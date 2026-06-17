ライブコマースの未来を創るCellest、「100億企業成長ポータル」掲載企業に選出。ライブコマース市場の急成長とともに、新たな挑戦へ

株式会社Cellest

ライブコマース専門事務所「トキバナ」などを運営する株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下 当社）は、このたび、圧倒的な成長を目指す企業を紹介する「100億企業成長ポータル」の掲載企業に選出されたことをお知らせいたします。

当社は「ライブコマースのインフラ化」をビジョンに掲げ、自社チャンネル「ぞうねこちゃんねる」において月商2億円規模の売上を達成するなど、累計30億円を超える販売実績を積み重ねてまいりました。

今回の掲載を新たなスタート地点と位置づけ、年間売上100億円という高い目標に挑戦するとともに、ライブコマース市場のさらなる発展と新たな購買体験の創出に取り組んでまいります。

◼️なぜ「100億円」を目指すのか

日本のライブコマース市場は、TikTok Shopをはじめとする新たなプラットフォームの登場により、大きな成長局面を迎えています。

当社が目指すのは単なる売上拡大ではありません。実店舗の「接客」とECの「利便性」を融合したライブコマースを、日本中の誰もが当たり前に活用する購買体験へと発展させることです。

現在、当社はライブコマース業界において国内有数の実績を有し、市場を牽引する立場として事業を展開しています。しかし、日本におけるライブコマース市場はまだ発展途上であり、その可能性に対して市場規模は決して大きいとは言えません。

だからこそ私たちは、業界のリーディングカンパニーとして市場そのものの成長に貢献したいと考えています。

売上100億円という目標は、単なる企業規模の拡大ではなく、ライブコマースが社会に広く浸透し、新たな購買インフラとして定着したことを示す一つの指標です。

当社は市場の成長を牽引する存在であり続けるために、そしてライブコマースの可能性をより多くの企業や消費者へ届けるために、100億円という目標に挑戦してまいります。

◼️成長市場におけるCellestの強み

当社の特徴は、個人のカリスマ性に依存せず、組織で成果を生み出すライブコマース運営体制にあります。

ライブコマーサー、ディレクター、運営スタッフが連携しながら配信を行い、リアルタイムのデータ分析と改善を繰り返すことで、高い購買転換率と顧客満足度を実現してきました。

また、SNSやコミュニティ運営を通じたファンとの継続的な接点づくりにも注力し、ライブコマースならではの顧客体験を構築しています。

◼️次の成長ステージへ

今後はTikTok Shopをはじめとする各種プラットフォームでの展開拡大に加え、企業向けライブコマース支援事業やライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」の展開など、さらなる事業成長を推進してまいります。

ライブコマース市場が大きく変化する今だからこそ、新しい産業の未来をつくる挑戦ができると考えています。

当社はこれからも、市場の成長とともに挑戦を続け、ライブコマースが当たり前に活用される社会の実現を目指してまいります。

◼️代表取締役CEO 佐々木宏志 コメント

このたび、「100億企業成長ポータル」掲載企業として選出いただいたことを大変光栄に思います。

私たちが見据えているのは、売上100億円という数字そのものではありません。その先にある、ライブコマースが当たり前の購買体験として社会に根付く未来です。

現在、ライブコマース市場は大きな成長期を迎えています。一方で、日本における市場規模はまだ発展途上であり、大きな可能性を秘めています。

私たちは業界のリーディングカンパニーとして、自社の成長だけでなく、市場そのものの成長にも責任を持ちたいと考えています。100億円という目標は、その挑戦の先にある一つの通過点です。

ライブコマースを通じて、企業と消費者の新しい出会いを生み出し、より豊かな購買体験を創り続ける。その実現に向けて、これからも挑戦を続けていきます。

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab