オートデスク、設計変更・品質対応・部品管理の属人化を解消するクラウドPLM「Fusion Manage」を設計・製造ソリューション展（東京）で紹介

オートデスク株式会社

オートデスク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 智行、以下、オートデスク）は、2026 年 7 月 1 日（水）から 3 日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ものづくり ワールド［東京］2026」内の専門展「設計・製造ソリューション展 (DMS)」に出展し、クラウド型 PLM（製品ライフサイクル管理）ソリューション 「Autodesk Fusion Manage」をご紹介します。

製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。

製品開発の短納期化、部品調達の複雑化、品質要求の高度化により、設計・製造・品質・調達部門をまたいだ情報共有の重要性はますます高まっています。一方で、多くの企業では依然として Excel、メール、共有フォルダを中心とした運用が残っており、設計変更の履歴が追えない、最新版が分からない、承認状況が見えないといった課題を抱えています。

特に近年は、

* 設計変更の影響範囲を迅速に把握したい

* 購入品や部品のライフサイクルを管理したい

* 品質不具合や是正処置（CAPA）の履歴を残したい

* ERP やサプライヤー連携を見据えて基盤を整えたい

といったニーズが高まっています。

しかし、「PLM は導入が大変そう」「大規模なシステム投資が必要ではないか」というイメージから、導入検討が進まないケースも少なくありません。

Autodesk Fusion Manage は、製品企画から設計、リリース、変更管理、品質管理までを一元的に管理できるクラウド型 PLM ソリューションです。サーバー構築や専用インフラの準備を必要とせず、短期間で利用を開始できます。

また、最初から全社導入を前提とするのではなく、製品リリース管理や BOM 管理、設計変更管理、承認ワークフローなど、優先度の高い業務から段階的に導入できるため、現場への負荷を抑えながら PLM 活用を進めることが可能です。さらに、製品情報や変更履歴を一元管理することで、将来的には品質管理やサプライヤー管理、ERP 連携などへの拡張も視野に入れることができます。

DMS 東京 2026 の会場では Fusion Manage のデモを通じて、

* 製品アイテム・BOM 管理

* ライフサイクルステータス管理

* 設計変更・承認ワークフロー

* 品質管理（不適合管理・CAPA）

* プロジェクトや品質状況を可視化するダッシュボード

など、製造業における実践的な PLM 活用方法をご紹介します。

「今年度中に PLM 導入を検討している」

「Excel 中心の運用から脱却したい」

「まずは小さく始められる PLM を探している」

という方は、ぜひオートデスクブースへお立ち寄りください。

開催概要

展示会名：設計・製造ソリューション展（DMS）2026

会期：2026 年 7 月 1 日（水）～ 3 日（金）10:00 ～ 17:00

会場：東京ビッグサイト

展示ブース：設計・製造ソリューション展内 オートデスク ブース （西 2 ホール）

オートデスク出展情報：https://autode.sk/3Q0lmjK

会場にて対面でのご相談をご希望の方は、以下までご連絡ください。

AutodeskFusionManage-JP@autodesk.com

製品アイテム／BOM 画面製品アイテム／BOM 画面ライフサイクルステータス画面変更管理／承認ワークフロー画面品質管理／不適合・CAPA画面

■Autodesk ／オートデスクについて

1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるモノづくりのデザインと創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。 #MakeAnything