【導入事例】大規模医療機関におけるUSBメモリ運用の課題とは？約3,500台の端末環境で「ゼロトラスト」を実現したデバイス制御の最適解

株式会社ラネクシー

医療機関では、患者情報や研究データといった機微な情報を扱うことから、厳格なセキュリティ対策が求められています。一方で、学会発表や研究用途などの現場ではUSBメモリの利用が不可欠であり、「利便性を維持しながらいかに安全性を確保するか」が重要な課題となっています。

導入事例の詳細はこちら :https://www.runexy-dlp.com/casestudy/kurashiki-central-hospital.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260617

岡山県西部の中核医療機関である倉敷中央病院では、こうした背景のもと、長年にわたりデバイス制御ツールを活用したデバイス管理を行ってきました。しかし、医療情報を取り巻くリスクの高度化や、より厳格な管理体制の必要性を踏まえ、既存運用の見直しを検討。加えて、端末環境の刷新に伴う最新OSへの対応も求められる中、運用負荷を抑えながら、より確実で統制の取れたデバイス管理の実現が課題となっていました。

これを機に同院では、セキュリティの確実性と運用効率の両立を実現できる新たなソリューションを検討。デバイス制御に特化した国産ソフトウェアである「RunDX DeviceControl」を採用しました。

導入のポイント

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・確実なデバイス制御により、暗号化USBメモリのみ利用可能な環境を実現

・ダッシュボード機能と高機能なログ検索により、運用管理の効率を大幅に向上

・最新OS環境にも対応し、将来的な運用継続への不安を解消

ご担当者様の声

「既存の運用を維持しながら移行できる点と、デバイス制御に特化している点を評価しました。過不足のない機能でコストパフォーマンスにも優れていると感じています」

「ダッシュボードで利用状況が可視化され、これまで把握しきれなかった持ち出し状況にも気づけるようになりました。ログ検索性も高く、万が一の際の対応もスムーズです」

「ゼロトラスト」に基づく新たなセキュリティ体制へ

同院では、ネットワーク分離ではなくエンドポイント側で制御を行う「ゼロトラスト」の考え方に基づいた対策を推進しています。RunDXの導入により、デバイスの操作ログを正確に把握できる環境を構築し、利便性を損なうことなく高度なセキュリティ体制を実現しました。

また、USBメモリの棚卸しも実施し、実態に即した運用へと最適化。セキュリティと業務効率の両立を図っています。

医療現場におけるUSBメモリ運用は今後も継続されることが想定される中、本事例は大規模環境における現実的かつ効果的な対策の一例といえます。

PolicyDeployで実現する、一括管理による効率的な運用

複数端末へのインストールやポリシー設定を個別に行うのは、運用負荷が高くミスの原因にもなりがちです。RunDX の「PolicyDeploy」を活用することで、Active Directory 環境からポリシーの一括配信が可能となり、中規模～大規模環境でも効率的な運用を実現できます。PCの入れ替えや設定変更が発生する場面でも、作業の標準化と負荷軽減に貢献します。

【RunDX について】

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RunDXのラインナップのひとつである「RunDX DeviceControl 」は内部不正に効果的な「デバイス制御」と外部からの攻撃を遮断する「ネットワーク制御」にて、機密性の高い環境の構築を実現し、企業の重要データを保護します。また、使いやすいUI設計のWEBコンソールやサーバーレスでも運用できる利便性を備え、特定端末のみ接続許可させるなど様々な業務環境へ柔軟に対応します。

RunDX製品詳細はこちら

https://www.runexy-dlp.com/

かんたん！動画でわかるRunDX(ランディーエックス)

https://www.runexy-dlp.com/rundx/rundx-movie.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2-I5PfRoNys ]

【ラネクシーについて】

ラネクシーは、現代の情報化社会における課題の1つである情報セキュリティに対するリスクマネジメントの重要性を見据え、長年培ったビジネスネットワークや豊富な技術と知識を基に、自社ソフトウェアの開発や世界で使用されている最新のテクノロジーを採り入れた革新的で機能性に優れたソフトウェアを発掘し、提供しております。またICTソリューション・プロバイダーとして、業種横断的なソリューションをワンストップでご提供している他、ソフトウェアの評価やサポートなど、多様化するお客様のニーズにお応えすべく、最先端技術を用いて最高品質なトータルサービスを目指した事業を展開しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ラネクシー プロダクトソリューション本部

E-mail：rundx_sales@runexy.co.jp

※プレスリリースに記載されているロゴ、会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。