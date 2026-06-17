約65%の推し活層が「推しと一緒に写りたい」と回答-調査の結果をもとに、DNP・PIJが「推し活EXPO」で新たな撮影体験を提案

株式会社Oshicoco

株式会社Oshicocoは、大日本印刷株式会社（DNP）・株式会社DNPフォトイメージングジャパン（PIJ）と共同で、推し活経験者に対して「推し活市場における生活者ニーズと体験価値」に関する調査を実施しました。

■調査結果

調査の結果、回答者の92.9％が「推しの姿を写真に残したい」と回答し、

64.7％が「推しと一緒に写れる感覚」を求めていることが分かりました。

また、年間10万円以上を推し活に支出する回答者が40％を超え、

75.9％が「今後推し活への支出が増えそう」と回答しました。

これらの結果から、推し活市場における高い消費意欲と、顧客体験の向上により

関連サービスの利用拡大が期待できることが示されました。

また、「今後ほしいグッズ」としては「日常使いできる実用品」が66.5％で最多となり、

“飾る推し活”から“日常で使う推し活”への変化も確認されました。

■推し活EXPO出展のご案内

DNPとPIJは、今回の調査の結果を踏まえ、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第5回 推し活EXPO summer」に出展します。

会場では、「推しと一緒に写真に写りたい」「推しを日常的に持ち歩きたい」などの

推し活ユーザーのニーズに着目し、“推しとの瞬間を形に残し、推しに囲まれる”という新たな撮影体験・フォトグッズ体験を提案します。

DNPグループの出展内容はこちら :https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/event/20178233_4966.html

■調査実施概要

・調査対象：Instagram「推し活応援メディアOshicoco」をフォローしている推し活層、Oshicoco公式LINEアカウントの登録者

・有効回答数：170件

・調査方法： Google フォームによるアンケート調査

・調査期間：2026年5月4日～8日

・調査会社：株式会社Oshicoco

※調査結果の数値は小数点第2位以下を適宜四捨五入して表示しているため、積み上げ計算すると誤差が出る場合があります。

※特定の推し活層を対象とした調査結果に基づく分析であり、市場全体の状況を代表するものではありません。

※回答者は10代女性中心のサンプルを含みます。

■調査結果サマリー・レポート

■約65％が「推しと一緒に写れる感覚」を重視

推し活ユーザーにとって写真体験は、「記録」だけでなく、推しと一緒に写れる「共在価値」や、品質の高い撮影・限定感のある「表現価値」へのニーズがあることが分かりました。

■40％が推し活に「年間10万円以上」を支出

推し活ユーザーの消費意欲は依然として高く、顧客体験の向上により関連サービスの利用拡大が期待できることが示されました。

■“飾る推し活”から“日常で使う推し活”へ

今後ほしいグッズとして「日常使いできる実用品」が66.5％で最多となり、従来の“飾る・コレクションする”推し活から、“日常で持ち歩き・使う”推し活へのニーズもあることが分かりました。

詳細レポートはこちら :https://www.dnp.co.jp/biz/theme2/20178260_4987.html（特設サイトより全文ダウンロード）

※調査結果を参照する際は「DNP・PIJ調べ（調査会社Oshicoco）」と注釈を記載ください。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■株式会社Oshicocoについて

推し活領域に特化したリサーチ&コンサルティング事業を展開。推し活市場における生活者インサイトの調査・分析を基に、企業の商品開発、マーケティング施策、プロモーション企画、事業開発支援を提供。さらに、独自の推し活コミュニティやSNS運用を活用し、推し活ユーザーのリアルな声を起点とした戦略設計から実行支援までを一気通貫で支援しています。

＜株式会社Oshicoco 会社概要＞

・会社名：株式会社Oshicoco

・代表取締役：多田 夏帆

・事業内容：推し活特化型リサーチ事業・コンサルティング事業、IPマネタイズ事業・その他EC運営等

・公式Webサイト：https://corp.oshicoco.co.jp/top

＜大日本印刷株式会社（DNP） 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（DNP） https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

＜株式会社DNPフォトイメージングジャパン 会社概要＞

・会社名：株式会社DNPフォトイメージングジャパン https://www.dnp.co.jp/group/dnp-pj/

・代表取締役社長：林 雅史

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1



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