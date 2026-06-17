株式会社リプラスGUARDIAN+R TOUGH SERVER

株式会社リプラスは、万が一の際の「完全無料のデータ復旧保証」を標準で組み込み、WindowsおよびLinuxからOS選択が可能な高耐久サーバ「GUARDIAN+R TOUGH SERVER（ガーディアンプラスアール タフサーバ）」を、2026年6月より提供開始いたします。

「リプラス News 2026 Vol.11」

【2026年6月 データ復旧保証付きサーバ 販売開始】 「GUARDIAN+R TOUGH SERVER」登場

本製品は、厳しい設置環境にも配慮した高耐久ハードディスクを採用し、OSや容量のカスタマイズ、各種業務用途への適応、さらにはクラウド連携による災害対策までを網羅した、ハイエンドなデータ保全ソリューションです。導入時の出張設定から日々の保守サポートまでをワンストップで提供し、IT人材不足に悩む企業の事業継続（BCP）を強力に支援します。

TOUGH SERVER 商品一覧TOUGH SERVER 商品一覧を見る :https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct10

■ 開発の背景：多様化する運用ニーズと「データ消失」という経営リスク

「データ消失」という経営リスク

企業のDXが進む中、ファイル共有だけでなく、仮想サーバ、SQLサーバ、会計ソフト用サーバの運用など、サーバに求められる役割は多様化しています。それに伴い、社内のシステム環境に合わせて最適なOSを選びたいというニーズも高まっています。一方で、空調の不十分な現場やホコリの多い倉庫など、精密機器にとって厳しい環境への設置ケースも増加しています。

さらに、機器のトラブルによるデータ消失は、企業にとって致命的な経営リスクです。しかし、高度なセキュリティ対策や堅牢なインフラの構築、そして万が一のデータ復旧には莫大なコストがかかり、中堅・中小企業にとって大きな壁となっていました。

当社はこれらの課題を解決するため、OS選定を含めた柔軟なカスタマイズ性と環境に配慮した設計をいたしました。

■ 「GUARDIAN+R TOUGH SERVER」 5つの圧倒的強み

GUARDIAN+R TOUGH SERVER 5つの圧倒的強み1. 万が一のトラブル時も安心の「データ復旧完全無料」標準付帯

本製品最大の特長は、機器のトラブルでデータにアクセスできなくなった際、専門の技術者が「完全無料」でデータ復旧を行う保証が標準付帯している点です。予期せぬ機器の故障や操作ミスによるデータ消失時も、通常であれば数十万～数百万円に上る高額な復旧コストの財務リスクをゼロに抑え、迅速な業務再開をサポートします。

2. 24時間365日の稼働を支える「専用・高耐久ハードディスク」採用

心臓部となるストレージには、常時稼働と厳しい環境に最適化された専用の高耐久ハードディスク（「IronWolf Pro」「IronWolf」「Enterprise MG series」）を厳選して採用。一般的なHDDと比較して圧倒的な信頼性と長寿命を実現し、システムダウンの要因となる物理的な故障リスクを大幅に低減します。

3. 企業のニーズに合わせた「自在なカスタマイズと拡張性」

・OS選択・用途対応：

標準のWindows Serverに加え、Linux（Red Hat）の選択も可能。自社の既存システムやセキュリティ要件に合わせて最適なOSで運用できます。ファイルサーバはもちろん、仮想サーバ、SQLサーバ、会計ソフト用サーバなど、企業のあらゆる用途に対応します。

・スペック自在：

使用人数やデータ規模に応じて、メモリやHDD容量を柔軟にカスタマイズ可能です。

4. 災害に備える「多角的なデータ保全オプション」

・クラウド自動同期：

ローカル環境だけでなく、クラウド上へも自動同期（オンラインバックアップ）が可能。地震や水害といった局地的な災害からデータを守ります。

・強固なセキュリティ連携：

UTM（統合脅威管理）やUPS（無停電電源装置）の同時導入、さらにアクセスログ・操作ログ取得ソフトの組み込みなど、多層的な防御網の構築をご提案可能です。

5. IT専任者不在でも安心の「出張設定＆手厚い保守サポート」

導入時の初期設定は、専門スタッフが現地へお伺いする「出張設定サポート」に標準対応。さらに、運用中のパソコントラブルやネットワーク対応までカバーする充実した保守サービスをご用意しており、IT担当者が不在の現場でも安心して導入・運用いただけます（サーバラックの同時導入も承ります）。

■ 製品概要

製品名: GUARDIAN+R TOUGH SERVER（ガーディアンプラスアール タフサーバー）

提供開始日: 2026年6月

搭載OS: Windows Server / Linux (Red Hat) ※選択可能

搭載HDD: IronWolf Pro / IronWolf / Enterprise MG series

詳細URL: https://www.guardian-r.com/products/tough-server/

TOUGH SERVER商品一覧：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct10

提供価格: オープン価格（構成および保守プランにより異なります。詳細はお問い合わせください）

■ 今後の展望

TOUGH SERVER ラインナップ

株式会社リプラスは、本製品の提供を通じて企業のITインフラの強靭化に貢献してまいります。今後もお客様の多様なニーズに応える柔軟なソリューションと、万全のサポート体制で、安心できるビジネス環境の構築を支援いたします。

Webサイトはこちらをクリック :https://www.guardian-r.com/products/tough-server/

サービス名：GUARDIAN+R TOUGH SERVER

お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-703-845

GUARDIAN+R HP：https://www.guardian-r.com/

GUARDIAN+R TOUGH SERVER：https://www.guardian-r.com/products/tough-server/

オンラインショップ「BizDATA BOX」 HP：https://www.store.riplus.co.jp/

TOUGH SERVER商品一覧：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct10

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社HP：http://www.riplus.co.jp/