【オンライン競書誌『春窓』】書道競書文化を未来へつなぐ、デジタル時代の新サービス

株式会社春窓

2026年5月1日、株式会社春窓は、オンライン競書誌『春窓』の提供を開始しました。この新サービスは、オンラインを通じて、これまで紙ベースで行われていた書道業界の「競書誌」をデジタル化し、場所や時間を問わず参加できる新しい書道競書システムを実現したものです。

詳細は https://www.syunso.co.jp/ にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

株式会社春窓は、時代の変化に伴い減少傾向にある書道人口という課題を解決するため、オンライン競書誌『春窓』を開発しました。本サービスは、スマートフォン1台で全国どこからでも作品提出、審査、段級位・師範資格の取得が可能な仕組みを提供し、書道を学びたい方や継続したい方の「時間や場所に制限されず、本格的な書道教育を受けたい」というニーズに応えます。

サービス詳細

オンライン競書誌『春窓』は、作品提出・審査・段級位認定・競書誌掲載などの機能を備え、書道愛好家から初心者、経験者まで幅広いユーザーに対応しています。全国を対象にサービスを提供しており、2026年5月1日より正式にサービスを開始しました。

サービス料金

オンライン競書誌『春窓』は、月額1,100円（税込）、入会金1,100円（税込）で利用できます。なお、準師範・師範の資格取得に伴う受検料や、他団体で取得した段級位を認定する編入検定の受検料などについては、別途費用が発生します。

今後の展開

株式会社春窓は、オンライン競書誌『春窓』の提供を通じて、地域や環境による書道教育の格差をなくし、誰もが気軽に本格的な書道を学べる社会を目指します。今後もサービスの改善と機能拡充を進め、日本の伝統文化である書道競書文化の継承と発展に貢献してまいります。

オンライン競書誌『春窓』ロゴ春窓に込めた想い

春の光が差し込む窓のように、書道の未来を照らすオンライン競書誌『春窓』。

“進化という光”で日本の文化遺産である書道を照らし、未来へと繋がる窓のような存在を目指しています。

担当者コメント

公報／取締役 朴潤智

「書道を続けたい」という気持ちがあっても、住んでいる地域や時間的な制約によって学ぶ機会を失う方がいます。私たちは、そうした課題を解決し、誰もが平等に書道を学び、作品を発表できる環境を作りたいと考えてきました。

オンライン競書誌『春窓』は、伝統を変えるためではなく、伝統を未来へ繋ぐための挑戦です。これからも多くの方に書道の楽しさと奥深さを届け、書道競書文化の発展に貢献してまいります。