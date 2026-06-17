アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君＆ハニちゃん」、“50音ダンス企画”第6弾「金沢編」を6月17日公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数および契約数ともにNo.1の実績を持つAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開する「アパマンショップ」は、自社公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」が各地の街をテーマにショートダンスを披露する“50音ダンス企画”の第6弾として、「金沢編」を2026年6月17日（水）に公開いたします。

今回の「金沢編」では、ひがし茶屋街を想起させる街並みや、加賀友禅に着想を得た和装表現などを通じて、和の美しさや金沢ならではの街の魅力をハニちゃんのダンスで表現します。

※本動画は金沢および各施設との公式提携を示すものではありません。

本取り組みは、企業キャラクターを活用し、ショート動画を通じて地域の魅力に触れるきっかけをつくることを目的としています。

50音ダンス 第6弾 金沢「ハニちゃん」

背景と目的

本プロジェクトは、日本全国に店舗を展開するアパマンショップならではのネットワークを活かし、50音順に全国の「街」をショートダンスで紹介していく企画です。

べあ～君とハニちゃんが各地の街をテーマにしたダンスを披露することで、視聴者がその街の名前や魅力に触れるきっかけをつくり、地域への関心や親しみの向上を目指します。

金沢編の見どころ

「金沢編」では、加賀友禅に着想を得た和装風の衣装で、和室の落ち着いた空間の中で、優雅なおじぎやそぞろ歩きのような所作を通じて、ハニちゃんが金沢に息づく伝統文化や上質な雰囲気を楽しくお届けします。

金沢

ハニちゃん 50音ダンス・「か」の街

ダンス振付

１.優雅におじぎ

２.右に左にそぞろ歩き





金沢 :https://youtube.com/shorts/joN5WTHXWsY加賀友禅・金箔工芸・ひがし茶屋街

金沢の住まい・暮らしの魅力発信

金沢は、歴史的な街並みや伝統文化が日常の中に感じられるエリアです。観光地としての魅力に加え、金沢駅周辺を中心とした交通アクセスや商業施設などの生活利便性もあり、落ち着いた雰囲気と都市機能の双方を感じられる街です。暮らしの雰囲気を大切にしたい方から、通勤・通学の利便性を重視する方まで、住まい探しの選択肢を検討しやすい地域です。

アパマンショップ金沢エリアの店舗について

アパマンショップは、金沢エリアにおいて各店舗が地域に根ざした情報提供を行いながら、お客様一人ひとりのライフスタイルやご希望に応じた住まい探しをサポートしています。また、法人契約や社宅に関するご相談に対応する社宅専門店も展開しており、個人のお客様から法人のお客様まで幅広いニーズに対応しています。

【アパマンショップ 金沢駅前店】

＜店舗概要＞

所在地：〒920-0853 石川県金沢市本町２丁目 3-5

営業時間：09:30～17:30

電話受付：076-222-1133

定休日：水曜日

店舗ページ：https://www.apamanshop.com/shop/17001302/

【アパマンショップ 金沢けやき通り店】

＜店舗概要＞

所在地：〒920-0024 石川県金沢市西念４丁目 24-21

営業時間：09:30～17:30

電話受付：076-233-3010

定休日：水曜日

店舗ページ：https://www.apamanshop.com/shop/17001307/

【アパマンショップ 三口新町店】

＜店舗概要＞

所在地：〒920-0944 石川県金沢市三口新町３丁目 1-20

営業時間：09:30～17:00

電話受付：076-264-8686

定休日：水曜日

店舗ページ：https://www.apamanshop.com/shop/17033001/

【アパマンショップ 金沢杜の里店】

＜店舗概要＞

所在地：〒920-1167 石川県金沢市もりの里１丁目 186 マーゴ９８ビル１Ｆ

営業時間：09:30～17:30

電話受付：076-260-1860

定休日：水曜日

店舗ページ：https://www.apamanshop.com/shop/17028101/

【アパマンショップ 金沢駅西口店（社宅専門店）】

＜店舗概要＞

所在地：〒920-0031 石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル8F

営業時間：09:30～18:00

電話受付：03-6777-0015

定休日：土曜日 日曜日 祝日

店舗ページ：https://www.apamanshop.com/shop/17068601/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/319_1_6c0c11eca0d964cd58ea9b0939d87a0e.jpg?v=202606171152 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎 戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村 浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

アパマンショップ採用情報はこちら

URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889