Synology、RackStation RS6426xs+を発売

Synology Japan株式会社

東京、日本 - 2026年6月11日 - Synology は本日、成長中の組織がデータを集約し、幅広いビジネスワークロードをサポートするために設計された次世代モデル RS6426xs+ の提供開始を発表しました。本システムは、高性能なファイル共有、マルチサイト同期、その他のビジネスおよびエンタープライズアプリケーションに最適です。

「IT 環境がますます複雑化する中、組織は柔軟に用途を変えられる信頼性と多様性を備えたインフラストラクチャをますます必要としています。」と Synology のプロダクトマネージャー Peggy Weng は述べています。「RS6426xs+ は、チームコラボレーションやマルチサイト同期の促進、ビジネスワークロードやデバイスの保護、物理的な拠点を守るための監視エコシステムの導入を支援するよう設計されています。」

信頼性とセキュリティを備えた高性能エンタープライズストレージ

RS6426xs+ は、最新のエンタープライズワークロード向けに高いパフォーマンス上限を提供し、最大 165,000 の 4K ランダム書き込み IOPS*1 および 6,700/4,300 MB/s のシーケンシャルリード/ライトスループットという優れた書き込み I/O 応答性を実現します。この 16 ベイ 3U ラックマウントシステムはペタバイトクラスのスケーラビリティをサポートし、4 台の RX1225RP*3 拡張ユニットを介して最大 1,536 TB の生ストレージ*2 まで拡張可能です。2 つの統合 10GbE RJ45 ポートを搭載し、追加の 10/25GbE NIC や Fibre Channel 接続による専用ブロックストレージ用途にも対応します。

高可用性を確保するため、RS6426xs+ はハードウェア冗長性（デュアル電源など）を備え、Synology High Availability (SHA) による分単位のフェイルオーバーもサポートします。ホットスワップ対応ドライブやオンラインボリューム拡張によりメンテナンスも効率化され、OOB（アウトオブバンド）管理により、電源オフ時でも管理者がリモートでシステムのトラブルシューティングを行えます。

多様なエンタープライズ用途

SynologyのDiskStation Managerを搭載したRS6426xs+は、多様なビジネスデータ管理のニーズに応える多彩な機能を提供します。

- セキュアなクラウドでの AI 活用コラボレーション：Synology Office Suite(https://www.synology.com/ja-jp/dsm/overview/productivity) は、従業員がどこからでもプライベートクラウド環境で共同作業できるようにします。ファイル管理、コラボレーションツール、メール、インスタントメッセージ、カレンダーなどの生産性ツール一式を統合し、安全なオンプレミス環境からワークフローを効率化します。- IT インフラ全体のバックアップ：Active Backup Suite(https://www.synology.com/ja-jp/dsm/feature/active_backup_suite) は、Windows、Linux、MacOS デバイス、仮想マシン、クラウドアカウントに対して包括的な保護を提供し、柔軟なオフサイトバックアップオプションも備えています。- 多機能な監視ソリューション：Surveillance Station(https://www.synology.com/ja-jp/surveillance) は、スケーラブルなビデオ管理とリアルタイムのインテリジェント分析を提供し、物理資産の保護を実現します。提供状況

RS6426xs+ は、Synology のグローバルパートナーおよび販売代理店ネットワークを通じて、世界中で入手可能です。詳細は RS6426xs+(https://www.synology.com/ja-jp/products/RS6426xs+) ページをご参照ください。

注記：

- パフォーマンス数値は Synology による社内テストに基づいて取得されています。実際のパフォーマンスはテスト環境、使用状況、構成によって異なる場合があります。詳細はパフォーマンスチャートをご参照ください。- 生容量は 24 TB ドライブを使用して計算されています。使用するドライブや RAID 構成によって利用可能なストレージ容量は異なる場合があります。- Synology RX1225RP 拡張ユニットは別売りです。

Synologyの概要

Synology は、データ管理の最前線に立ち、進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たな可能性を提案し続けています。データ ストレージとバックアップ、ファイル コラボレーション、ビデオ管理、ネットワーク インフラストラクチャ向けのソリューションに止まらず、すべて1つの目標を念頭にして、世界中のビジネスのデジタル化を推進しながら、IT 管理を簡素化する一元化されたプラットフォームを提供します。