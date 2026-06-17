【ブロンコビリー】スタミナ＆清涼感で盛夏のエネルギーチャージ！『夏のブロンコビュッフェ』が6月26日（金）から新登場！
ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、レタスやパプリカなどの夏野菜に加え、美ら海もずくなどを使用した『夏のブロンコビュッフェ』を6月26日（金）から9月3日（木）までの期間限定で提供を開始いたします。
■見た目に鮮やか、食べて爽やか！ 「夏のブロンコビュッフェ」4品が新登場！
夏の暑さも年々厳しくなり、近年は「酷暑日」と呼ばれる40度を超える日も増えてきています。室内外の温度差が激しかったり、冷たいものを取りすぎたり、夏バテで食欲が低下しやすい季節です。今回の「夏のブロンコビュッフェ」では、彩り豊かで食欲をそそる味わいのグルメサラダ＆店内仕込みデザートを取り揃えました。
１. まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ
２. 美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨
３. シャキシャキレタスのシーザー白和え
４. グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー
上記メニュー4品をご用意しました。
■メニュー詳細
「まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ」
チリパウダーを使用し、野菜と豚肉の旨みがつまったコクのあるソースを絡めた、テクスメクス風のパスタです。
※テクスメクス＝アメリカテキサス州とメキシコの文化が融合した料理
「美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨」
沖縄県産「美ら海もずく」を使用し、ごま油と隠し味の四川豆板醤がきいて、食感も楽しい中華風春雨です。
「シャキシャキレタスのシーザー白和え」
旬のレタスとブロンコビリーオリジナルのシーザードレッシングを使ったマイルドな味わいの白和えです。
「グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー」
グァバのまろやかな甘みとパッションフルーツの甘酸っぱくて芳醇な香りで南国気分が味わえるゼリーです。
期間限定『夏のブロンコビュッフェ』詳細:
https://www.bronco.co.jp/feature/vegetable/20260626_summer_bronco_buffet/
■『夏のブロンコビュッフェ』を存分に堪能できるセットメニュー
【ランチメニュー】
メイン料理・魚沼産コシヒカリ100%の大かまどごはん(またはこだわりのパン)・たまごスープが付きます。一部、ランチブロンコビュッフェ付きのおトクなセットメニューもあります。
「ランチブロンコビュッフェ」
価格：ランチメニューにプラス580円(税込 638円)
「単品ランチブロンコビュッフェ」
価格：1,080円(税込 1,188円)
※単品ランチブロンコビュッフェは、ランチタイム限定です
ランチメニュー詳細：https://www.bronco.co.jp/menu/cat/lunch/
【グランドメニュー】
単品のメインメニューに、お好きなセットを付けて食べ放題の「ブロンコビュッフェ」をお楽しみいただけます。「魚沼産コシヒカリセット」は、当社が10年以上にわたり店舗で提供し続けている魚沼産のコシヒカリを100％使用した大かまど炊きのごはんに、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」が付いたセットメニューです。
▲「魚沼産コシヒカリセット」
「魚沼産コシヒカリセット」
価格：単品メニューにプラス860円(税込946円)
内容：魚沼産コシヒカリ100%大かまどごはん、たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ
▲お肉と野菜だけのヘルシー志向の方へ
「サラダビュッフェセット」
価格：単品メニューにプラス780円（税込858円）
内容：たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ
グランドメニュー詳細：https://www.bronco.co.jp/menu/cat/dinner/
■ステーキハウス ブロンコビリーについて
ステーキハウス ブロンコビリー外観
1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年6月17日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。
ブロンコビュッフェについて:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html
ブロンコビリーHP :
https://www.bronco.co.jp/