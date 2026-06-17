【ブロンコビリー】スタミナ＆清涼感で盛夏のエネルギーチャージ！『夏のブロンコビュッフェ』が6月26日（金）から新登場！

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株式会社ブロンコビリー


ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、レタスやパプリカなどの夏野菜に加え、美ら海もずくなどを使用した『夏のブロンコビュッフェ』を6月26日（金）から9月3日（木）までの期間限定で提供を開始いたします。


■見た目に鮮やか、食べて爽やか！ 「夏のブロンコビュッフェ」4品が新登場！

　夏の暑さも年々厳しくなり、近年は「酷暑日」と呼ばれる40度を超える日も増えてきています。室内外の温度差が激しかったり、冷たいものを取りすぎたり、夏バテで食欲が低下しやすい季節です。今回の「夏のブロンコビュッフェ」では、彩り豊かで食欲をそそる味わいのグルメサラダ＆店内仕込みデザートを取り揃えました。



１. まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ


２. 美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨


３. シャキシャキレタスのシーザー白和え


４. グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー



　上記メニュー4品をご用意しました。


■メニュー詳細


「まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ」


チリパウダーを使用し、野菜と豚肉の旨みがつまったコクのあるソースを絡めた、テクスメクス風のパスタです。



※テクスメクス＝アメリカテキサス州とメキシコの文化が融合した料理






「美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨」


沖縄県産「美ら海もずく」を使用し、ごま油と隠し味の四川豆板醤がきいて、食感も楽しい中華風春雨です。






「シャキシャキレタスのシーザー白和え」


旬のレタスとブロンコビリーオリジナルのシーザードレッシングを使ったマイルドな味わいの白和えです。






「グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー」


グァバのまろやかな甘みとパッションフルーツの甘酸っぱくて芳醇な香りで南国気分が味わえるゼリーです。





期間限定『夏のブロンコビュッフェ』詳細:


https://www.bronco.co.jp/feature/vegetable/20260626_summer_bronco_buffet/



■『夏のブロンコビュッフェ』を存分に堪能できるセットメニュー

【ランチメニュー】


メイン料理・魚沼産コシヒカリ100%の大かまどごはん(またはこだわりのパン)・たまごスープが付きます。一部、ランチブロンコビュッフェ付きのおトクなセットメニューもあります。




「ランチブロンコビュッフェ」


価格：ランチメニューにプラス580円(税込 638円)



「単品ランチブロンコビュッフェ」


価格：1,080円(税込 1,188円)





※単品ランチブロンコビュッフェは、ランチタイム限定です



ランチメニュー詳細：https://www.bronco.co.jp/menu/cat/lunch/



【グランドメニュー】


　単品のメインメニューに、お好きなセットを付けて食べ放題の「ブロンコビュッフェ」をお楽しみいただけます。「魚沼産コシヒカリセット」は、当社が10年以上にわたり店舗で提供し続けている魚沼産のコシヒカリを100％使用した大かまど炊きのごはんに、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」が付いたセットメニューです。



▲「魚沼産コシヒカリセット」

「魚沼産コシヒカリセット」


価格：単品メニューにプラス860円(税込946円)


内容：魚沼産コシヒカリ100%大かまどごはん、たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ






▲お肉と野菜だけのヘルシー志向の方へ

「サラダビュッフェセット」


価格：単品メニューにプラス780円（税込858円）


内容：たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ





グランドメニュー詳細：https://www.bronco.co.jp/menu/cat/dinner/



■ステーキハウス ブロンコビリーについて


ステーキハウス ブロンコビリー外観

1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年6月17日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。



ブロンコビュッフェについて:


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html


ブロンコビリーHP :
https://www.bronco.co.jp/