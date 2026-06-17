オンライン校正で制作ワークフローを改善。「SOPTECとうほく2026」のソリューションセミナーに2026年7月16日（木）登壇

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年7月16日（木）に開催される東北地区最大級の印刷・情報関連総合展示会「SOPTECとうほく2026」のソリューションセミナーに登壇します。「オンライン校正で実現する制作ワークフロー改善」と題し、校正業務の課題解決とクライアントへの付加価値につながるオンライン校正ワークフローをご紹介します。

近年、印刷・制作業界では、短納期化や多品種・小ロット化への対応が加速する一方で、制作現場における校正業務の負荷増大が大きな課題となっています。特に、制作会社・印刷会社とクライアント間で発生する確認作業では、修正指示の見落としや確認履歴の分散、進行管理の複雑化など、業務効率と品質維持の両立が求められています。

本セミナーでは、制作現場における校正・確認業務を効率化する最新ワークフローをご紹介します。また、オンライン校正を単なる業務効率化ツールとしてだけでなく、クライアントへの新たな付加価値として、顧客満足度向上や差別化提案につなげる実践的な運用イメージについてもお伝えします。

校正業務の効率化や確認精度の向上、クライアントとのコミュニケーション改善を検討している制作会社様・印刷会社様におすすめの内容です。自社の制作ワークフローを見直すヒントを得られる機会として、ぜひご参加ください。

■タイトル

SOPTECとうほく2026

■セミナー詳細及びお申し込み

https://www.too.com/event/2026/soptec2026/

■このような方におすすめです

・クライアントとのやり取りを効率化したい方

・校正業務の進行管理を効率化したい方

・確認漏れや修正ミスを削減したい方

・オンライン校正を付加価値として提案したい方

■ソリューションセミナー概要

校正業務を"負担"から"強み"へ「オンライン校正で実現する制作ワークフロー改善」

・講演日時：2026年7月16日（木）14:45～16:00

（本編60分／質疑応答・アンケート15分）

・セミナー番号：1-D-3

■ご紹介する製品

・オンライン校正ツール「Ziflow」

・プロフェッショナルPDF比較ツール「Proof Checker PRO」

■SOPTECとうほく2026 開催概要

主催：東北地区印刷協議会 SOPTECとうほく2026実行委員会

日時：2026年7月16日（木）・17日（金）9:30～17:30

会場：仙台卸商センター産業見本市会館「サンフェスタ」

※「SOPTECとうほく2026」公式サイトにて、セミナーの事前参加登録が必要です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too 仙台オフィス

E-Mail too-sendai@too.co.jp

〒980-0802 仙台市青葉区二日町3-10 グランシャリオビル3F