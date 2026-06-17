【ネオキャリア】広告レポート作成工数を50%削減。月約200本の広告運用にAIサービス「スマートADレポート」導入

株式会社スマートエイト

株式会社スマートエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小坂井 聖也、以下「スマートエイト」）は、株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、以下「ネオキャリア」）の広告運用部門にAIサービス「スマートADレポート」を提供開始し、1本あたり約90分を要していた広告レポート作成工数を約45分（約50%削減）まで短縮しました。

スマートADレポートは先行β版での実証を経て本格提供を開始しており、今回ネオキャリア様では月150～200本の大規模運用かつ求人広告×WEB広告の両領域でご活用いただいています。負荷の大きかったクリエイティブ分析と定型スライドの作成を自動化し、担当者が「効果改善の本質」に時間を使える体制を構築しました。

※所要時間・効果は入力形式、媒体数、テンプレ構成、カスタマイズ範囲等により変動します。

■サービスURL：https://smart-eight.jp/smartadreport

本リリースのポイント

導入の背景

- 広告レポート1本あたりの作業時間を約50%削減（90分→45分）- クリエイティブ分析・定型スライドを自動化し、人手作業を最小化- 求人広告×WEB広告の両領域に対応／クライアント別カスタマイズも標準装備※対応媒体：求人広告（Indeed・求人ボックス・スタンバイ等） ／WEB広告（Google・Yahoo・Meta・LINE・TikTok・TVer等）

株式会社ネオキャリアは、採用支援・就労支援・業務支援を事業の柱として、多角的な人材サービスを展開する従業員3,486名の業界大手企業です。

同社の広告運用部門では、クライアント向けの広告レポートを月150～200本作成しています。Excelデータ出力こそ自動化されていたものの、PPT化・分析コメント作成・クリエイティブ分析は依然として手作業として残り、以下の課題が生じていました。

【ネオキャリア様が抱えていた3つの課題】

課題１.：レポートのPPT化・分析コメント作成に膨大な工数

月150～200本のうち、媒体数が多いクライアントのレポートは1本あたり3～4時間。全体の2～3割にあたる高負荷案件だけで月180～240時間発生し、業務全体を圧迫。

課題２.：顧客ごとのカスタムスライドへの差し込み作業が煩雑

クライアント別に仕様の異なるカスタムスライドを多数挿入するケースが多く、ピボットテーブル作成・ソート・実績表の色付けなどが高頻度で手作業が発生。

課題３.：1人あたりの対応案件数が頭打ちになり、売上拡大の障壁に

レポート作成という物理的な工数が積み上がることで、担当者1人あたりの対応可能案件数に上限が生まれ、新規案件の獲得や既存クライアントの予算拡大に着手しづらい状況が常態化。

導入成果

スマートADレポートの導入により、これまで手動で行っていたPPT化・分析コメント作成・グラフ生成を自動化。データをアップロードするだけで提出可能な品質のレポートPPTが生成される体制を構築し、1本あたりの作業時間を約90分から約45分へと半減させました。

創出された時間は、本来注力すべきクライアントの効果改善・提案活動に再配分。担当者が「作業」から「改善に向き合う時間」へとシフトしたことで、課題となっていた1人あたりの対応案件数の上限を引き上げ、売上拡大のボトルネック解消につながる体制が整いつつあります。

スマートADレポートについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166537/table/8_1_87a235619a8e5b4c749e4dc07e1911d2.jpg?v=202606170152 ]レポートアウトプット例

「スマートADレポート」は、広告運用データからグラフ・分析コメント・改善方針・レポートPPT（PowerPoint）までを自動生成するAIサービスです。ATOMなどの既存レポートツールから出力したデータ（Excel/CSV）をアップロードするだけで、提出可能な品質のレポートを数分で自動生成します。

＜主な特徴＞

1）分析コメントからPPTまで一気通貫で自動作成

媒体データ（Excel/CSV）を入れるだけで、全体サマリー・媒体別結果・キャンペーン別分析・エリア別・職種別など15種類以上のスライドを自動生成。

2）クライアント別のKPI設定＋カスタマイズ対応

優先KPIの設定／用語変更（CV→応募、CPA→応募単価）／トンマナ調整／エリア別の固定考察設定／スライドのカスタマイズなど柔軟に対応。

3）ユーザーのコメント修正を学習

担当者の修正（言い回し・解釈）を、表現ルール／辞書として反映。

継続運用するほど"次月がもっと楽になる"を実現。

＋ 本事例で拡張：求人広告×WEB広告の両領域に対応

ネオキャリア様での導入を機に、求人広告領域への対応を本格的に拡張しました。Indeed・求人ボックス・スタンバイなどの求人広告と、Google・Yahoo・Meta・LINE・TikTok・TVer等のWEB広告を両領域でサポート。複数CVの合算・マージン計算といった求人広告特有の要件にも対応しています。

ネオキャリア様 ご担当者コメント

他サービスとの違い

「0から作成する場合と比べて、スマートADレポートを使うと作成時間を半分にまで削減できています（90分→45分）。特に、クリエイティブ分析にかかっていた時間を大幅に削減できたのが大きいですし、定型スライドを自動で作成できる点も嬉しいです。」

- 株式会社ネオキャリア 千葉 裕菜 氏

株式会社スマートエイト CEO 小坂井 聖也 コメント

代表取締役：小坂井 聖也"β版から本格導入へ。大手代理店の運用規模でも『使える』ことを証明"

スマートADレポートは、先行β版で月300時間→100時間の削減を実証。今回ネオキャリア様では、月150～200本の大規模運用かつ求人広告×WEB広告の両領域をカスタマイズ対応できることを証明しました。

広告代理店の皆さまが本来注力すべきは、データを読み解き、クライアントの成果を改善することです。スマートADレポートは、この「作業」を自動化し、「改善に向き合う時間」を生み出すために開発しました。広告代理店業界が持つ本来の価値を、AIによって最大限に引き出す取り組みを、これからも広げてまいります。

スマートADレポートに関するお問い合わせ

▼ 無料30分相談・お問合せはこちら

https://smart-eight.jp/contact

▼ サービス詳細はこちら

https://smart-eight.jp/smartadreport

先着10社・30分無料デモ :https://smart-eight.jp/contact

求人広告代理店以外にも、WEB広告代理店・総合広告代理店など、さまざまな業種・規模の代理店様で導入が進んでいます。導入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※PR TIMESよりお申し込みの場合、代表の小坂井が面談を担当いたします。

株式会社スマートエイトについて

株式会社ネオキャリアについて

- 会社名：株式会社スマートエイト- 代表者：代表取締役 小坂井 聖也- 本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b- 設立日：2025年3月- 事業内容：広告代理店向けSaaSの提供／AIエージェントの開発・導入支援／生成AI研修の提供- 公式サイト：https://smart-eight.jp/公式YouTube はこちら :https://www.youtube.com/@smarteight_aiSmart Eight コラムはこちら :https://smart-eight.jp/column- 会社名：株式会社ネオキャリア（NEO CAREER CO., LTD.）- 代表者：代表取締役CEO 西澤 亮一- 本社所在地：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル 2階- 設立日：2000年11月15日- 従業員数：3,651名（2026年2月28日時点）- 事業内容：採用支援・就労支援・業務支援- 公式サイト：https://www.neo-career.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スマートエイト

Email：seiya_kozakai@smart-wk.com

Tel：090-2185-4274