次世代空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」の限定特典を受付開始

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売するXREALは、次世代の空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」を今秋発売予定とし、2026年6月17日より、限定特典の受付を開始いたします。

XREAL AURAは、GoogleおよびQualcomm Technologiesとの協業により開発された、軽量な光学シースルー（OST）方式のXRグラスです。

限定特典としまして、お客様のニーズに合わせてお選びいただける2種類の限定プログラムをご用意いたしました。

■XREAL AURAについて

XREAL AURAは、軽量かつ柔軟なフォームファクターで、プレミアムな空間コンピューティング体験を提供する次世代XRグラスです。91gの軽量な光学シースルー（OST）フレームに、70°の広視野角を組み合わせ、現実空間に映像を重ね合わせる没入型の複合現実（MR）・拡張現実（AR）体験を実現します。

GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」およびAIアシスタント「Gemini」と深く統合されており、Qualcomm Technologiesの最新XRプラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を搭載。高度な空間演算とオンデバイスAIにより、エンターテインメント、ゲーム、生産性向上、学習、エンタープライズ、ヘルスケアまで、幅広い用途で新たな体験を提供します。

■主な特徴

・70°の広視野角と91gの軽量ボディ

実質的に境界を感じさせない広い視覚空間を実現する70°の視野角と、長時間でも快適に装着できる91gの軽量な光学シースルー（OST）フレームを両立しました。

・Android XR / Gemini との深い統合

GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」を基盤とし、AIアシスタント「Gemini」と深く統合。マルチモーダルAIによる自然な対話や操作に対応します。

・Snapdragon Reality Elite 搭載による高い処理性能

Qualcomm Technologiesの最新XRプラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を搭載した専用空間コンピュートユニットにより、高度なXR性能と電力最適化を両立します。

・XREAL X1S Spatial Coprocessor を内蔵

低遅延の空間表示やセンサー処理を担う独自コプロセッサ「XREAL X1S Spatial Coprocessor」を内蔵し、安定したXR体験を支えます。

・ハンドトラッキング・6DoF・マルチモーダルAIに対応

フレームに搭載した外向きセンサーにより、ハンドトラッキングや6DoFトラッキング、マルチモーダルAI体験に対応します。

・豊富なアプリエコシステム

Android XRを基盤とするため、発売初日からPlay Storeを通じて数百万本のAndroidアプリ（モバイル・タブレット向け）を利用可能です。加えて、XR専用に設計されたアプリも多数開発が進んでいます。

■販売概要

発売時期： 2026年秋予定

本体価格：未定

限定特典として、「XREAL AURA 特典プログラム」と、「XREAL AURA 初回限定パス」の2種類のプログラムを受付開始いたします。

■XREAL AURA 特典プログラム

XREAL AURAの発売に先立って行われる期間限定特典となります。優先的に出荷順位を確保し、発売時にご利用いただける「特典コード」をご購入いただけます。

・特典内容：15,000円のご負担で、発売時に使える30,000円相当の特典コードを入手できます。

・商品の出荷順位を優先的に確保いたします。

・価格：15,000円（税込）

・受付サイト：https://www.xreal.com/jp/aura

【ご購入時の注意事項】

ご購入前に、以下の内容を必ずご確認ください。

1.本商品はデジタル商品です。

本商品のご購入後、物理的な商品の発送は行われません。また、配送サービスは発生いたしません。

2.15,000円のお支払いで、発売時に30,000円分の特典コードとしてご利用いただけます。

本特典プログラムをご購入いただくと、XREAL AURA発売時に利用可能な特典コードをお受け取りいただけます。特典コードは製品発売後に有効化され、XREAL AURA購入時にご利用いただけます。

3.特典プログラムはお一人様1件までです。

1つのアカウントまたはメールアドレスにつき、保有できる有効な特典プログラムは1件までとなります。

4.返金について

特典コードが有効化される前であれば、いつでも全額返金を申請いただけます。特典コード有効化後の返金をご希望の場合は、XREALカスタマーサポートまでお問い合わせください。

5.XREAL AURA専用

本特典はXREAL AURAの購入時のみご利用いただけます。その他の製品にはご利用いただけません。

6.特典コードの利用条件

特典コードは、ご購入時に使用されたアカウントおよびメールアドレスに紐づきます。有効期間内にご利用ください。なお、特典コードはXREAL AURA発売後30日以内にご利用いただく必要があります。期限を過ぎた場合は失効となります。



■XREAL AURA 初回限定パス

XREAL AURAをいち早く手にしたいアーリーアダプター、開発者、クリエイター、および一般消費者を対象としており、世界全体で2,000件限定にて受付を開始します。

特典内容：

・発売日出荷保証

発売日にいち早く優先出荷いたします。

・ シリアルナンバー付き限定版

あなただけの限定シリアルナンバーを製品に刻印します。

先着2,000台限定のモデルです。



・ 45,000円分を製品購入代金に充当

初回限定パスの購入代金45,000円は、XREAL AURA購入時の製品代金としてご利用いただけます。

価格：45,000円（税込）

受付サイト：https://www.xreal.com/jp/aura

【ご購入時の注意事項】

ご購入前に、以下の内容を必ずご確認ください。

1.本商品はデジタル商品です。

本商品のご購入後、物理的な商品の発送は行われません。また、配送サービスは発生いたしません。

2.45,000円分を製品購入代金に充当できます。

パスをご購入いただくと、XREAL AURA発売時に利用可能な特典コードをお受け取りいただけます。特典コードは製品発売後に有効化され、XREAL AURA購入時に45,000円分の購入代金としてご利用いただけます。

3.パスはお一人様1件までです。

1つのアカウントまたはメールアドレスにつき、保有できる有効なパスは1件までとなります。

4.返金について

特典コードが有効化される前であれば、いつでも全額返金を申請いただけます。特典コード有効化後の返金をご希望の場合は、XREALカスタマーサポートまでお問い合わせください。

5.XREAL AURA専用です。

本パスはXREAL AURAの購入時のみご利用いただけます。その他の製品にはご利用いただけません。

6.特典コードの利用条件

特典コードは、ご購入時に使用されたアカウントおよびメールアドレスに紐づきます。有効期間内にご利用ください。なお、特典コードはXREAL AURA発売後30日以内にご利用いただく必要があります。期限を過ぎた場合は失効となります。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan

note https://note.com/xreal_jp