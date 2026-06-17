アース製薬、シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演に特別協賛！　16年ぶり待望の再上陸となる『クーザ』をサポート

〜2027年2月より東京、8月より大阪にて開催〜アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユの2027年2月より4年ぶりとなる日本公演に特別協賛いたします。また、その公演作品は『クーザ』に決定いたしました。『アース製薬 クーザ』東京公演は2027年2月より東京・お台場ビッグトップにて開催、大阪公演は2027年8月からの開催を予定しております。







































（シャリバリ）



































（エアリアル・シルク）































（スケルトン・ダンス）



























（ホイール・オブ・デス）



































アース製薬は、「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」という経営理念のもと、人々の健康と快適な生活の実現に向き合ってまいりました。世界中の人々に驚きと感動をお届けし、常に新しいことに挑戦し続けるシルク・ドゥ・ソレイユの姿勢に深く共鳴し、今回の特別協賛を通じて、日本中の皆様へエンターテインメントを通じた豊かな時間と活力をお届けしてまいります。【『クーザ』について】『クーザ』は2007年の初演以来、全世界で1,000万人を動員しているシルク・ドゥ・ソレイユを代表する作品の一つです。2011年の日本での初演時には121万人にご来場いただき、以来再演が熱望されてきました。「宝箱」を意味するサンスクリット語の”KOZA"からインスパイアされた『クーザ』は、無邪気な少年イノセントの物語。ある日イノセントのもとに大きな箱が届きます。その箱から飛び出したのは、『クーザ』の世界が創り出した不思議な力を持つトリックスター。彼は魔法のスティックを片手に、イノセントを『クーザ』の世界へと導いていきます。王、クラウン、マッド・ドッグらクーザ王国の住民たちと出会い、驚きに満ちた世界に夢中になっていくイノセント。はたして奇想天外な旅の最後に待ち受けているものとは…。強さと脆さ、混乱と調和、善と悪―。その狭間で揺れ動く人と人とのつながり、美しさ、そしてアイデンティティ。『クーザ』はそんな普遍的なテーマを驚きとスリル、笑いと感動を織り交ぜたカラフルな演出で描き出します。「アクロバットによる身体表現」と「クラウンパフォーマンス」というサーカスの伝統的な要素と、壮麗な舞台セット、独創的な衣裳、感情を揺さぶる音楽、そして国際色豊かなアーティストとミュージシャンが渾然一体となって、観る者を驚きに満ちたエキゾチックな世界へと誘います。2027年に初演から20周年という記念すべき年を迎える『クーザ』に是非ご期待ください。・『クーザ』一部演目©Cirque du Soleil 2026【アース製薬 社長 川端克宜より】このたびシルク・ドゥ・ソレイユ日本公演という長い歴史と強い絆を持つエンターテインメントを特別協賛という形でサポートさせていただけることをとても嬉しく思っています。シルク・ドゥ・ソレイユは世界中で4億人以上の方々に感動をお届けしている世界最高峰のエンターテインメントグループであり、常に新しいことに挑戦し続けるその姿勢は、地球規模で人々の健やかな暮らしを支えていく、そして失敗を恐れず果敢にチャレンジをしていくという私たちの経営理念と深く共鳴するものであると考えています。今回の協賛が、日本中の人々に新たな感動と驚きをもたらし、その文化の発展と社会の豊かさに少しでも貢献することができれば幸いです。【スペシャルサポーターにバナナマン設楽統さん就任】日本公演を応援するスペシャルサポーターにバナナマン設楽統さんが就任したことが本日9時からフジテレビ系列で放送された番組「ノンストップ！」内で発表されました。設楽さんは先日オーストラリア・メルボルンでおこなわれた クーザ公演を弾丸ツアーで鑑賞。ステージ裏に招待された設楽さんは、日本公演を盛り上げるスペシャルサポーターとしての就任を依頼され、それを快諾。エアリアル・シルクに出演する日本人アーティスト品川瑞木（しながわみずき）さんより任命書が手渡されました。設楽さんは今後スペシャルサポーターとして公演を盛り上げるために様々な活動をおこなっていきます。設楽さんコメント日本や海外で何度も公演を拝見させていただくほど、以前からシルク・ドゥ・ソレイユの大ファンなので、今回スペシャルサポーター就任のお話をいただき、とても嬉しく大変光栄です。息を呑むほどのスリルと迫力に満ちたアクロバットはもちろんのこと、煌びやかで華やかな演出の中にも、どこか懐かしく温かいサーカスの世界観が息づいているところが『クーザ』の魅力だと感じています。観るたびに驚きや感動があり、子どもから大人まで夢中になれる特別なエンターテインメントです！より多くの方々にその魅力を知っていただき、会場でしか味わえない感動を体験していただけるよう、スペシャルサポーターとして公演を全力で盛り上げていきたいと思います。

【アース製薬について】



アース製薬は、「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」という経営理念のもと、大阪難波での創業以来、人々の健康と快適な生活の実現に真摯に向き合ってまいりました。虫ケア用品の『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、入浴剤の『温泡』『きき湯』、オーラルケアの『モンダミン』など、時代の変化とともに様々な製品を、国内を問わず海外でも、アジアを中心とした世界約50の国や地域にお届けし続けています。