アプリコット株式会社とSrushがパートナー契約を締結。デジタル化・AI導入補助金を活用したSrush AIエントリープランの導入支援を開始

株式会社Srush

株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海、以下「Srush」）は、アプリコット株式会社（東京都港区、代表取締役：塚本 忍、以下「アプリコット」）と、AI・データ活用の導入支援強化を目的としたパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。 本提携により、Srushが提供するAI・データ活用支援サービスと、アプリコットが提供する補助金申請支援のノウハウを組み合わせることで、導入コストや申請手続きの負担を理由にAI・DXツールの導入に踏み出せていない中堅・中小企業に対し、より導入しやすい支援体制を提供します。

■パートナー締結の背景

アプリコット株式会社は、補助金申請支援やコスト削減コンサルティングを通じて、企業の可能性を最大限に引き出すことを目的とした経営支援サービスを提供しています。

企業がDXツールやAIサービスの導入を検討する際、初期費用や月額利用料などのコスト負担が導入の障壁となるケースが少なくありません。一方で、こうした費用負担を軽減できる各種補助金制度が存在するものの、申請手続きの煩雑さから、活用を断念する企業も多く見受けられます。

こうした課題を解決するため、Srushはアプリコットと連携し、「Srush AI エントリープラン」の導入支援を開始しました。本取り組みでは、デジタル化・AI導入に活用可能な補助金の利用を前提として、補助金申請に関する実務をアプリコット株式会社が一括して支援します。

これにより、企業は「導入コストへの不安」と「補助金申請手続きへの負担」という2つの課題を同時に解消しながら、Srush AIの導入を円滑に進めることが可能となります。

Srushとアプリコットは、本連携を通じて、中堅・中小企業におけるデータ活用およびDX推進の第一歩を後押しし、より多くの企業の競争力強化と持続的な成長に貢献してまいります。

■アプリコット株式会社のコメント

アプリコット株式会社 代表取締役 塚本 忍

このたびSrush AI導入の際の補助金活用のご支援ができることをうれしく思っております。

生成AIによるデータ活用は、今後企業の発展に必要不可欠になると考えられます。しかしながら、費用面や申請面のハードルが高く、導入を諦めてしまう企業も少なくないのではないでしょうか。

私たちがそのハードルを下げるお手伝いができ、企業の皆様のデータ活用に貢献できることは大きな喜びです。

今後はアプリコットとSrush、両社の連携をさらに密とし、より多くの企業の皆様のデータ活用発展に貢献できるよう、より皆様にご満足いただけるようなサービスを提供してまいります。

■株式会社Srushのコメント

取締役 データ分析支援事業本部CEO 山崎将良

このたび、アプリコット株式会社様とパートナー契約を締結できましたことを大変嬉しく思います。

中堅・中小企業においては、DXやAI活用の必要性を感じながらも、導入コストや補助金申請の煩雑さなどから、実際の導入・活用まで踏み切れないケースが少なくありません。

本提携により、アプリコット株式会社様の補助金活用支援と、当社のデータ活用・AI活用支援を組み合わせることで、より多くの企業様に「Srush AI」を導入いただける環境を整えてまいります。

Srush AIは、社内に点在するさまざまなデータを統合し、AIを活用した分析やレポート作成を通じて、経営判断や業務改善を支援するサービスです。

本提携を通じて、中堅・中小企業の皆様の生産性向上とデータ活用の促進に貢献し、アプリコット株式会社様とともに「データドリブンジャパン」の実現を目指してまいります。

アプリコット株式会社 概要

会社名 ：アプリコット株式会社

代表者 ：塚本 忍

設立 ：2019年2月1日

所在地 ：東京都港区赤坂6丁目4番17号 オークビル1階101

株式会社Srushについて

Srushは日本初のDPOサービス「データ活用まるなげくん」や、誰でも簡単にデータ活用ができる「データ統一クラウド（Srush AI）」を提供。「データを誰にとっても身近なものにする」というVision 2030のもと、「データドリブンジャパン」の実現を目指しています。2025年4月の九州オフィス開設に続き、2026年3月には愛知県名古屋市のSTATION Aiに東海オフィスを開設し、東海・九州・東京の3拠点体制を構築。全国規模でのデータ活用支援を推進してまいります。

https://www.srush.co.jp/

■データ活用に関する無料相談会について

現在、社内データ活用に関する無料相談を実施しております。

ご興味のある方は、こちらのリンクからお問い合わせいただけますと幸いです。https://www.srush.co.jp/request

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 :

・東京本社：東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

・九州オフィス：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

・東海オフィス：愛知県名古屋市昭和区鶴舞 1-2-32 STATION Ai

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：データプロセスアウトソーシング（DPO）事業と、「Srush AI」を中心としたAIデータ分析基盤事業

コーポレートサイト：https://srush.biz/

■代表経歴

樋口 海

NTTの法人営業部にて大手自動車を担当、グローバルインフラの導入に従事し、全社表彰や最高評価を受賞。退職後、シンガポールにて日系製造業の営業戦略を担当。帰国後、製造業向けSaaSを提供する会社の立ち上げを経て、代表取締役として株式会社Srushを共同創業。 早稲田大学卒、一橋大学大学院商学研究科修了(MBA)