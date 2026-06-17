【なか卯】ねば旨爽快！かつお節とオクラがまぐろの旨みを引き立てる夏らしい一杯！なか卯が「かつお節オクラまぐろたたき丼」を新発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月24日（水）AM11:00より、「かつお節オクラまぐろたたき丼」を販売します。

まぐろを粗めにたたくことで旨みと風味を引きだした、なか卯こだわりの「まぐろのたたき丼」に、食欲をそそる夏らしい一品が登場します。

「かつお節オクラまぐろたたき丼」は、粗めにたたいたまぐろたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品です。かつお節の風味がまぐろの旨みを一層引き立て、最後のひと口まで飽きのこない味わいに仕上げました。オクラのシャキっとした食感が満足感をプラスします。

さっぱりとしながらも旨みのある味わいで、暑い季節でも食べやすい、夏にぴったりの一杯です。まぐろたたき、かつお節、オクラが織りなす“ねば旨爽快”な味わいを、ぜひご堪能ください。

また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろのたたき丼」や、まぐろたたきがなか卯の“こだわり卵”や旨辛だれと相性抜群な「まぐろユッケ丼」も引き続き販売しています。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、「かつお節オクラまぐろたたき丼」をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/1028_1_2f143a5b893d5f347f8ddc09732cd2e2.jpg?v=202606171152 ]

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 446店舗で販売予定です。（6月17日時点）