株式会社フジコー、猫オーナー向け脱臭除菌機

株式会社フジコー

株式会社フジコー（本社：福岡県北九州市）は、2026年6月19日（金）～21日（日）にインテックス大阪で開催される西日本最大級のペット産業国際見本市「インターペット大阪2026」に出展します。

当社は今回、初めて新設された猫専門エリア「インターキャッツ」において、猫オーナー向け脱臭除菌機「ブルーデオS にゃんこモデル」を展示いたします。

会場では、実際に脱臭効果を体感いただけるコーナーを設置するほか、来場者限定の購入特典やオリジナル猫シールの配布を予定しています。

■猫と暮らす家庭ならではの空気環境課題

近年、猫の完全室内飼育が一般的になる中、住環境におけるニオイ対策への関心が高まっています。

猫オーナーからは、

・ 来客時のペット臭への不安

・ 多頭飼育によるニオイの蓄積

・ 猫の嗅覚や聴覚への配慮

・ 猫由来のアレル物質への不安

といった声が多く寄せられています。

こうした課題に応えるために開発されたのが、猫との暮らしを考えて設計した「ブルーデオS にゃんこモデル」です。

■「ブルーデオS にゃんこモデル」の特長

ブルーデオS にゃんこモデルは、活性炭フィルターと光触媒フィルターを組み合わせた独自方式を採用しています。

ニオイ成分を本体内部に取り込み、脱臭・分解する方式のため、オゾンや次亜塩素酸などを室内空間へ放出しません。

主な特長

・ 適用目安：約10畳

・ 静音設計（弱21dB、標準25dB）

・ 猫が噛みにくい電源コード採用

・ 猫が落ち着きやすいとされるグレー系カラー

※本製品は医療機器ではありません。

※すべての臭気・有害因子に効果を保証するものではありません。

■出展内容

ブースでは以下を実施予定です。

１．脱臭デモ体感コーナー

コーヒー豆を使用した脱臭体感デモを実施します。

実際にニオイを嗅いでいただきながら、ブルーデオS にゃんこモデルの脱臭性能を体感いただけます。

２．脱臭比較体感コーナー

市場で高い知名度を持つ他方式の空気清浄機との脱臭比較体験を実施します。

メーカー名・商品名を伏せた状態で比較いただくことで、先入観なく脱臭性能を体感いただけます。

３．来場者特典

ブース来場者には、

・ にゃんこモデル購入時に利用できる特別割引クーポン

・ オリジナル「DANCING CAT」シール

をプレゼントします。

■インターキャッツについて

「インターキャッツ」は、インターペット大阪で今回初めて新設された猫専門エリアです。猫関連製品・サービスが集まり、猫オーナーや業界関係者が効率的に情報収集や比較検討を行える特別ゾーンとして注目されています。

■出展概要

イベント名：インターペット大阪2026

会期：2026年6月19日（金）～21日（日）

会場：インテックス大阪

出展エリア：インターキャッツ

ブース：5号館E021

主催：メッセフランクフルト ジャパン株式会社

※入場方法等は公式サイトをご確認ください。

https://interpets-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

■製品情報

希望小売価格：税込39,600円

製品特設サイト：https://massc.jp/lp/lp_s311c(https://massc.jp/lp/lp_s311c)

※本製品は北九州市のふるさと納税返礼品にも採用されています。

※現在、無料お試しキャンペーンも実施中。

詳細：https://massc.jp/blog/news/bluedeo_s_nyankomodel_trybuy.html(https://massc.jp/blog/news/bluedeo_s_nyankomodel_trybuy.html)

【各種URL】

・製品説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=xM7BzsgSobE(https://www.youtube.com/watch?v=xM7BzsgSobE)

・30秒CM：https://www.youtube.com/watch?v=_5mqQVW7DkM(https://www.youtube.com/watch?v=_5mqQVW7DkM)

・Instagram：https://www.instagram.com/bluedeo_fujico(https://www.instagram.com/bluedeo_fujico)

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/massc_official(https://twitter.com/massc_official)

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bluedeo(https://www.tiktok.com/@bluedeo)

■会社概要



会社名：株式会社フジコー

所在地：福岡県北九州市

事業内容：光触媒製品、鉄鋼製品の製造・販売ほか

コーポレートサイト：https://www.kfjc.co.jp/(https://www.kfjc.co.jp/)

※今後も当社は、光触媒技術を活用した生活環境改善製品の展開を進めていく方針です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フジコー 新環境事業企画部 江藤 武

TEL：093-871-3724

Email：t-etou.fujico@kfjc.co.jp