【宇治市×ロピア】人気の牛タン・牛プルコギが、宇治市の返礼品に初登場！ 特製の味付け肉2種セット受付開始

LR株式会社

EC支援などを行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬）は、ふるさと納税サポートを担う京都府宇治市において、食品スーパー「ロピア 宇治店」の主力商品の返礼品登録を行いました。

本連携は、全国に誇る銘茶「宇治茶」の街・宇治市の新たな食の魅力を、全国の寄附者様へお届けするために実現したものです。

2026年6月17日 (水) より受付開始。精肉専門店として創業したロピアの強みであるお肉2種類をお届けします。

【宇治市×ロピア】

京都府内で2店舗目のオープンとなったロピア宇治店。新しいことに次々と挑戦していくロピアの姿勢と、宇治市の地域課題解決への思いが合致し、今回のふるさと納税での連携が実現いたしました。

国内外で愛される「宇治茶」をはじめ、歴史ある食文化を育んできた宇治市。今回、地元で親しまれる精肉専門店発祥の「ロピア 宇治店」との連携により、これまでの宇治市のイメージに『毎日の食卓を豊かにするお肉』という新たな魅力が加わりました。

今回登場するのは、宇治市初となる「牛肉」2種類。全国のロピアの中でも宇治店でしか手に入らない限定販売の「牛タン」と、ロピアで不動の人気を誇る「牛プルコギ」です。それぞれオリジナル特製ダレで漬け込んだ、焼くだけで美味しい2種セットを、ボリューム満点でお届けします。

【返礼品紹介】

■ロピアオリジナル味付け牛タン／2種セット

ロピアオリジナル特製タレで漬け込んだ、人気の味をお楽しみいただける食べ比べセットです。

牛タン（焼肉のタレ）イメージ牛タン（塩ダレ）イメージ

【内容量】

■ 味付け牛タン(焼肉のタレ)：250g

りんご果汁の甘みを隠し味に加えた、コク深く濃厚な味わい

■ 味付け牛タン(塩ダレ)：250g

塩ダレベースにハーブをブレンドした、旨みが引き立つ香ばしい味わい

【寄附額】

・10,000円

【寄附受付ページ】

・楽天(https://item.rakuten.co.jp/f262048-uji/uj-fv002/)、チョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/26204/7082502)、ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1941762)、JAL(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/243172b445905fc9bd6beffe36a1c1a4)

■ロピアオリジナル味付け牛プルコギ／焼き肉用2種セット

ロピア大人気商品です。あつあつご飯にのせれば、満足感たっぷりのプルコギ丼に。卵や野菜を加えてアレンジも可能です。

味付け牛プルコギ／焼き肉用2種セット（イメージ）プルコギ丼（イメージ）

【内容量】

■ 味付け牛プルコギ (焼肉のタレ)：750g

りんご果汁の甘みを隠し味に加えた、コク深く濃厚な味わい

■ 味付け牛プルコギ (うまタレ)：750g

炭火の香ばしさが食欲をそそる、クセになる味わい

【寄附額】

・10,000円

【寄附受付ページ】

・楽天(https://item.rakuten.co.jp/f262048-uji/uj-fv001/)、チョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/26204/7082503)、ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1941725)、JAL(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/f7bd396255a86734366ac3b920ec1e1f)

関係者コメント

【宇治市 ふるさと納税担当者】

京都府宇治市は、高級茶として知られている宇治茶の産地、世界遺産平等院や宇治神神社などの歴史遺産が多数存在し、観光客がたくさん訪れるまちです。昨年オープンしたロピアと連携しながら、ふるさと納税を盛り上げていくとともに、皆様からのご寄附はこれからの魅力あるまちづくりに、大切に活用させていただきます。

【ロピア 商品開発担当者】

私たちロピアは、地域とのつながりを大切にしています。今回の宇治市様をはじめとする、各自治体様との連携はその第一歩です。この街からスタートし、地域の魅力を全国へ届けていきたいです。今後はさらに多くの自治体様とも手を携え、日本各地の活性化や課題解決に全力で貢献していく挑戦を、ぜひご期待ください。

【LR 担当者】

本連携は、ロピア様の高い商品力と、宇治市様の魅力発信が結びついた取り組みとして大きな可能性を感じ ています。弊社が伴走支援している宇治市様は、歴史と文化、そして豊かな地域資源に恵まれた地域です。 ロピア様の返礼品を通じて、宇治市様の魅力をより多くの方に届けられることを大変嬉しく思っております。 今後もロピア様、宇治市様と連携しながら、地域の魅力発信と持続的な発展に貢献してまいります。

【ロピアについて】

「食生活(ハート)(ハート)（ラブラブ）ロピア」をモットーに、ロープライスのユートピアを作ることを目標に生まれた会社です。

「同じ商品ならより安く」「同じ価格ならより良いものを」提供し、「楽しく感動できる 愛に満ち愛されるお店」を目指しています。

仕入れ・製造・販売のすべてで工夫を凝らし、価値ある商品をお求めやすい価格でお届けできるよう日々挑戦を続けています。

【宇治市について】

宇治市は、世界遺産の平等院鳳凰堂や宇治上神社をはじめ、数多くの歴史的文化的遺産を有するとともに、世界最古の長編小説「源氏物語」宇治十帖の舞台になったまちです。近年は宇治川太閤堤跡が発掘され、貴重な歴史的文化的遺産の保護や活用にも取り組んでいます。



また、宇治の象徴でもある「宇治茶」は世界に誇る銘茶の代名詞であり、市営茶室「対鳳庵」では、気軽に本格的な抹茶を味わっていただくことができます。