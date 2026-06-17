全席個室「鮨と酒日和 ととうお」仙台駅前店と名駅4丁目店をオープン　こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒を堪能

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、鮮度にこだわったお寿司をはじめ、お酒との相性を考えた豊富な肴が楽しめる「鮨と酒日和 ととうお」（以下、ととうお）仙台駅前店（宮城県仙台市）を2026年6月23日に、名駅4丁目店（愛知県名古屋市）を翌日6月24日にオープンします。

ととうおは、厳選した新鮮な魚介を使用したお寿司や、活きたあわびをお刺身で提供する“踊りあわび”、お箸で切れるほど柔らかくじっくり煮込んだ名物の“茹でタン”など、逸品料理を提供する和食ダイニングです。お飲み物は、充実した品ぞろえの中でもお寿司と相性抜群な焼酎のお茶割りやこだわりの銘柄を使用したすっきりと飲みやすい焼酎のソーダ割りがおすすめです。おこもり感あふれる上質なプライベート空間で季節の味覚をゆったりと味わえます。

両店ともに駅から徒歩1分の好立地にあり、気軽に立ち寄れる利便性の高い店舗です。白木を基調とした和モダンな店内は全席個室で、安心・快適に過ごせます。また、可動間仕切り壁を開放して団体用スペースに切り替えることで大型宴会にも対応できます。

当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。

■おしながきの一例

※価格は全て税込

■鮨と酒日和 ととうお仙台駅前店 店舗概要

開店日 ：2026年6月23日(火)

所在地 ：宮城県仙台市青葉区中央1-8-38 AKビル5F

電話番号 ：022-399-9337

アクセス ：JR仙台駅 西口 徒歩1分

仙台市地下鉄あおば通駅 北3番 徒歩3分

駐車場 ：なし

営業時間 ：平日 17:00～23:30

土・日・祝 16:00～23:30

定休日 ：なし

店舗面積 ：356.7平方メートル

個室数 ：31室

席数 ：164席

宴会最大人数：48名

メニュー数 ：フード88種類／ドリンク73種類

平均客単価 ：4,500円

喫煙所 ：あり

URL ：https://totouo.dkdining.com/sendai/

運営会社 ：株式会社第一興商

■鮨と酒日和 ととうお名駅4丁目店 店舗概要

開店日 ：2026年6月24日(水)

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅4-5-18

コスモス名駅westビル3F

電話番号 ：052-526-2260

アクセス ：JR名古屋駅 ユニモール5番出口 徒歩1分

名古屋市営地下鉄名古屋駅 5番出口 徒歩2分

駐車場 ：なし

営業時間 ：平日 17:00～23:30

土・日・祝 16:00～23:30

定休日 ：なし

店舗面積 ：173平方メートル

個室数 ：16室

席数 ：84席

宴会最大人数：28名

メニュー数 ：フード88種類／ドリンク73種類

平均客単価 ：4,500円

喫煙所 ：あり

URL ：https://totouo.dkdining.com/meieki4/

運営会社 ：株式会社第一興商

■両店共通オープン記念キャンペーン

実施期間：各店オープン日～9月30日(水)

実施内容：各店Webサイトに掲載のクーポン画面をお会計時に提示すると10％OFF

◇鮨と酒日和 ととうお

2023年11月に東京・秋葉原に1号店をオープン。全国に6店（2026年6月24日時点）を有する、和食ダイニングです。

厳選した魚介を使用した定番寿司をはじめ、お酒との相性を考えた創作寿司や豊富な肴を楽しめます。

お酒はお寿司と相性の良い上質な茶葉を使った焼酎お茶割りや、日本酒をご用意。

白木を基調とした和モダンな全席個室のプライベート空間でぜいたく日和をお楽しみください。

ととうお公式サイト：https://dkdining.com/shop/totouo/