【BERING】「海」と「森」をテーマにした日本限定コレクション「Ocean & Forest」が登場
マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、デンマークデザインウォッチブランド「BERING(ベーリング)」の新作「Ocean & Forest」を2026年6月17日(水)に発売します。
URL:https://bering.jp/lp/of_2026/(https://bering.jp/lp/of_2026/)
遥か、海と森で繋がる。
日本とデンマーク。
遠く離れた両国を繋ぐのは、自然を愛し、良質なものを長く慈しむ共通の美意識です。
今作は、両国が共有する原風景「海」と「森」がテーマの日本限定コレクション。
深く澄んだオーシャンブルーと、生命の息吹を湛えるフォレストグリーン。
2つの国が大切にする豊かな自然の美しさを、手元に。
メッシュとレザー、2つの表情を楽しめるチェンジャブルモデル
Ocean
Forest
3年ぶりのリリースとなる2026年のOcean & Forestは、工具不要で付け替え可能なストラップが2本セットになっているBERINGの人気定番シリーズ「Changes（チェンジズ）」をベースモデルに採用。
メッシュとレザー、2つの異なる表情をお楽しみいただけます。
Ocean / 14240-427
メッシュベルト着用
レザーベルト着用
Forest / 14240-509
メッシュベルト着用
レザーベルト着用
ダイヤルは、海と森の情景をマットな質感と遊び心のある配色で表現しました。
吸い込まれるような深い青には、夜明けの太陽を思わせるオレンジを。生命力あふれる瑞々しい緑には、木漏れ日のようなイエローをポイントカラーとして配しました。
あえて光沢を抑えたことで、インダイヤルの鮮やかなコントラストが際立ち、ミニマルな中にも確かな個性が宿ります。
〈特製スリーブでのお届け〉
このコレクションだけの、特別なデザインをまとったスリーブをご用意しています。ブランドの世界観を表現した特別なパッケージは、大切な方へのギフトや自分へのご褒美にも最適です。
〈イメージ〉
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〈商品仕様〉
Ocean / 14240-427
2026年6月17日（水）発売
価格：31,350円（税込）
ムーブメント：クオーツ
ケース：ステンレススチール
サイズ：幅40mm / 厚さ8mm
ベルト：ステンレススチール / レザー
ベルト幅：20mm
重さ：SS 67.5g / レザー 45g
防水：3ATM
Forest / 14240-509
2026年6月17日（水）発売
価格：31,350円（税込）
ムーブメント：クオーツ
ケース：ステンレススチール
サイズ：幅40mm / 厚さ8mm
ベルト：ステンレススチール / レザー
ベルト幅：20mm
重さ：SS 67.5g / レザー 45g
防水：3ATM
詳細を見る :
https://bering.jp/lp/of_2026/
〈日本総輸入代理店〉
マーサインターナショナル株式会社
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F
TEL.03-3527-3920
URL:https://www.marsainc.co.jp