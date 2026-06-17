静音スイッチ＆カーソル速度切り替え機能で繊細な作業もWeb閲覧も快適。Bluetooth(R)5.1対応マウス「BSMBB110シリーズ」を出荷開始
株式会社バッファロー
BSMBB110BK 商品画像ダウンロード（ブラック）(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMBB110BK)
BSMBB110WH 商品写真ダウンロード（ホワイト）(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMBB110WH)
BSMBB110RD 商品写真ダウンロード（レッド）(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMBB110RD)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/476_1_7ba74bf08ea3ded9bc2077b7d1cdfb30.jpg?v=202606170152 ]
商品ページ :
https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmbb110bk.html
※To overseas press people,
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、クリック音を抑えた静音スイッチ・カーソル速度切り替え機能・BlueLEDセンサーを搭載し、Bluetooth(R)5.1に対応した3ボタンマウス「BSMBB110シリーズ」の出荷を開始いたしました。全国の家電量販店や各ECストア等にて順次発売いたします。
本商品はBluetooth(R)5.1対応のマウスです。Bluetooth(R)搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。
また、わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDセンサーを搭載し、高い読取性能を実現しました。移動先の様々な机で快適に使用可能です。
通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静音スイッチを採用。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。
カーソルの速度を調節できるdpi切り替えにも対応。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。（800/1200/1600dpi）
商品詳細
BSMBB110BK 商品画像ダウンロード（ブラック）(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMBB110BK)
BSMBB110WH 商品写真ダウンロード（ホワイト）(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMBB110WH)
BSMBB110RD 商品写真ダウンロード（レッド）(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMBB110RD)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/476_1_7ba74bf08ea3ded9bc2077b7d1cdfb30.jpg?v=202606170152 ]
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https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmbb110bk.html
※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。
※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※記載されている価格は、希望小売価格です。
※To overseas press people,
This product is only available in the Japanese Domestic Market.
Pricing and availability in other regions may vary.