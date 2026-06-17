株式会社翔泳社

エンジニアの事業貢献を応援するカンファレンス「Developers Summit 2026 Summer」

7月16日・17日に開催

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、エンジニアの事業貢献を応援するカンファレンス「Developers Summit 2026 Summer」（デブサミ夏）を2026年7月16日・17日にJPタワー ホール＆カンファレンスで開催します。特設サイトを公開し、事前登録者の募集を開始しました（参加費無料）。

エンジニアの事業貢献を応援するカンファレンス「Developers Summit 2026 Summer」

今年の「デブサミ夏」では、トヨタ自動車やイオン、みずほ銀行や村田製作所など日本を代表する大企業から、NOT A HOTELやサグリ、LayerXなど注目のベンチャー企業まで、「エンジニアリング×事業貢献」を切り口に約60セッションでお届けいたします。

さらにDay1では、翔泳社のITリーダー向けメディア「EnterpriseZine」が主催する「IT Strategy Summit 2026」を併催。「事業成長を止めないためのIT基盤構築・運用」をテーマに、株式会社ZOZOで執行役員兼CTOを務める瀬尾直利氏など、こちらも豪華スピーカー陣が登壇いたします。

現在特設サイトを公開し、参加登録（無料）を受け付けております。

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260716(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260716)

【開催概要】

イベント名：Developers Summit 2026 Summer

特設サイト：https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260716

開催日：2026年7月16日（木）・17日（金）11:00～

会場：JPタワー ホール＆カンファレンス

参加対象者：ITエンジニア、エンジニアリングマネージャー、テックリード、DX推進担当者など

対象テーマ：アプリケーション開発、インフラ、データテクノロジー、開発プロセス、エンジニア組織、プロダクト開発、イノベーション、エンジニアの生き方

主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部

https://codezine.jp/(https://codezine.jp/)

Developers Summitについて

「Developers Summit 2026 Summer」は、ITエンジニア向けカンファレンス「Developers Summit（デベロッパーズサミット：デブサミ）」のスピンオフとして企画しています。

Developers Summitは、2003年から毎年開催する、日本最大級のソフトウェア開発者のためのカンファレンスです。社外のデベロッパーと連携を取りながら企画を行い、ソフトウェア開発者が今知っておきたいトピックや、ロールモデルとなるデベロッパーとのさまざまな出会いを創出します。

https://event.shoeisha.jp/devsumi(https://event.shoeisha.jp/devsumi)