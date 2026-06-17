『ピッコマくじ』6月後半ラインアップ公開「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」「偽の聖女なのに神々が執着してきます」が登場！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）は、ハズレなしのオンラインくじサービス『ピッコマくじ』6月後半の新作ラインアップを公開いたしました。



「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」を6月17日（水）より、「偽の聖女なのに神々が執着してきます」を6月24日（水）より、それぞれ発売いたします。

『ピッコマくじ(TM)︎』とは

『ピッコマくじ(TM)︎』は、ピッコマで人気の作品を対象とした、ハズレなしのオンラインくじサービスです。作品の世界観を反映した限定グッズを、手軽にお楽しみ頂けます。

6月17日（水）発売「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」

- サービス名：ピッコマくじ(TM)︎（https://kuji.piccoma.com/）- 販売価格：770円（税込）～※別途、送料が発生します。詳細は『ピッコマくじ(TM)︎』サービスサイトにてご確認ください。- 賞の種類：A～F賞（※1）をはじめ、6種類以上の商品をご用意しています。またそれらに加え、くじ箱の最後の1個を引いた人だけが手に入れられる「ラストくじ賞(R)」もございます。- URL：https://kuji.piccoma.com/

大人気ロマンスファンタジー「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」がピッコマくじに登場！A～C賞には、人気キャラクターたちを愛らしく立体化したデフォルメフィギュアがそれぞれラインアップ。さらにD賞・E賞、そして最後の1枚で手に入る「ラストくじ賞(R)」には、ピッコマくじ限定の描き下ろしイラストを使用した「オコジョクッション」「ヒュークッション」や「アクリルスタンド」など特別なアイテムをご用意いたしました。作品の温かな世界観と、溢れんばかりの家族愛が詰まった限定アイテムを、ぜひお手元にお迎えください。

※実際の商品と異なる場合があります。

・作品名：無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！

・発売日：2026年 6月17日（水）より

・URL：https://kuji.piccoma.com/

【種類数】 全7賞33種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 ウィルバート＆ヒュー フィギュア～デフォルメver.～（全1種）

B賞 エルシャ フィギュア～デフォルメver.～（全1種）

C賞 ロルフ フィギュア～デフォルメver.～（全1種）

D賞 オコジョクッション（全1種） ※描き下ろし

E賞 アクリルスタンド（全4種） ※描き下ろし

F賞 メモ帳＆ステッカーセット（全10種）

G賞 コレクションカード＆ミニクリアファイルセット（全15セット）

ラストくじ賞(R) ヒュークッション（全1種） ※描き下ろし

■作品紹介

(C)SORAJIMA「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」

作者：つるこ。・SORAJIMA

出版社：ソラジマ

▼あらすじ

家族に冷遇され、まともな教育を受けさせてもらえないせいで「無能」と謗られる公爵令嬢・エルシャ。彼女はある日、皇帝からアイスベルグ大公・ロルフとの結婚を命じられる。ロルフは、隣国との戦争で大活躍した英雄。しかし同時に「戦争狂」と呼ばれ、恐ろしい噂が絶えない人物だった。エルシャは結婚に絶望…するどころか好機と捉え、新たな家族と幸せになろうと誓う。ところが大公城に大公ロルフの姿はなく、代わりに出迎えたのは前大公の息子・ウィルバートとヒュー！しかも子供達は大公の結婚予定を知らされていなかったようで――！？戦争狂ロルフ、気難しいウィルバート、無口なヒュー、そして大公家を取り巻く謎。果たして、心を閉ざした大公一家と無能な継母が幸せを掴む日は来るのだろうか！？

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/153515

6月24日（水）発売「偽の聖女なのに神々が執着してきます」

ピッコマで大人気の逆ハーレム・ロマンスファンタジー「偽の聖女なのに神々が執着してきます」がピッコマくじに登場！A～E賞には、聖女アリエルと彼女を取り巻く4人の男主人公たちの姿を再現した「ミニフィギュア」を豪華ラインアップ。その他、作中の名シーンやイラストを使用したアクリルスタンドやキーホルダー、全15種のカードセットなどファン必見のアイテムが揃っています。 最後の1枚で手に入る「ラストくじ賞(R)」は、作中の世界観を象徴する「執着神々アクリルスタンド」です。神々を虜にする魅力的な世界観を、ぜひお手元でお楽しみください。

【種類数】 全8賞33種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 アリエルミニフィギュア（全1種）

B賞 カッシュミニフィギュア（全1種）

C賞 カイルミニフィギュア（全1種）

D賞 レイハスミニフィギュア（全1種）

E賞 ディエゴミニフィギュア（全1種）

F賞 アクリルスタンド（全5種）

G賞 アクリルキーホルダー（全8種）

H賞 コレクションイラストカードセット（全15セット）

ラストくじ賞(R) 執着神々アクリルスタンド（全1種）

■作品紹介

(C)jn&financier&Junye/Yeondam x DAON「偽の聖女なのに神々が執着してきます」

作者：jn・ financier・Junye

出版社：Daoncreative

▼あらすじ

本物の聖女が現れたら殺される運命の偽の聖女・アリエルに憑依した私。 大人しく聖女を演じながらお金を貯めて、殺される前に逃げるつもりだったのに… なぜか小説と違って積極的な男主人公たちと、やたら執着してくるどこか憎めない神々。しかもこの世を滅亡させるはずの黒幕は私を殺すどころか協力するって言い出すし…一体どうなってるの！？ 神々が偽の聖女の恋路と資金集めをサポートする（？）痛快異世界ロマンスが始まる！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/123573?etype=episode





『ピッコマくじ』では、7月も新たな作品のラインアップ追加を予定しております。

今後も、オンラインくじを通じてファンの皆様が作品の世界をより身近に感じられる機会を提供してまいります。今後の配信作品についても、詳細が決まり次第、順次発表いたします。

※1 賞数は作品により異なります。





【関連サイト】

「ピッコマくじ」公式Xアカウント(https://x.com/piccoma_kuji_jp)

「ピッコマくじ」公式YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

●「ピッコマくじ(TM)︎」サービス概要

ピッコマくじ(TM)︎は株式会社カカオピッコマが運営する2025年12月3日にローンチした、いつでもどこでも気軽に楽しめるオンラインくじサービスです。新サービス「ピッコマくじ(TM)︎」を通して、ピッコマで出会った作品の世界観をより深く堪能できる体験の提供を目指してまいります。

・サービス名:ピッコマくじ(TM)︎

・プラットホーム:Web(https://kuji.piccoma.com/)

・利用料金:有料

・ピッコマくじ公式チャンネル X(旧Twitter)(https://x.com/piccoma_kuji_jp) YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

・運営:株式会社カカオピッコマ

※「ピッコマくじ」又は「ラストくじ賞」は、株式会社カカオピッコマの商標または登録商標です。