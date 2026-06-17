書いたメモがもっと役立つ！AIエージェント搭載の「FirstSeedノート2」リリース

株式会社ファーストシード

株式会社ファーストシードは、AIエージェント機能を搭載したメモアプリ「FirstSeedノート2」をリリースしました。整理・活用・振り返りをアシストするAIエージェントを新たに搭載したほか、添付ファイルや数式、Apple Pencilによる手描きへの対応により、テキストを超えたリッチなノート作成を可能にしています。また思いついた瞬間に声で新規ノートを作成したり、AIエージェントを呼び出したりできる強力なクイックアクセス機能を備えています。

■ AIエージェントによる新しいメモ体験

AIエージェントは、アイデア出しや文章の添削、ノートの要約、情報整理などを自然な言葉で依頼できます。例えば会議メモを要約したり、長文の文章を読みやすく書き直したり、複数のノートから必要な情報をまとめたりすることが可能です。

■ 思いついた瞬間に声でノートを作成・編集

アプリアイコンの長押しから利用できるクイックアクセス機能に対応しました。新規ノートの作成やAIエージェントの起動などを素早く実行できます。

例えば外出中に「買い物リストに牛乳を追加して」と話しかけるだけで、AIエージェントが該当するノートを探して内容を更新します。アプリを開いてノートを探す必要はありません。

AIエージェントはバックグラウンドで処理を継続し、完了すると通知でお知らせします。そのため移動中や作業中でも、思いついたことをその場で記録・整理できます。

■ 整理・活用・振り返りをアシスト

FirstSeedノート2のAIエージェントは、アプリ内の構造（ノートブック、セクション、タグ）を深く理解し、ユーザーの代わりにノートを動かす実用性を追求しました。

「先週の会議メモに『重要』タグをつけて」「旅行計画のメモをまとめて」など、保存した情報を探したり整理したりする作業もAIがサポートします。

また「最近の読書メモを要約して、気づきを教えて」と尋ねれば、埋もれていた過去の記録を掘り起こし、振り返りと自己成長を支えます。

■ 添付ファイル・手描き・数式に対応

今回のアップデートでは、より幅広い情報を1つのノートにまとめられるようになりました。

PDFや画像などの添付ファイルをノート内に保存できるほか、iPadではApple Pencilを利用した手描き入力にも対応しています。図やスケッチを含むアイデアメモや学習ノートの作成が可能です。

さらにLaTeX形式による数式入力にも対応し、学生や研究者、エンジニア向けの技術ノートや学習用途でも活用できます。

■ FirstSeedノート2について

iPhone、iPad、Mac向けに最適化された、シンプルでありながら妥協のない機能性を持つモダンなメモ・ノートアプリです。リッチテキスト編集、柔軟なタグ管理、iCloudによる高速同期に加え、今回加わった「AIエージェント」により、書いたメモを眠らせず、日々の生産性を引き上げる新しいナレッジ体験を提供します。

製品サイト:

https://firstseed.io/jp/notes/

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/id6757331297

■ 株式会社ファーストシードについて

2017年10月に設立され、iOS及びMacアプリを開発しています。

世界中で使われる日本発のソフトウェアの開発を目指しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ファーストシード

代表取締役 大榎一司

https://firstseed.io/jp/contact.html