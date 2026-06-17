レガシーシステム移行の金額・工期を約60%削減 ― 数十万行規模の基幹システムで実証

株式会社DEN-NO Solutions

株式会社DEN-NO Solutions（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上野将輝、以下「DEN-NO」）は、株式会社ウイズ・ワン（本社：東京都中央区、TOKYO PRO Market上場）と共同で実施した数十万行規模の基幹システムの移行プロジェクトにおいて、DEN-NO独自のAIエージェントと人の協働により、品質を維持したまま、従来手法と比較して金額・工期をともに約1/3に圧縮（約60%削減）することに成功しました。

本件は、従来であれば多大な費用と期間を要したレガシーシステムのマイグレーションが、AIの活用によって現実的なコスト・スケジュールで実行可能になったことを示す事例です。

基幹システム移行の金額・工期を約60%削減

■ なぜ多くの企業がマイグレーションを「できずにいる」のか

レガシーシステムの刷新は多くの企業にとって急務です。しかし実態としては、開発ベンダーに見積もりを依頼したものの、提示された金額・期間が許容範囲を大きく超えてしまい、着手できないまま先延ばしになっているケースが後を絶ちません。

原因は、従来のマイグレーションがコード解析・コーディング・テストなどの全工程を人手中心で進める構造にあります。人手が前提である限り、コストと期間の削減には限界がありました。DEN-NOはこの構造的な課題に対し、独自のAIエージェントと人の協働というアプローチで取り組んでいます。今回、その効果が実際の移行プロジェクトで示されました。

■ プロジェクト概要

本プロジェクトは、サポート終了したレガシーフレームワークで構築された基幹システムを、最新の言語・フレームワークへ移行したものです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147214/table/6_1_8079d7dd7d5e4637b54571a1da8ab398.jpg?v=202606171152 ]

■ 実施結果

従来手法で見積もった場合と比較して、以下の結果を得ました。

- 金額：約1/3（約60%以上の削減）- 工期：約1/3（同上）- 品質：移行後のシステムは本番環境で問題なく稼働しており、従来手法による移行と同等の品質を確保

（※削減効果は対象システム・要件により異なります。）

■ 大幅な工数削減を実現する2つの仕組み

削減を可能にしているのは、汎用AIツールの利用でも、AIへの丸投げでもない、「マイグレーション専用の独自AIエージェント」と「人による品質担保」の組み合わせです。

品質を維持したまま工数削減できる２つの仕組み

技術面では、移行工程に特化してDEN-NOが自社開発したAIエージェントが、既存コードの解析から変換、テストまでを自動で遂行するため、人手作業を大きく圧縮できます。

また品質面では、AIの成果物を必ず人がレビューします。業務知識を要する受入テストや、本番移行の可否判断といった、人の判断が不可欠な工程は熟練した技術者が担当します。

スピードとコストはAIで圧縮し、品質は人が担保する――この役割分担が、削減と品質維持の両立を可能にしています。

■ ご相談について

DEN-NOでは、見積もりの金額・工期がネックとなってレガシーシステムを移行できずにいる企業様からのご相談を受け付けております。対象システムの言語・規模は問わずご相談いただけます（移行可否は無料診断にて判定いたします）。

無料診断の概要

- ご提示いただくもの：システムの概要およびソースコードの一部（※NDA締結後）- 成果物：現状リスクと移行可能性をまとめた診断レポート- 費用：無料（※診断結果を踏まえて、有償での移行に進まれるか否かご判断いただけます。）

なお、本手法は「DENNO AIマイグレーション」としてサービス提供しております。

▶ サービスの詳細はこちら：https://denno-sol.com/service/migration/

▶ サービスに関するお問い合わせ・無料診断のお申込等はこちら：https://denno-sol.com/contact/

なお、本手法によるマイグレーションは、SIerをはじめとするパートナー企業様との共同実施を基本としております。協業にご関心のあるSIer・開発会社・コンサルティング会社等の企業様からのご連絡も、上記お問い合わせにて受け付けております。

■ 会社概要：株式会社DEN-NO Solutions

東京大学発スタートアップとして誕生したDEN-NO Solutionsは、AIのチカラで「システムマイグレーション自動化」を始めとした新たな価値創造に挑戦しています。

- 所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609- 事業内容：AIを活用したシステムマイグレーション、AIソリューション開発- ウェブサイト：https://denno-sol.com- メールお問い合わせ：info@denno-sol.com（※報道関係者の方もこちらからお問い合わせください。）

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