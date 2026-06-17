Ｓｋｙ株式会社が「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年7月8日（水）～7月10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展いたします。

「国際モダンホスピタルショウ」は、保健・医療・福祉分野における質の向上や充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなどを幅広く展示し、最新情報の発信や情報交流が行われる展示会です。弊社出展ブースでは、情報セキュリティ対策で病院のIT資産を守り、IT機器の効率的な管理を支援する「SKYSEA Client View」などの自社開発商品をご紹介します。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

「国際モダンホスピタルショウ2026」公式Webサイト

https://www.noma-hs.com/

■ 展示内容

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/

シンクライアントシステム「SKYDIV Desktop Client」

https://www.skydiv.jp/

営業名刺管理「SKYPCE」

https://www.skypce.net/

■ 商談コーナーのご案内

商談コーナーでは、弊社営業・技術担当が製品・サービスの導入に関するご相談に対応させていただきます。事前にご来場日時やご質問内容などをお知らせいただければ、よりスムーズにご案内できます。ご希望の場合は、以下フォームからお申し込みください。

「国際モダンホスピタルショウ2026」Ｓｋｙ株式会社 商談コーナー事前予約フォーム

https://reg.skygroup.jp/s/imhs2026/

■ 出展ブースのご案内（小間番号）

東京ビッグサイト 西展示棟 205

■ 参加お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「国際モダンホスピタルショウ2026」公式Webサイト

https://www.noma-hs.com/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/(https://www.skygroup.jp/)

- SKYSEA、SKYSEA Client View、SKYDIV、SKYDIV Desktop Client および SKYPCE は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。