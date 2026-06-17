【採用担当者向け】自社の採用課題を可視化する「R360採用診断」セミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年６月25日(木) 14:00よりオンラインセミナー「採用の”ズレ”、見えていますか？ 数値とインサイトで「採用の現在地」をクリアにするR360採用診断」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260625/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260625

「自社の強みがわからない」

「競合に条件面で見劣りしてしまう」

こうした課題を背景に、採用活動に伸び悩みを感じている企業も少なくありません。

その一因として、自社ならではの魅力を十分に整理・言語化できていないケースがあります。

本セミナーでは、自社の現状を客観的なデータで可視化する独自メソッド「R360採用診断」をご紹介します。

従業員への定量・定性の2つのサーベイを通じて、自社の強みや求職者に伝えるべき魅力を整理し、採用活動に活かすための実践的な手法を解説します。

セミナー内容

第1章：なぜ「自社の強み」は伝わらないのか？

多くの企業が陥りやすい「企業が伝えたい強み」と「求職者が知りたい魅力」のズレについて解説します。

採用ブランディングにおいて、従業員の声や社内の実態を把握し、自社らしい魅力を整理することの重要性をお伝えします。

第2章：自社の強みを再定義する「R360採用診断」の実践

「従業員サーベイ（定量）」で全体傾向を把握し、「n=1サーベイ（定性）」で入社の決め手や働き続ける理由を深掘りします。

2つの視点から、自社ならではの強みや採用活動で伝えるべきポイントを明確にする方法をご紹介します。

第3章：サーベイ結果を採用コンテンツに活かす方法

リサーチで得られた事実や従業員の声を、採用サイトや求人原稿、インタビュー記事などの採用コンテンツにどのように反映させるかを解説します。

明日から着手しやすい、具体的なコンテンツ制作のステップをご紹介します。

登壇者

株式会社天職市場 マーケティングチーム SNS運用担当

中川 耕汰

個人のSNS総フォロワーは4万人以上。 現在は天職市場にて企業の採用SNSアカウント運用の支援に取り組んでいる。

株式会社天職市場 アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。

ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：採用の”ズレ”、見えていますか？数値とインサイトで「採用の現在地」をクリアにするR360採用診断

開催日時：2026年６月25日(木) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260625/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260625(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260625/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260625)

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

社名 ：株式会社天職市場

本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/