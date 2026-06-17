【バッファロー データ復旧サービス】実機お預かり・診断・見積提示が10万件を突破！ ～他社商品からテレビ録画、企業のRAIDサーバー、被災地支援まで。多様なデータ復旧ニーズに対応～

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）のデータ復旧サービスは、2017年5月のサービス開始以来、実機お預かり・診断・見積提示が累計10万件を突破いたしましたことをお知らせいたします。

※バッファロー調べ 2026年6月時点

「10万件」という数字は、単なるWebや電話での問い合わせ件数ではありません。データ消失という予期せぬ事態に直面したお客様から実際に機器をお預かりし、エンジニアが診断したうえで見積もりを提示してきた件数です。バッファロー データ復旧サービスは、診断・見積もりを無料で行い、復旧作業後に追加料金が発生しない一律固定料金制を採用するなど、料金の透明性や手続きの分かりやすさを重視してきました。この積み重ねは、多くのお客様に安心してご相談いただいてきた実績であると考えています。

■10万台の軌跡：バッファロー商品から他社商品へ、HDDからSSDへ。データ消失の歴史と多様化するデバイス

バッファロー データ復旧サービスがこれまでに診断してきた10万台の機器は、デジタルデバイスの利用環境の変化を反映しています。

サービス開始当初は、外付けハードディスク（HDD）をはじめ、バッファロー商品を中心としたデータ復旧が主流でした。その後、技術の進歩と利用環境の変化に伴い、お預かりする機器の内訳は年々変化しています。

近年、特に顕著なのが「SSD（ソリッドステートドライブ）の急増」と「他社製機器の受付拡大」です。PCのメインストレージやポータブル高速ストレージとしてSSDが急速に普及したことで、従来のHDDとは異なる制御方式を持つSSDのデータ復旧依頼が年々その比率を高めています。また、バッファロー データ復旧サービスでは自社商品の枠を超え、さまざまなメーカーの機器に対応してきた結果、現在では他社製のPCや外付けストレージのお預かり数が大きく増加しています。

さらに、現代のデータ復旧ニーズはこれらだけに留まりません。ご家庭のテレビ用HDDに保存された番組データの復旧から、法人のRAIDサーバーやスマートフォンまで、自社商品に限らず、お預かりするデバイスは多岐にわたります。

また、企業のセキュリティー意識の高まりを受け、機器を社外へ持ち出さずに復旧作業を進めるオンサイト復旧にも対応しています。

データ復旧は、お客様にとって事前に状態や費用を判断しにくいサービスです。だからこそ、バッファロー データ復旧サービスでは、お客様本位の姿勢を大切にし、正式なご注文前に実機を診断し、復旧の見込みと費用をお伝えしたうえで、お客様にご判断いただく流れを徹底してきました。データが復旧できない場合は復旧料金をいただかない成果報酬の考え方、障害レベルに応じた一律固定料金、診断・見積もり後のキャンセル料無料といった透明性を重視した運用により、お客様が納得して依頼できるサービスを目指しています。こうした取り組みを通じて、データ復旧サービスをより安心して利用できるものにし、業界の健全化にも貢献していきたいと考えています。

■診断実績から得た知見と社会支援への取り組み

10万件にわたる実機診断を通じて、バッファロー データ復旧サービスには、メーカーやデバイスごとの障害傾向に関する知見が蓄積されています。「うっかり削除してしまった」といった論理障害から、経年劣化や落下・水没による重度物理障害にいたるまで、さまざまなケースに対応してきた経験が、この10万件の実績につながっています。

また、災害時には、災害救助法適用地域における被災機器のデータ復旧支援など、無償・特別対応を通じた支援にも取り組んできました。

■今後の取り組み

実機お預かり・診断・見積提示10万件という実績は、多くのお客様から機器をお預かりし、一件一件の診断・対応を積み重ねてきた結果です。

バッファロー データ復旧サービスでは、これまでに蓄積してきた知見と対応体制を活かし、今後も多様化するデータ復旧ニーズに対応してまいります。ストレージ機器メーカーとしての責任を果たしながら、お客様にとって分かりやすく、安心して相談できるサービスの提供を通じて、データ復旧業界全体の信頼向上に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社バッファロー データ復旧サービス担当

お問い合わせフォーム :https://online.buffalo.jp/recovery_inquiry/

E-mail：bdr-support@m1.buffalo.jp

電話：

データ復旧センター東京 0120-961-869

データ復旧センター名古屋 0120-077-869

データ復旧センター大阪 0120-963-869

URL：https://www.buffalo.jp/recovery/

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