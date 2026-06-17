日本夕陽百選の絶景と美食、そして音楽が織りなす夏の一夜

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2026年7月11日（土）に毎年恒例の夏の人気イベント「サマーフェスタ2026」を開催いたします。

会場となるきららビーチ焼野は、日本夕陽百選にも選ばれた山口県屈指のサンセットスポット。目の前に広がる瀬戸内海と美しい夕景を背景に、創作地中海料理、音楽ライブ、フラダンスパフォーマンスなど、五感で楽しめる特別な夏のイベントをお届けします。ソル・ポニエンテならではのロケーションと美食、そして地域で活躍するアーティストによるパフォーマンスが融合する、年に一度の特別な一日です。

海辺のレストランが一夜限りのフェス会場に

今年のサマーフェスタは、「日本夕陽百選×創作地中海料理×パフォーマンス」をテーマに開催いたします。

イベントのメインとなるのは、17時15分からスタートする「サンセットビュッフェ」。海に沈む夕日を眺めながら、シェフが腕を振るう創作地中海料理をビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。

夕暮れとともに移り変わる空の色、潮風の心地よさ、料理の香り、そして音楽が重なり合う時間は、まさにソル・ポニエンテだからこそ実現できる特別な体験です。

テラス席ではゆったりと食事を楽しみながらステージショーをご覧いただけるほか、今年からは事前予約限定10席のVIP席もご用意。2階席からイベントを見渡せる特別な空間で、コース料理とともに上質な時間をお過ごしいただけます。

沖縄・ハワイ・ロックなど 多彩なステージショーが夏の夜を彩る

イベント当日は、屋外特設ステージにて4組のアーティストによるライブパフォーマンスを実施します。

17時30分からは、沖縄音楽を愛し、その魅力を伝え続ける「ニライカナイ」が登場。沖縄の伝統音楽と南国の空気感を感じられるステージを披露します。

18時10分からは、「ナーマスヒヴァヒヴァ フラスタジオ」によるフラパフォーマンス。優雅な踊りとともに、ハワイの文化や癒やしの世界観をお楽しみいただけます。

18時50分からは、ギター、ドラム、ベース、サックスの4人で構成される音楽グループ「S.S.S.S」が登場。迫力ある演奏で会場を盛り上げます。

そしてフィナーレを飾るのは、山陽小野田市出身のシンガーソングライター西広ショータ氏とHis Band。地域にゆかりのあるアーティストによるライブが、夏の夜を感動的に締めくくります。

海辺のロケーションと音楽が融合することで、レストランでありながら音楽フェスのような高揚感を味わえるのもサマーフェスタの大きな魅力です。

ランチタイム限定 自家製スイーツが並ぶ「デザートバイキング」を開催

サマーフェスタ当日は、ディナータイムだけでなくランチタイムにも特別企画をご用意しています。

11時から15時30分まで、レストランでは人気の「デザートバイキング」を開催いたします。

ソル・ポニエンテのパティシエが手掛ける自家製スイーツが60分食べ放題。焼き菓子やケーキ、プリンなど、素材と手づくりにこだわった多彩なスイーツが並びます。

通常料金は3,000円（税込）ですが、お食事をご利用のお客様はセット料金2,000円（税込）でご利用いただけます。

家族や友人とのランチタイムはもちろん、スイーツ好きの方にも見逃せない特別企画です。

カフェでは7月11日限定スイーツ 「ドルティーニ」が登場

併設するカフェ ソル・ポニエンテでは、サマーフェスタ開催日のみの限定メニューとして「ドルティーニ」を販売いたします。

ドルティーニは、ソフトクリームとアイスクリームをベースに、チョコレートやフルーツを贅沢に使用した夏にぴったりの特別な限定スイーツです。

今回、2種類をご用意。

■ベリー＆ホワイトチョコ

甘酸っぱいベリーとホワイトチョコが相性抜群の華やかな一品。

■オレンジ＆チョコナッツ

オレンジの爽やかな香りとチョコレートが織りなす大人の味わい。

海を眺めながら味わう限定スイーツは、写真映えも抜群。カフェタイムをより特別なものに演出します。普段のカフェメニューとはひと味違う、この日だけの限定スイーツをぜひお楽しみください。

※7/11は通常より時短での営業となります。

カフェ営業時間 11:00～17:00（L.O.16:00）

地域の魅力を発信する夏の恒例イベントへ

ソル・ポニエンテは、山陽小野田市のきららビーチ焼野に位置し、美しい夕景と地中海のリゾートを思わせるロケーションが魅力のレストランです。創作地中海料理を中心に、地域の食材を活かしたメニューや季節ごとの限定企画を展開し、多くのお客様にご利用いただいています。

サマーフェスタは、地域の魅力や文化、人とのつながりを感じていただくことを目的に毎年開催している人気イベントです。

家族や友人との思い出づくりはもちろん、大切な人との特別な時間や、自分へのご褒美としてもお楽しみいただける内容となっています。

日本夕陽百選の絶景、創作地中海料理、心躍る音楽、そして限定スイーツ。

夏の始まりを彩る特別な一日を、ぜひソル・ポニエンテでお過ごしください。

【イベント概要】

■開催日時

2026年7月11日（土）

17:00受付開始

17:15～20:00 サンセットビュッフェ

■会場

ソル・ポニエンテ

山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

■料金

テラス席 前売特別料金 6,000円（税込）

テラス席 通 常 料 金 6,500円（税込）

VIP席（事前予約限定10席）8,000円（税込）

※全プランファーストドリンク付き

■ランチタイム特別企画 ※レストランで開催

デザートバイキング（60分）

11:00～15:30（L.O.14:30）

■カフェ限定企画

ドルティーニ販売

11:00～17:00（L.O.16:00）

■ご予約・お問い合わせ

ソル・ポニエンテ

TEL：0836-89-0080

■公式サイト

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram

レストラン：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

カフェ ：https://www.instagram.com/cafe_solponiente/

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日 ※祝日の場合は営業

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/