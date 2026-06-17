なないろホールディングス、SYNTHESISと資本業務提携を締結

株式会社なないろホールディングス

株式会社なないろホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：室伏勇二、以下「なないろホールディングス」）は、株式会社SYNTHESIS（本社：東京都港区、代表取締役社長：武藤惣一郎、以下「SYNTHESIS」）と資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、なないろホールディングスのERPを始めとする総合的なIT導入スキル・スケールにSYNTHESISのAI戦略策定・実装力を加え、クライアント企業のより大規模なAI変革を戦略策定から実装・運用まで一気通貫で推進する体制を整備します。

提携背景

両社は、「AI戦略×実装」の価値創出モデルを強化するため、資本業務提携を締結します。

なないろホールディングスは、テクノロジーコンサルティングからシステム開発・運用保守までを担う総合ITグループとして、ERPを始めとする各種システム実装に強みを持つ一方、SYNTHESISは、AI戦略策定・実装、さらにAIネイティブな組織・業務体制構築に向けたチェンジマネジメント推進に強みを有しています。

両社はこれまでも、AIソリューション開発、大規模システム開発といった案件で協業を進めており、今回の提携により、両社の顧客基盤・技術力・コンサルティング力を掛け合わせ、より高度かつスケールの大きなAI変革を戦略策定から実装まで一気通貫で支援する体制を構築してまいります。

連携内容

本提携により、両社は以下を中心とした連携を推進します。

- AI戦略策定から実装・運用までの一体支援- AIソリューション共同開発- AI駆動型システム開発推進- 次世代AIアーキテクチャの共同提案・案件推進- 相互の顧客基盤・専門人材・技術知見を活用したグローバル展開加速

本提携に関するコメント

なないろホールディングス 代表取締役社長 室伏 勇二

なないろホールディングスは、総合ITグループとして上流のコンサルティングからシステムの運用保守まで幅広くクライアントをご支援しており、特に実装フェーズに強みを持っています。今回のSYNTHESISとの提携により、AI変革を構想策定から実装までを一貫して支援することができるようになります。また両社の顧客基盤・専門人材・技術知見を活用することで、国内外の多くのクライアントにAI変革の価値を提供していきたいと考えています。

SYNTHESIS 代表取締役社長 武藤 惣一郎

SYNTHESISはAI変革に関する戦略コンサルティングおよびテクノロジーサービスを提供しており、国内外の幅広いクライアントのAI変革を支援しておりますが、今回のなないろホールディングスとの資本業務提携により、テクノロジーの実装力を強化し、より高度かつスケールの大きなAI変革を実装まで導いていくことが可能になります。AI変革に関する多くのプロジェクトはプランニングから実装・効果創出のフェーズにシフトしています。SYNTHESISはこれまで以上になないろホールディングスとの協業を深め、AI変革の実装と効果創出に注力してまいります。

株式会社なないろホールディングスについて

なないろホールディングスは、テクノロジーの力で虹色の未来を創る総合ITグループです。 クライアントの「デジタルパートナー」として寄り添い歩み、クライアントの成功を自社の成功と捉えて伴走することで、社会とともに成長し続けます。

社名：株式会社なないろホールディングス（Nanairo Holdings Inc.）

代表者：室伏勇二

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目６番地１号

設立：2024年11月11日

URL：https://www.nanairo-hd.co.jp/

株式会社SYNTHESISについて

SYNTHESISは2024年に東京で創業し、AIネイティブコンサルティングおよびテクノロジーサービスを提供しております。「Consulting Reinvention」を掲げ、戦略コンサルティングとAI・データを核としたテクノロジーを融合することで、クライアントの本質的なビジネス変革にコミットします。大手ファーム出身のコンサルタント、AIエンジニア、研究者、マーケティング、デザインの専門家など多様なプロフェッショナル約100名が、東京・ニューヨーク・香港・シンガポールの4拠点・14カ国以上にわたり活動しています。また、実運用に求められるデータ整備、ガバナンスなどを実装した統合AIプラットフォームの開発も進めています。

社名：株式会社SYNTHESIS

代表者：代表取締役社長 武藤惣一郎

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 15階

事業内容：ビジネス / テクノロジーコンサルティング事業

URL：https://synthesis.inc/jp