルのファンの方はもちろん、まずは少量から試したいという方にも最適な、環境にも優しい新ラインアップをぜひお楽しみください。

【商品詳細】

【商品名】レインボーロリキート カベルネ・ソーヴィニヨン２５０

【価格】271円（税込298円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国

【内容】カベルネ・ソーヴィニヨンが主体の、ブルーベリーやブラックベリー、ミントやスミレ、カカオの香りと心地よい渋みと酸味が特長の赤ワインです。

【商品名】レインボーロリキート シャルドネ２５０

【価格】271円（税込298円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国

【内容】シャルドネ主体の、レモンやライム、グレープフルーツや白い花を想わせる香りが特長の白ワインです。

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html