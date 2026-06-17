【データ活用の“一丁目一番地”】「顧客名がバラバラ」「商品コードが部署ごとに違う」を根本解決する『【実践ガイド】ゼロから始めるマスターデータマネジメント構築とプロジェクト推進の進め方』を無料公開

株式会社パタンナー

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、全社データ活用の土台となるマスタデータの統合・管理手法をまとめたガイド『【実践ガイド】ゼロから始めるマスターデータマネジメント構築とプロジェクト推進の進め方』を公開いたしました。

本資料では、DXやデータ分析の最大の障壁となる「マスタデータのサイロ化」問題に対し、単なるシステム開発の枠を超えて、各部署の利害を調整し、組織全体でマスターデータマネジメント（MDM）プロジェクトを推進するための実践的なステップを紐解きます。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-masterdatamanagement

■ 公開の背景：「同じ顧客なのに、システムごとに別のIDで登録されている」

「営業部と経理部で、商品名の表記ルールが違うため集計が合わない」

「システムごとに顧客データが重複しており、正確なLTV（顧客生涯価値）が出せない」

DXやデータ分析を推進する際、多くの企業が真っ先に直面するのがこの「マスタデータの不一致」です。

どんなに高度なBIツールやAIを導入しても、その基盤となる「顧客」「商品」「従業員」などのマスタデータ（基準となるデータ）がバラバラでは、正確な分析は不可能です。

しかし、マスターデータマネジメント（MDM）の構築は、各部署の業務プロセスや利害が複雑に絡み合うため、「システム部門だけでは解決できない全社プロジェクト」となり、難易度が高く挫折しやすい領域でもあります。

本資料では、MDMの基本概念から、複数部署を巻き込んでプロジェクトを前に進めるための具体的なステップ、失敗を避けるためのベストプラクティスを、実務者の目線で分かりやすく解説しました。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-masterdatamanagement

■ 本資料（ホワイトペーパー）の概要

【実践ガイド】ゼロから始めるマスターデータマネジメント構築とプロジェクト推進の進め方＜目次＞- はじめに- マスターデータマネジメント（MDM）とは何か- - マスターデータの定義と種類- - MDMが求められる背景- - MDMとデータガバナンスの関係- MDM導入がもたらす5つのビジネスメリット- - データ品質の向上と意思決定の高速化- - 業務効率化とコスト削減- - コンプライアンス対応とリスク低減- MDM導入を成功に導くステップと実践フレームワーク- - DMBOK2に基づくMDMの体系的アプローチ- - MDM導入の5つのステップ- - MDMアーキテクチャの選定パターン- MDM導入における課題と乗り越え方- - データサイロの解消と組織横断の壁- - 変更管理と現場の抵抗への対処法- - ROI可視化とステークホルダーの巻き込み- AI時代のMDM最新トレンドと将来展望- - AIエージェントとMDMの融合- - クラウドネイティブMDMの台頭- - MDM市場の成長予測と今後の方向性- まとめ- 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」＜こんな方におすすめ＞- CIO・情報システム部門長：全社システムの統合や刷新を見据え、マスタデータの一元管理（MDM）構想を描き、経営層に提案したい方- DX推進リーダー・データマネジメント担当者：部署間でバラバラなデータ定義やコード体系を統一し、本当に「分析可能」なデータ基盤を作りたい方- 経営企画・事業責任者：「顧客軸」や「商品軸」での正確なデータ分析を実現し、意思決定のスピードと精度を上げたい方

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-masterdatamanagement

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

データアーキテクト研修

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-trainingデータマネジメント実践研修

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E6%B7%B1%E9%87%8E-%E5%97%A3/dp/4295409316

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/