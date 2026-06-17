物流の今と未来が福岡に集結。物流の総合展「国際物流総合展」が九州初開催。「九州・東アジア国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展いたします。

株式会社infonerv

株式会社infonerv（東京都千代田区、代表取締役：江田研人）は、2026年6月24日(水)、25日(木)にマリンメッセ福岡にて初開催される、「九州・東アジア国際物流総合展INNOVATION EXPO 2026」に出展いたします。

ご来場登録はこちら：https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1113/fill-1

【国際物流総合展とは】

株式会社infonervが「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展いたします。

国内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し商談・交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的としたロジスティクス・物流の総合展です。

「輸配送効率化ゾーン」、「保管業務効率化ゾーン」など、出展製品カテゴリーに応じた4つのゾーンで構成されています。

多数の企業がブースを構え、その場で【商談・個別相談・情報収集】が可能です。

また、講演・セミナーでは、課題を解決へと導く、実用性の高い企業事例や、各社の最新動向を多くの方に発信しております。

【同時開催 “まちづくり”をテーマとした建設・建築に関する展示会とは】

建設・建築に関する「九州ホーム＆ビルディングショー」「九州建設開発総合展」「九州災害リスク対策推進展」「九州インフラ保守保全展」「九州猛暑対策展」「九州労働安全衛生展」の計6展を同時開催いたします。

建築・都市計画から、災害対策、インフラ保全、そして現場の労働安全衛生にいたるまで、関連領域を網羅。各展の相互シナジーを最大限に引き出し、最先端の技術・製品・情報の交流を促進します。

【展示ブースの見どころ】

当社ブース（BA-09）では、東京大学発AI自動発注サービス「α-発注」の操作画面を実際にご覧いただけるデモをご用意しています。



■こんなお悩みはありませんか？

- 発注業務を効率化したい- SKUが多くて見切れない- 過剰在庫を減らしたい- 在庫切れによる売り逃しを減らしたい- 発注業務を任せられる人材がいない■無料AIシミュレーション実施中！

会場では、「α-発注」を導入した際の自社の在庫改善余地の確認ができる、無料のAIシミュレーションのご案内も行います。「自社の場合、どの程度改善余地があるのか」を可視化できます。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【AI自動発注「α-発注」とは】

「α-発注」は、過去の販売データや季節変動、トレンドを分析し、AIが需要を予測することで、商品ごとに最適な発注数量を自動算出します。さらに、需要変動や仕入条件を加味した適切な発注リストを自動生成します。

これにより、

- 過剰発注の抑制- 在庫切れによる売り逃しリスクの低減- 発注業務の効率化- 属人化の解消

を実現し、在庫最適化を支援します。



▼サービスサイト

URL：https://a-orders.com/

【開催概要】

九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026- 会期：6月24日（水）10:00～17:00、25日（木）10:00～16:00- 会場：マリンメッセ福岡- 主催：一般社団法人 日本産業機械工業会- 一般社団法人 日本産業車両協会- 一般社団法人 日本パレット協会- 一般社団法人 日本運搬車両機器協会- 一般社団法人 日本物流システム機器協会- 公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会- 一般社団法人 日本能率協会- 公式HP：https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/ (https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/)- 九州ホーム＆ビルディングショー- 九州建設開発総合展- 九州災害リスク対策推進展- 九州インフラ保守保全展- 九州猛暑対策展- 九州労働安全衛生展- 会期：6月24日（水）10:00～17:00、25日（木）10:00～16:00- 会場：マリンメッセ福岡- 主催：一般社団法人 日本能率協会- 公式HP：https://www.jma.or.jp/khs/https://mente.jma.or.jp/kyusyu/https://hs-osh.jma.or.jp/kyusyu/exhibition/来場事前登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1113/fill-1■ 株式会社infonerv 概要

アカデミアの最先端で活躍するメンバーを中心に創業されたAI企業です。

東京大学先端物流科学寄付研究部門で特任准教授を務める江崎貴裕を中心に優秀な人材が集まり、在庫を抱える事業者の課題を解決するデータソリューションを提供しています。

名称 ： 株式会社infonerv

代表者 ： 代表取締役 江田 研人

所在地 ： 〒101-0048 東京都千代田区神田司町２丁目１０－４ ４階

設立 ： 2021年4月1日

事業内容 ： AI・ソフトウェア事業

企業サイト ： https://infonerv.com/