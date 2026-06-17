【ブロンコビリー】スタミナ＆清涼感で盛夏のエネルギーチャージ！『夏のブロンコビュッフェ』が6月26日（金）から新登場！

株式会社ブロンコビリー

ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、レタスやパプリカなどの夏野菜に加え、美ら海もずくなどを使用した『夏のブロンコビュッフェ』を6月26日（金）から9月3日（木）までの期間限定で提供を開始いたします。

■見た目に鮮やか、食べて爽やか！ 「夏のブロンコビュッフェ」4品が新登場！

夏の暑さも年々厳しくなり、近年は「酷暑日」と呼ばれる40度を超える日も増えてきています。室内外の温度差が激しかったり、冷たいものを取りすぎたり、夏バテで食欲が低下しやすい季節です。今回の「夏のブロンコビュッフェ」では、彩り豊かで食欲をそそる味わいのグルメサラダ＆店内仕込みデザートを取り揃えました。

１. まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ

２. 美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨

３. シャキシャキレタスのシーザー白和え

４. グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー

上記メニュー4品をご用意しました。

■メニュー詳細

「まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ」

チリパウダーを使用し、野菜と豚肉の旨みがつまったコクのあるソースを絡めた、テクスメクス風のパスタです。

※テクスメクス＝アメリカテキサス州とメキシコの文化が融合した料理

「美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨」

沖縄県産「美ら海もずく」を使用し、ごま油と隠し味の四川豆板醤がきいて、食感も楽しい中華風春雨です。

「シャキシャキレタスのシーザー白和え」

旬のレタスとブロンコビリーオリジナルのシーザードレッシングを使ったマイルドな味わいの白和えです。

「グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー」

グァバのまろやかな甘みとパッションフルーツの甘酸っぱくて芳醇な香りで南国気分が味わえるゼリーです。

期間限定『夏のブロンコビュッフェ』詳細:

https://www.bronco.co.jp/feature/vegetable/20260626_summer_bronco_buffet/

■『夏のブロンコビュッフェ』を存分に堪能できるセットメニュー

【ランチメニュー】

メイン料理・魚沼産コシヒカリ100%の大かまどごはん(またはこだわりのパン)・たまごスープが付きます。一部、ランチブロンコビュッフェ付きのおトクなセットメニューもあります。

「ランチブロンコビュッフェ」

価格：ランチメニューにプラス580円(税込 638円)

「単品ランチブロンコビュッフェ」

価格：1,080円(税込 1,188円)

※単品ランチブロンコビュッフェは、ランチタイム限定です

ランチメニュー詳細：https://www.bronco.co.jp/menu/cat/lunch/

【グランドメニュー】

単品のメインメニューに、お好きなセットを付けて食べ放題の「ブロンコビュッフェ」をお楽しみいただけます。「魚沼産コシヒカリセット」は、当社が10年以上にわたり店舗で提供し続けている魚沼産のコシヒカリを100％使用した大かまど炊きのごはんに、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」が付いたセットメニューです。

▲「魚沼産コシヒカリセット」

「魚沼産コシヒカリセット」

価格：単品メニューにプラス860円(税込946円)

内容：魚沼産コシヒカリ100%大かまどごはん、たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ

▲お肉と野菜だけのヘルシー志向の方へ

「サラダビュッフェセット」

価格：単品メニューにプラス780円（税込858円）

内容：たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ

グランドメニュー詳細：https://www.bronco.co.jp/menu/cat/dinner/

■ステーキハウス ブロンコビリーについて

ステーキハウス ブロンコビリー外観

1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年6月17日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。

ブロンコビュッフェについて:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html

ブロンコビリーHP :https://www.bronco.co.jp/