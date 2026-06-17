次世代空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」の限定特典を受付開始

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XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売するXREALは、次世代の空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」を今秋発売予定とし、2026年6月17日より、限定特典の受付を開始いたします。


XREAL AURAは、GoogleおよびQualcomm Technologiesとの協業により開発された、軽量な光学シースルー（OST）方式のXRグラスです。


限定特典としまして、お客様のニーズに合わせてお選びいただける2種類の限定プログラムをご用意いたしました。




■XREAL　AURAについて


XREAL AURAは、軽量かつ柔軟なフォームファクターで、プレミアムな空間コンピューティング体験を提供する次世代XRグラスです。91gの軽量な光学シースルー（OST）フレームに、70°の広視野角を組み合わせ、現実空間に映像を重ね合わせる没入型の複合現実（MR）・拡張現実（AR）体験を実現します。



GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」およびAIアシスタント「Gemini」と深く統合されており、Qualcomm Technologiesの最新XRプラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を搭載。高度な空間演算とオンデバイスAIにより、エンターテインメント、ゲーム、生産性向上、学習、エンタープライズ、ヘルスケアまで、幅広い用途で新たな体験を提供します。



■主な特徴


・70°の広視野角と91gの軽量ボディ


実質的に境界を感じさせない広い視覚空間を実現する70°の視野角と、長時間でも快適に装着できる91gの軽量な光学シースルー（OST）フレームを両立しました。



・Android XR / Gemini との深い統合


GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」を基盤とし、AIアシスタント「Gemini」と深く統合。マルチモーダルAIによる自然な対話や操作に対応します。



・Snapdragon Reality Elite 搭載による高い処理性能


Qualcomm Technologiesの最新XRプラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を搭載した専用空間コンピュートユニットにより、高度なXR性能と電力最適化を両立します。



・XREAL X1S Spatial Coprocessor を内蔵


低遅延の空間表示やセンサー処理を担う独自コプロセッサ「XREAL X1S Spatial Coprocessor」を内蔵し、安定したXR体験を支えます。



・ハンドトラッキング・6DoF・マルチモーダルAIに対応


フレームに搭載した外向きセンサーにより、ハンドトラッキングや6DoFトラッキング、マルチモーダルAI体験に対応します。



・豊富なアプリエコシステム


Android XRを基盤とするため、発売初日からPlay Storeを通じて数百万本のAndroidアプリ（モバイル・タブレット向け）を利用可能です。加えて、XR専用に設計されたアプリも多数開発が進んでいます。



■販売概要


発売時期： 2026年秋予定


本体価格：未定


限定特典として、「XREAL AURA 特典プログラム」と、「XREAL AURA 初回限定パス」の2種類のプログラムを受付開始いたします。



■XREAL AURA 特典プログラム


XREAL AURAの発売に先立って行われる期間限定特典となります。優先的に出荷順位を確保し、発売時にご利用いただける「特典コード」をご購入いただけます。




・特典内容：15,000円のご負担で、発売時に使える30,000円相当の特典コードを入手できます。


・商品の出荷順位を優先的に確保いたします。


・価格：15,000円（税込）


・受付サイト：https://www.xreal.com/jp/aura



【ご購入時の注意事項】


ご購入前に、以下の内容を必ずご確認ください。



1.本商品はデジタル商品です。


本商品のご購入後、物理的な商品の発送は行われません。また、配送サービスは発生いたしません。



2.15,000円のお支払いで、発売時に30,000円分の特典コードとしてご利用いただけます。


本特典プログラムをご購入いただくと、XREAL AURA発売時に利用可能な特典コードをお受け取りいただけます。特典コードは製品発売後に有効化され、XREAL AURA購入時にご利用いただけます。



3.特典プログラムはお一人様1件までです。


1つのアカウントまたはメールアドレスにつき、保有できる有効な特典プログラムは1件までとなります。



4.返金について


特典コードが有効化される前であれば、いつでも全額返金を申請いただけます。特典コード有効化後の返金をご希望の場合は、XREALカスタマーサポートまでお問い合わせください。



5.XREAL AURA専用


本特典はXREAL AURAの購入時のみご利用いただけます。その他の製品にはご利用いただけません。



6.特典コードの利用条件


特典コードは、ご購入時に使用されたアカウントおよびメールアドレスに紐づきます。有効期間内にご利用ください。なお、特典コードはXREAL AURA発売後30日以内にご利用いただく必要があります。期限を過ぎた場合は失効となります。



■XREAL AURA 初回限定パス


XREAL AURAをいち早く手にしたいアーリーアダプター、開発者、クリエイター、および一般消費者を対象としており、世界全体で2,000件限定にて受付を開始します。




特典内容：


・発売日出荷保証


発売日にいち早く優先出荷いたします。



・ シリアルナンバー付き限定版


あなただけの限定シリアルナンバーを製品に刻印します。


先着2,000台限定のモデルです。



・ 45,000円分を製品購入代金に充当


初回限定パスの購入代金45,000円は、XREAL AURA購入時の製品代金としてご利用いただけます。


価格：45,000円（税込）


受付サイト：https://www.xreal.com/jp/aura



【ご購入時の注意事項】


ご購入前に、以下の内容を必ずご確認ください。



1.本商品はデジタル商品です。


本商品のご購入後、物理的な商品の発送は行われません。また、配送サービスは発生いたしません。



2.45,000円分を製品購入代金に充当できます。


パスをご購入いただくと、XREAL AURA発売時に利用可能な特典コードをお受け取りいただけます。特典コードは製品発売後に有効化され、XREAL AURA購入時に45,000円分の購入代金としてご利用いただけます。



3.パスはお一人様1件までです。


1つのアカウントまたはメールアドレスにつき、保有できる有効なパスは1件までとなります。



4.返金について


特典コードが有効化される前であれば、いつでも全額返金を申請いただけます。特典コード有効化後の返金をご希望の場合は、XREALカスタマーサポートまでお問い合わせください。



5.XREAL AURA専用です。


本パスはXREAL AURAの購入時のみご利用いただけます。その他の製品にはご利用いただけません。



6.特典コードの利用条件


特典コードは、ご購入時に使用されたアカウントおよびメールアドレスに紐づきます。有効期間内にご利用ください。なお、特典コードはXREAL AURA発売後30日以内にご利用いただく必要があります。期限を過ぎた場合は失効となります。



■XREALについて


XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。


ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。


ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。


それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。



■販売元（国内）


XREAL 株式会社


住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階


新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com


購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com


開発について: developer@xreal.com



■公式サイト


https://www.xreal.com/jp


■Amazon販売先


https://amzn.to/45afN4l


■楽天市場販売先


https://www.rakuten.co.jp/xreal/


■取り扱い販売店


https://www.xreal.com/jp/air/stores/



■SNS（国内アカウント）


X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan


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note　https://note.com/xreal_jp