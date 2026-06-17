Google Workspaceで本格的な「縦書き・原稿用紙」執筆を。アドオン「TateGaki」累計インストール3,400件を突破

株式会社セント・ミュージックGoogle Workspaceアドオン「TateGaki」――縦書き・原稿用紙レイアウトに対応

株式会社セント・ミュージックは、Google Workspace向けアドオン「TateGaki（タテガキ）」の累計インストール数が2026年6月時点で3,400件を超えたことをお知らせします。あわせて、書籍判型に対応した有料プラン「TateGaki Pro」の提供を開始しました。

■ Googleドキュメントの「縦書きができない」を解決

「TateGaki」は、Googleドキュメント上で縦書き・原稿用紙レイアウトでの執筆を可能にするGoogle Workspaceアドオンです。標準のGoogleドキュメントには縦書き入力の機能がなく、小説・作文・レポート・公用文など縦書きを必要とする現場では、別アプリへの移行や手作業での体裁調整が課題となっていました。

「TateGaki」を導入すると、使い慣れたGoogle Workspace環境のまま、原稿用紙形式での執筆・体裁出力が行えます。さらに、縦書きに加えてルビ（ふりがな）・禁則処理にも対応しており、本格的な組版に近い体裁で執筆できます。

■ 累計インストール3,400件超、組織導入が拡大

使い慣れたGoogleドキュメントのまま、原稿用紙レイアウトで縦書き執筆ができる。

2026年4月の公開以降、「TateGaki」は着実に利用を広げ、累計インストール数は3,400件を突破しました。内訳としては、7つの組織ドメインでの導入が進み、組織単位での配布が成長を牽引しています。個人ユーザーによる利用も継続的に増加しています。

また、稼働状況の面でも、Google Apps Script上での週次実行回数は約3,900回の安定稼働を維持しており、実利用に耐える品質を保っています。

■ 有料プラン「TateGaki Pro」を提供開始

このたび、より本格的な執筆・組版ニーズに応える有料プラン「TateGaki Pro」（月額500円（税込））の提供を開始しました。Pro版では、出版・同人誌制作などで使われる5種類の書籍判型レイアウトに対応します。

■ 開発背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185394/table/1_1_e6633d587355ccd83f47eab3907bb045.jpg?v=202606170152 ]「TateGaki Pro」の判型選択画面。出版・同人誌制作で使われる5つの書籍判型に対応

「TateGaki」は、開発者自身が子どもの宿題で縦書き文書の必要性に直面した際、既存のツールでは手軽に対応できなかったことをきっかけに開発されました。

「子どもの宿題で縦書きの文書が必要になったとき、手軽に作れる方法が見つからなかったのが出発点でした。プログラミングの専門家ではない自分でも、AIを活用しながら約2か月で形にできました。同じように『縦書きが書けない』と困っている方に、使い慣れたGoogle Workspaceのまま気軽に使ってほしいです」

（株式会社セント・ミュージック 取締役・開発責任者 大石智彦）

【製品情報・会社概要】

製品名：TateGaki（タテガキ）

種別：Google Workspace アドオン（Googleドキュメント対応）

価格：無料／Pro版 月額500円（税込）

Google Workspace Marketplace：https://workspace.google.com/marketplace/app/tategaki_縦書きエディタ/351112416478(https://workspace.google.com/marketplace/app/tategaki_%E7%B8%A6%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF/351112416478)

公式サイト：https://tategaki.site

会社名：株式会社セント・ミュージック（Scent Music Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

本件に関するお問い合わせ

本件担当：大石智彦（取締役・開発責任者）

メール：support@tategaki.site

※Google Workspace、Googleドキュメント、Google Apps Script は Google LLC の商標です。