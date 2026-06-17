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「生成AIガバナンス2026 禁止から管理の時代へ シャドーAI対策と社内利用統制の最前線」セミナー開催
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、「生成AIガバナンス2026 禁止から管理の時代へ：シャドーAI対策と社内利用統制の最前線」をテーマにしたオンラインセミナーを開催します。AIを活用して事業価値を高めるためのガバナンスの本質を学べる無料セミナーとなっております。皆様ぜひご参加ください。
◆ ◆ ◆
■セミナー情報
＜テーマ＞
生成AIガバナンス2026 禁止から管理の時代へ
シャドーAI対策と社内利用統制の最前線
“作る”から“回す”へ。生成AIガバナンスは運用能力が9割。
生成AIで業務効率化を目指す企業がどんどん増えてきている昨今。
実は従業員の約5人に1人が会社の許可なく生成AIを業務利用しているという実態があります。
「禁止」は現実的ではなく、ガバナンスの限界を迎えているのではないでしょうか。
そこで多くの企業で急務になっている管理・統制の体制設計について改めて考える日を作りたいと思います。
AIを活用して事業価値を高めるためのガバナンスの本質とは何か。
リスク認識から技術対策・体制構築まで、意思決定者が翌日から動けるための知見をお届けします。
＜セミナーアジェンダ＞
生成AIガバナンスの全体像と2026年の潮流
（株式会社エルテス）
AI活用を加速するためのガバナンスとは 〜禁止ではなく活用を支えるガバナンス設計〜
（株式会社NTTデータ）
新しい取り組みが定着する組織とは？AI活用への"ぱらダイムシフト"
（株式会社シンギュレイト）
「リスクは知っているが、使う」調査データで迫るシャドーAIの実態と、企業が持つべき最適解
（株式会社SIGNATE）
AI利用を“見える化”する：IT資産管理で実現するAI利用の可視化と統制
（株式会社ディー・オー・エス）
生成AI時代における運用の再設計 -組織にルールを浸透させる教育とは-
（エデュテックコネクト株式会社）
＜概要＞
日時：2026年6月24日（水）11:00〜13:40
※オンデマンド配信：2026年6月25日（木）〜7月1日（水）
費用：無料
場所：本セミナーはオンライン開催となります。
※視聴方法は申込者様に別途メールにてご案内いたします。
申し込みページ：https://eltes-solution.jp/seminar/20260624?organizationId=3038
■登壇者プロフィール
株式会社エルテス
執行役員
SR事業本部 本部長
後藤田 隼人
2009年にエルテスへ入社し、300社以上のレピュテーションリスク対策やリスク体制構築、クライシス対応などを支援。2014年に株式会社デボノを創業、2024年に退任。2024年3月からエルテスに再ジョインし現職。
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260617
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生成AIガバナンス2026 禁止から管理の時代へ
シャドーAI対策と社内利用統制の最前線
“作る”から“回す”へ。生成AIガバナンスは運用能力が9割。
生成AIで業務効率化を目指す企業がどんどん増えてきている昨今。
実は従業員の約5人に1人が会社の許可なく生成AIを業務利用しているという実態があります。
「禁止」は現実的ではなく、ガバナンスの限界を迎えているのではないでしょうか。
そこで多くの企業で急務になっている管理・統制の体制設計について改めて考える日を作りたいと思います。
AIを活用して事業価値を高めるためのガバナンスの本質とは何か。
リスク認識から技術対策・体制構築まで、意思決定者が翌日から動けるための知見をお届けします。
＜セミナーアジェンダ＞
生成AIガバナンスの全体像と2026年の潮流
（株式会社エルテス）
AI活用を加速するためのガバナンスとは 〜禁止ではなく活用を支えるガバナンス設計〜
（株式会社NTTデータ）
新しい取り組みが定着する組織とは？AI活用への"ぱらダイムシフト"
（株式会社シンギュレイト）
「リスクは知っているが、使う」調査データで迫るシャドーAIの実態と、企業が持つべき最適解
（株式会社SIGNATE）
AI利用を“見える化”する：IT資産管理で実現するAI利用の可視化と統制
（株式会社ディー・オー・エス）
生成AI時代における運用の再設計 -組織にルールを浸透させる教育とは-
（エデュテックコネクト株式会社）
＜概要＞
日時：2026年6月24日（水）11:00〜13:40
※オンデマンド配信：2026年6月25日（木）〜7月1日（水）
費用：無料
場所：本セミナーはオンライン開催となります。
※視聴方法は申込者様に別途メールにてご案内いたします。
申し込みページ：https://eltes-solution.jp/seminar/20260624?organizationId=3038
■登壇者プロフィール
株式会社エルテス
執行役員
SR事業本部 本部長
後藤田 隼人
2009年にエルテスへ入社し、300社以上のレピュテーションリスク対策やリスク体制構築、クライシス対応などを支援。2014年に株式会社デボノを創業、2024年に退任。2024年3月からエルテスに再ジョインし現職。
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[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
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https://eltes.co.jp/news20260617