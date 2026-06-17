こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
毎年人気の子育て支援イベント今年も開催！保育や教育を学ぶ学生が企画･運営「SHOIN子育てカレッジ2026」
大阪樟蔭女子大学（東大阪市）児童教育学部児童教育学科は、7月5日（日）に学生の教育実践活動と地域の子育て支援を目的としたイベント「SHOIN子育てカレッジ2026」を開催します。本イベントでは、絵本の読み聞かせやダンスパフォーマンスなど親子で楽しめる様々な企画を用意します。
◆開催日時：7月5日(日) 10:00〜13:00
◆場所：大阪樟蔭女子大学（東大阪市）
本件のポイント
樟蔭学園が、児童教育の教育研究成果を社会に還元する年1回の親子体験型イベント
大阪樟蔭女子大学 児童教育学部の教員と学生が一丸となって企画・運営。
さらに、樟蔭高校の児童教育コースの生徒や、小阪産病院と一緒に盛り上げる連携イベント
地域の親子交流の場となっており、毎年多数の参加者が訪れる人気イベント
本学「SHOIN 子育てカレッジ」は、2008年度より開催、教育実践活動と共に子育て支援を通じた地域貢献を目指しています。今年のイベントでは、学生たちが、〈自由な発想で手作りする楽しい体験型ワークショップ〉を、たくさんご用意いたしました。
ぜひ遊んで学んで楽しんでください。当日は、学生がスタッフとなって運営します。また、「しょういん子育て絵本館」も開放、認定絵本士を目指す学生による「絵本読み聞かせ会」も行います。
毎年、親子のコミュニケーションも深まり、情報交換が活発にできると地域の皆様に喜ばれているイベントです。今年は、近隣の小阪産病院さんも、ワークショップに参加してくれます！学食も営業しております。
開催概要
日時：2026年7月5日（日）10:00〜13:00
場所：大阪樟蔭女子大学 （〒577-8550 東大阪市菱屋西4-2-26）
対象：定員： 400名 （事前申込・参加無料）
申込締切：2026年6月29日（月）23:30迄
主催：SHOIN子育てカレッジ実行委員会、大阪樟蔭女子大学 児童教育学部 児童教育学科
協賛：大阪樟蔭女子大学 児童学会
出展予定のワークショップ
つってたのしいヨーヨーつり！
ロボットでプログラミングにチャレンジ
パラバルーン
キラキラフォトひろば
えほんのもりの工作室
ストライクで倒せ！ドラゴン大作戦
ねがいをこめてわなげにちょうせん！！
くるちゃんサーキット
つってつって つりまくれ！
うたって♪あそんで★えほんランド♢
ちきゅうをまもれ！ちびっこレンジャー！
小阪産病院のイベント etc.
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
◆開催日時：7月5日(日) 10:00〜13:00
◆場所：大阪樟蔭女子大学（東大阪市）
本件のポイント
大阪樟蔭女子大学 児童教育学部の教員と学生が一丸となって企画・運営。
さらに、樟蔭高校の児童教育コースの生徒や、小阪産病院と一緒に盛り上げる連携イベント
地域の親子交流の場となっており、毎年多数の参加者が訪れる人気イベント
本学「SHOIN 子育てカレッジ」は、2008年度より開催、教育実践活動と共に子育て支援を通じた地域貢献を目指しています。今年のイベントでは、学生たちが、〈自由な発想で手作りする楽しい体験型ワークショップ〉を、たくさんご用意いたしました。
ぜひ遊んで学んで楽しんでください。当日は、学生がスタッフとなって運営します。また、「しょういん子育て絵本館」も開放、認定絵本士を目指す学生による「絵本読み聞かせ会」も行います。
毎年、親子のコミュニケーションも深まり、情報交換が活発にできると地域の皆様に喜ばれているイベントです。今年は、近隣の小阪産病院さんも、ワークショップに参加してくれます！学食も営業しております。
開催概要
日時：2026年7月5日（日）10:00〜13:00
場所：大阪樟蔭女子大学 （〒577-8550 東大阪市菱屋西4-2-26）
対象：定員： 400名 （事前申込・参加無料）
申込締切：2026年6月29日（月）23:30迄
主催：SHOIN子育てカレッジ実行委員会、大阪樟蔭女子大学 児童教育学部 児童教育学科
協賛：大阪樟蔭女子大学 児童学会
出展予定のワークショップ
つってたのしいヨーヨーつり！
ロボットでプログラミングにチャレンジ
パラバルーン
キラキラフォトひろば
えほんのもりの工作室
ストライクで倒せ！ドラゴン大作戦
ねがいをこめてわなげにちょうせん！！
くるちゃんサーキット
つってつって つりまくれ！
うたって♪あそんで★えほんランド♢
ちきゅうをまもれ！ちびっこレンジャー！
小阪産病院のイベント etc.
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/