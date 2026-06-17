三井住友信託銀行、期間限定 最大年2.20％の「夏の定期預金キャンペーン」を7月1日より開始！

三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：米山 学朋、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、円貨定期預金金利 最大年2.20％の「夏の定期預金キャンペーン」を実施します。

新たなご資金で円貨定期預金「新型定期預金〈グッドセレクト（固定型）〉」へ500万円以上お預け入れいただいたお客さまに、優遇金利を適用いたします。

キャンペーンのご利用には条件がございます。

当社と初めてお取引されるお客さまも、既にお取引のあるお客さまも、ご利用いただけます。ボーナスのお預け入れ先として、元本保証の安心・期間限定の特別なキャンペーンをぜひご活用ください。

プランの利用条件や詳細および注意事項は、以下のURLまたは三井住友信託銀行ホームページよりご確認ください。

【三井住友信託銀行「夏の定期預金キャンペーン」概要】

■金利適用期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

■URL: https://www.smtb.jp/personal/campaign/maturity_202606