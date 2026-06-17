【BERING】「海」と「森」をテーマにした日本限定コレクション「Ocean & Forest」が登場

マーサインターナショナル株式会社

マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、デンマークデザインウォッチブランド「BERING(ベーリング)」の新作「Ocean & Forest」を2026年6月17日(水)に発売します。

URL:https://bering.jp/lp/of_2026/(https://bering.jp/lp/of_2026/)

遥か、海と森で繋がる。

日本とデンマーク。

遠く離れた両国を繋ぐのは、自然を愛し、良質なものを長く慈しむ共通の美意識です。

今作は、両国が共有する原風景「海」と「森」がテーマの日本限定コレクション。

深く澄んだオーシャンブルーと、生命の息吹を湛えるフォレストグリーン。

2つの国が大切にする豊かな自然の美しさを、手元に。

メッシュとレザー、2つの表情を楽しめるチェンジャブルモデル

OceanForest

3年ぶりのリリースとなる2026年のOcean & Forestは、工具不要で付け替え可能なストラップが2本セットになっているBERINGの人気定番シリーズ「Changes（チェンジズ）」をベースモデルに採用。

メッシュとレザー、2つの異なる表情をお楽しみいただけます。

Ocean / 14240-427メッシュベルト着用レザーベルト着用Forest / 14240-509メッシュベルト着用レザーベルト着用

ダイヤルは、海と森の情景をマットな質感と遊び心のある配色で表現しました。

吸い込まれるような深い青には、夜明けの太陽を思わせるオレンジを。生命力あふれる瑞々しい緑には、木漏れ日のようなイエローをポイントカラーとして配しました。

あえて光沢を抑えたことで、インダイヤルの鮮やかなコントラストが際立ち、ミニマルな中にも確かな個性が宿ります。

〈特製スリーブでのお届け〉

このコレクションだけの、特別なデザインをまとったスリーブをご用意しています。ブランドの世界観を表現した特別なパッケージは、大切な方へのギフトや自分へのご褒美にも最適です。

〈イメージ〉

〈商品仕様〉

Ocean / 14240-427

2026年6月17日（水）発売

価格：31,350円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

サイズ：幅40mm / 厚さ8mm

ベルト：ステンレススチール / レザー

ベルト幅：20mm

重さ：SS 67.5g / レザー 45g

防水：3ATM

Forest / 14240-509

2026年6月17日（水）発売

価格：31,350円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

サイズ：幅40mm / 厚さ8mm

ベルト：ステンレススチール / レザー

ベルト幅：20mm

重さ：SS 67.5g / レザー 45g

防水：3ATM

〈日本総輸入代理店〉

詳細を見る :https://bering.jp/lp/of_2026/

マーサインターナショナル株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F

TEL.03-3527-3920

URL:https://www.marsainc.co.jp