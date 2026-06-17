HiDock、第25回 総務・人事・経理Week【東京】2026に出展！（6/17～6/19）

Sugr Technology Hong Kong Limited

AIオーディオハードウェアブランド「HiDock」を展開する Sugr Technology Hong Kong Limited（本社：香港、2014年設立、代表取締役：宋少鵬）は、2026年6月17日(水)から19日(金)まで3日間、東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理Week【東京】2026」に出展いたします。

■展示内容

総務・人事・経理Weekは、会社の裏方を支える総務・人事・経理部門向けの最新サービスやアイデアが一堂に集まる展示会です。バックオフィス業務に特化した9つのテーマ(EXPO)で構成され、幅広い課題解決のヒントをまとめて見て・聞いて・比較できます。



その中でHiDockは、「最新AIによって議事録作成のあり方そのものを変革し、業務環境を再定義する存在」として出展いたします。従来、手作業や分断されたツールに依存していた音声記録・文字起こし・要約・タスク整理のプロセスを、HiDockはワンストップで自動化。「記録する」から「活用する」へ――音声データを業務価値へと転換し、バックオフィス業務の効率化と高度化を実現します。ワンタッチ録音に加え、75言語対応の高精度文字起こし、要約、アクションアイテム抽出までを一括で実行。さらに、世界初※のワイヤレスイヤホン対応により、あらゆる音声コミュニケーションをシームレスに記録・活用できます。

※2025年2月時点の自社調べによる。

HiDockは、この展示会において、2026年6月9日に発売したばかりの新製品「HiDock H1 Lite」をはじめ、HiDock P1、HiDock P1 mini、HiDock H1、HiDock H1Eの全5モデルを一堂に展示し、実際に製品を手に取り、HiDockの魅力や活用シーンをご体感いただけます。

【展示予定製品の一言紹介】

HiDock H1 Lite ：Mac mini向けAIオーディオコンパニオン

HiDock P1：世界初のワイヤレスイヤホン対応AIボイスレコーダー

HiDock P1 mini：スマホ通話や会議を支えるAIアシスタント

HiDock H1：AI議事録機能搭載 11-in-1 ドッキングステーション

HiDock H1E：AI議事録機能搭載 8-in-1 ドッキングステーション



どうぞお気軽にお立ち寄りいただき、皆さまとお会いできることを心より楽しみにしております。

■イベント概要

展示会：第25回 総務・人事・経理Week【東京】2026

会期：2026年6月17日(水)～6月19日(金)

時間：10:00～18:00(最終日のみ17:00まで)

会場：東京ビッグサイト

URL：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html

■ブース位置

HiDock（ハイドック）出展ブース番号は、南3-4ホール（4階）『S22-14』です（下図青枠）。

南3ホール出入口からご入場ください。

■ご来場方法

・来場事前登録（無料）

ご入場には、入場用バッジの登録が必要です。下記よりご登録ください。

入場用バッジ登録フォーム(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&eventEditionId=eve-459dddf3-be67-4d36-8f5d-786eb62adc1d)

・交通アクセス

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html#access

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

父の日SALE同時開催 ― 公式オンラインストアで5%OFF

会期にあわせ、HiDock公式オンラインストアでは「父の日SALE」を同時開催いたします。期間中、対象製品を5%OFFでお買い求めいただけます。日頃の感謝を伝える父の日の贈り物として、またご自身への一台としても、この機会にぜひご利用ください。

・セール期間：2026年6月17日(水)～6月21日(日)

・対象：HiDock公式オンラインストアの対象製品

・ストアURL：https://jp.hidock.com

■HiDock ブランドについて

HiDockは2022年に誕生したAI技術と人間工学に基づく革新的な録音デバイスのブランドです。高性能マイクアレイ、ノイズキャンセリングアルゴリズム、そして最先端のAIエンジンを組み合わせることで、録音・文字起こし・要約をこれまで以上に正確かつ簡単に実現し、教育、メディア、テクノロジー、フリーランスなど幅広い分野で活用されています。また、HiDockは世界初のワイヤレスイヤホン（Bluetoothイヤホン）対応AIボイスレコーダーであり、ワンタッチで会議、通話、講義などの音声を録音し、文字起こしから要約、アクションアイテム抽出までを一括で行えます。75言語に対応した高精度な文字起こしと先端AIによる要約機能により、情報の整理と共有をスムーズに実現します。

■Sugr Technology Hong Kong Limited について

Sugr Technology Hong Kong Limitedは2014年に設立され、AI音声ハードウェアとスマート会議ソリューションに特化した企業です。私たちは、AI技術と快適なデザインを組み合わせ、コミュニケーションのプロフェッショナル向けに革新的な製品を開発しています。AI搭載デバイスが生産性を大きく向上させると信じ、より良いコミュニケーション体験を通じて、多くの成果を達成できるよう取り組んでいます。また、「形態は機能に従う（Form follows function）」というデザイン哲学を重視し、ユーザーの声を最優先に考えています。ユーザー自身が自分のデータと生産性ツールを真に所有できる未来の実現を目指しています。

■お問い合わせ先

広報担当：Steve

メールアドレス：press-japan@hidock.com

公式LINE：https://lin.ee/41lmBhoY

公式X（旧Twitter）：https://x.com/HiDockJapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/hidockjapan/

公式Facebook：https://www.facebook.com/HiDockJapan/