Formula 1(R)、Feverを新たなオフィシャルサプライヤーとして発表

Kzemos Japan合同会社

Formula 1(R)は本日、世界をリードするライブエンターテインメント・テクノロジープラットフォームであるFeverと長期的なグローバル戦略パートナーシップを締結し、Feverが2027年シーズン以降のオフィシャルサプライヤーに就任することを発表しました。

今回締結された5年間の契約の一環として、FeverはF1.com上で公式チケット販売プラットフォームを提供します。一般入場券、各開催地のホスピタリティパッケージ、そしてPaddock Clubチケットを対象に、刷新されたデザインと高度なテクノロジーを導入し、チケットの検索性、購入体験、カスタマーサービスの向上を実現します。

Formula 1のファンベースが世界的に拡大し続ける中、本パートナーシップは実際にグランプリを観戦したいファンに対して、よりスムーズな体験を提供することを目的としています。世界屈指のユニークでスリリングかつ創造性あふれるスポーツイベントへのチケット検索、予約、購入までのプロセス全体を改善し、より優れたファン体験を実現します。

今回の提携は、Formula 1とFeverが共有する「最先端かつ革新的なソリューションを開発し、ファン体験およびFormula 1公式チケット・ホスピタリティパッケージのグローバルな流通をさらに向上させる」というコミットメントを反映したものです。

Formula 1 チーフ・コマーシャル・オフィサー Emily Prazer コメント

「レース観戦に訪れるファンの皆さまに最高の体験を提供するためには、ファン体験全体がシームレスで楽しいものでなければなりません。チケットの検索や予約といったプロセスをより簡単にする戦略的パートナーシップは極めて重要です。そうすることで、スポーツそのものだけでなく、サーキットで過ごす時間のあらゆる側面が、私たちの高い期待に応えるものとなります。FeverをオフィシャルサプライヤーとしてFormula 1のエコシステムに迎え入れ、今後も継続的にファン体験の向上に貢献していただけることを大変嬉しく思います。」

Fever ビジネス開発担当シニア・バイスプレジデント Mariano Otero コメント

「世界で最も象徴的で歴史あるスポーツ・エンターテインメントブランドの一つであるFormula 1のオフィシャルサプライヤーとなることを大変誇りに思います。本契約は、Feverが世界有数かつ高い要求水準を持つスポーツブランドに対するグローバルテクノロジーパートナーとして確固たる地位を築いていること、そして革新的なテクノロジーソリューションを世界規模で提供できる能力を有していることを示すものです。私たちは、Formula 1が世界的なファンベースを構築してきた素晴らしい取り組みに以前から敬意を抱いており、次世代のファン層へのリーチ拡大を支援できることを楽しみにしています。」

Formula 1(R)について

Formula 1(R)は1950年に創設され、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であるとともに、年間を通じて開催されるスポーツシリーズとして世界最大級の人気を誇ります。

Formula One World Championship LimitedはFormula 1(R)の一員であり、FIA Formula One World Championship(TM)に関する独占的商業権を保有しています。

Formula 1(R)はLiberty Media Corporation（NASDAQ：FWONA、FWONK、LLYVA、LLVYK）の子会社であり、Formula One Groupトラッキングストックに属しています。

F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する商標は、Formula 1企業であるFormula One Licensing BVの商標です。無断転載を禁じます。

Feverについて

Feverは、世界最大級のカルチャー＆ライブエンターテインメントプラットフォームとして、昨年だけでも40か国以上で3億人を超える人々に特別な体験を届けました。

「カルチャーとエンターテインメントへのアクセスを民主化する」というミッションのもと、没入型展示、スポーツ、インタラクティブシアター、コンサート、フェスティバルなど、世界中の多彩でユニークな体験やイベントとの出会いを提供しています。

また、独自のデータとテクノロジーを活用し、パートナー企業が新たな体験を開発・展開できるよう支援しています。

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