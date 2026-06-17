ベストサイン、製造業の契約業務に共通する5つの課題と電子契約による解決策を解説するホワイトペーパーを公開

ベストサイン・ジャパン株式会社

ベストサイン・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下「ベストサイン」）は、製造業向けホワイトペーパー「電子契約が実現するサプライチェーンの最適化 ～製造業に求められる契約業務改革とは～」を公開しました。

近年、製造業は慢性的な人手不足、グローバルサプライチェーンの複雑化、原材料価格の高騰、地政学リスクへの対応など、かつてない経営環境の変化に直面しています。また、企業にはコンプライアンス強化や内部統制の高度化が求められており、限られた人員でより効率的かつ透明性の高い業務運営を実現することが重要な経営課題となっています。

一方で、生産管理システムやERPなどのデジタル化が進む一方、契約業務については依然として紙・押印・郵送を前提とした運用が残っている企業も少なくありません。

しかし契約は、サプライヤーとの取引開始や部材調達、生産計画、販売活動など、サプライチェーン全体の起点となる重要な業務です。契約締結の遅延や契約情報の分散は、業務効率の低下だけでなく、機会損失やコンプライアンスリスクの増大、さらにはサプライチェーン全体の最適化を阻害する要因となります。

契約DXは単なるペーパーレス化ではなく、企業競争力の向上と事業スピードの加速を実現する経営改革の一環として注目されています。

こうした背景を受け、ベストサインは製造業の契約業務に焦点を当てたホワイトペーパーを作成しました。

製造業の契約業務に潜む課題と、その解決策を詳しく解説しています。

【ホワイトペーパーのポイント】

本ホワイトペーパーでは、製造業における契約業務を分析し、多くの企業に共通して見られる以下の5つの課題を整理しています。

・分散（全国・海外に広がる取引先との契約管理）

・時間（契約締結までの長いリードタイム）

・コスト（印刷・郵送・保管・管理コストの増加）

・管理（契約状況や更新期限の可視化不足）

・コンプライアンス（署名漏れや改ざんリスク）



これらの課題は特定企業だけの問題ではなく、製造業全体に共通する構造的な課題であり、DX推進を進める上で避けて通れないテーマとなっています。

さらに本ホワイトペーパーでは、こうした課題に対する具体的な解決策として、電子契約による業務改革のアプローチを紹介しています。

製造業特有の契約運用要件に対応する機能として、

・署名者が事前に確定していなくても契約を進められるフロント受取機能

・契約ごとに異なる明細情報を自動反映できる可変テンプレート

・変更契約や覚書を一元管理できる親子関連付け機能

・契約履行状況や更新時期を把握できるタグ管理

・大量契約を効率的に処理する一括署名機能

などについて解説しています。



これらの機能により、複雑なサプライヤーネットワークとの契約管理を効率化し、契約締結リードタイムの短縮、契約情報の可視化、コンプライアンス強化、管理コスト削減を実現します。さらに契約業務のボトルネックを解消することで、調達・生産・販売までを含めたサプライチェーン全体の業務スピード向上に貢献します。

【ベストサイン・ジャパン株式会社 カントリーマネージャー 小山哲也 コメント】

「製造業ではサプライチェーン全体の最適化が求められる一方で、契約業務が依然として紙中心で運用されているケースも少なくありません。しかし契約は調達、生産、販売の起点となる重要なプロセスであり、その効率化は企業競争力そのものに直結します。

契約DXは単なる業務効率化ではなく、事業スピード向上、ガバナンス強化、リスク低減を実現する経営課題です。本ホワイトペーパーが製造業の皆さまの契約業務改革とDX推進の一助となれば幸いです。」

【ホワイトペーパー概要】

タイトル：

「電子契約が実現するサプライチェーンの最適化 ～製造業に求められる契約業務改革とは～」

・対象：

-製造業の経営層

-DX推進担当者

-法務担当者

-購買・調達部門

-情報システム部門

・料金：無料

・ダウンロード：https://www.bestsign.com/ja/whitepaper/Industry_manufacturing

■ BestSignとは

BestSignは、従来の電子署名サービスとは異なり、「誰が・どの権限で・どのプロセスを経て契約を締結するか」までを一元管理できるインテリジェント電子契約プラットフォームです。

単なる署名機能にとどまらず、企業の承認フローや権限構造をそのまま反映することで、ガバナンスを維持したまま契約業務のデジタル化を実現します。

これにより、契約の属人化や内部統制リスクを抑えながら、スピードと正確性を両立します。

■ 会社概要

会社名：ベストサイン・ジャパン株式会社

所在地：〒100-6213東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス丸の内13階

事業内容：インテリジェント電子契約サービス「BestSign」の提供、契約業務のDX支援

公式WEBサイト：https://www.bestsign.com/ja/

お問い合わせ先： ベストサイン・ジャパン 広報担当 (pr_japan @bestsign.com)