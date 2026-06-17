開始から9日間で4,500万円超、昨年は1億2,200万円が集まった仕組み。預金するだけで若者の挑戦を応援「北九州市Z世代課 Cheer Box」

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市と株式会社みんなの銀行は、若者の挑戦を応援する「北九州市Z世代課 Cheer Box」を2026年6月1日より開始しました。利用者が対象のBoxへ預金することで、その残高に応じて支援金が北九州市へ提供されます。支援金は、若者のアイデア実現を応援する「Z世代はみ出せコンテスト」に活用します。

北九州市Z世代課CheerBoxキービジュアル

なぜ始めたのか

北九州市では、「日本一若者を応援するまち」の実現を目指し、全国初となる「Z世代課」を設置しています。

若者の挑戦を応援する取組を進める中で、

「若者を応援したい」

「地域の未来づくりに参加したい」

という声を、より多くの方が気軽に形にできる方法を模索していました。

そこで、株式会社みんなの銀行と連携し、「預金」という身近な行動を通じて若者の挑戦を応援できる仕組みとして、Cheer Boxを実施しています。

現在の応援状況

Cheer Boxとは「北九州市Z世代課」を含む名前を付けたCheer Boxにお金を預けていただくことで、応援する皆さまに代わって、みんなの銀行がCheer Boxに集まった預金残高の1％相当を支援金として北九州市Z世代課へ届ける。

Cheer Box残高

4,523万円突破

（2026年6月9日時点）

開始からわずか9日で、残高は4,523万円を突破。多くの方から若者への応援が集まっています。

前回実績

令和7年度に実施した「北九州市Z世代課 Cheer Box」では、

・最終残高：約1億2,200万円

・支援金額：871,407円

となりました。

支援金は、「Z世代はみ出せコンテスト」で採択された若者のプロジェクトの一部として活用されています。

支援された若者たち

モグっと推し活 大将でGO!モグっと推し活 大将でGO!

小倉北区鍛冶町エリアを“推し文化”で活性化。飲食店の魅力を再発見・再編集する取組みとして、飲食店の大将を「推し」として楽しめるトレーディングカードを製作し、実際にイベントも開催。まちめぐり体験を創出。

Ajiwau KitakyushuAjiwau Kitakyushu

食の多様性をＺ世代目線で。北九州市内のヴィーガン・ベジタリアン対応可能なメニュー情報を集約し、北九州版ウェブサイトを制作して、食の制約をもつ海外旅行者が旅前から安心して情報収集できるように構築。

北九州市×ランジェリーのコラボレーション北九州市×ランジェリーのコラボレーション

北九州が培ってきた「力強いものづくり」と、ランジェリーが持つ「華やかさ・繊細さ」を掛け合わせ、北九州の「新たなものづくり」イメージの創出に挑戦。

担当者コメント

北九州市Z世代課

「若者を応援したいと思っていても、具体的な方法が分からない方も多いと思います。預金という身近な行動を通じて、若者を応援したいという気持ちを、誰でも気軽に形にできる仕組みにしたいと考えています。」

最後に

若者の挑戦は、地域の未来につながります。

北九州市はこれからも、行政・民間企業・市民が一体となり、「日本一若者を応援するまち」の実現を目指していきます。

Z世代課 Cheer Boxの詳細は特設サイトから

詳細を見る :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/347_00017.html- 北九州市サイト

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/347_00017.html

- 株式会社みんなの銀行サイト

https://www.minna-no-ginko.com/cheerbox/kitakyushucity/

主催者情報

福岡県 北九州市役所 Ｚ世代課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/zsedai/index.html