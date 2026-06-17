再利用可能な宇宙輸送ネットワークの構築を目指すDAWN AEROSPACE LIMITEDへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、AH-GB未来創造投資事業有限責任組合（以下、ANA未来創造ファンド）は、再利用可能な宇宙輸送ネットワークの構築を目指すDAWN AEROSPACE LIMITED（本社：ニュージーランド / 以下、Dawn Aerospace）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

Dawn Aerospaceは、地球と宇宙の経済圏をつなぐ、持続可能かつ拡張性の高い宇宙輸送の実現を目指すスタートアップです。同社は、安全性・性能・コストに優れたグリーンな衛星推進システムを早期に商業化し、すでに50機超の人工衛星で運用されています。加えて、同社の推進システムを採用する顧客4社における計21機の人工衛星が、2026年10月にSpaceXのTransporter18で打ち上げられる予定です。こうした実績を基盤として、同社は軌道上燃料補給サービス『Loop』の開発も進めています。2028年には軌道上での燃料補給実証を予定しており、衛星が宇宙空間で燃料補給を受けながら継続的に運用される、新たな時代の実現を目指しています。

また、ロケットの性能と航空機の再利用性を組み合わせたスペースプレーン『Aurora』の開発も進めており、すでに超音速飛行を達成しています。『Aurora』は、2027年には1日のうちに2回宇宙へ飛行することを計画しています。

Dawn Aerospaceは、これら2つの事業を通じて、高頻度・低コストな宇宙アクセスと、宇宙空間における持続可能なモビリティ基盤の構築を目指しています。

グローバル・ブレインは、Dawn Aerospaceが持つ技術力と実行力、衛星推進システムで培った商業実績、そして再利用可能な宇宙輸送ネットワークの構築を通じて宇宙アクセスのあり方を変革しようとするビジョンに共感し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、Dawn Aerospaceが目指す、持続可能かつ拡張性の高い宇宙輸送の実現に向けた挑戦を支援してまいります。

■Dawn Aerospaceについて

会社名 DAWN AEROSPACE LIMITED

所在地 Christchurch, New Zealand

代表者 Stefan Powell

設立日 2017年10月

事業内容 グリーンな衛星推進システム、再利用可能なスペースプレーン、軌道上燃料補給サービスの開発・提供

URL https://www.dawnaerospace.com

■ANA未来創造ファンドについて

登記上の名称 AH-GB未来創造投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 80億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 ANAホールディングス株式会社

投資対象 新規事業創出の加速や航空非連動事業の強化による新たな収益機会の獲得、航空事業の収益性改善やお客様体験価値の向上が期待できる領域

次世代モビリティ関連（エアモビリティ、MaaSプラットフォーム、Universal MaaS、ドローン、宇宙等）、顧客基盤活用ビジネス関連（Fintech、データ解析、NFT等）、カーボンニュートラル関連領域（SAF等の燃料、DAC等のネガティブエミッション技術、グリーンエネルギー、カーボンオフセット等）、航空サービス・オペレーション関連（ロボティクス、AI、自動運転技術等）、その他

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com