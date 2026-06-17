【データクレンジングをAIで自動化】「smile survey」が新機能、言葉の指示だけでアンケートデータを綺麗にする機能を追加！

株式会社イング

株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」において、アンケート回収後の集計・分析作業を大幅に効率化する「データクレンジング機能」を、新たなオプション機能として追加いたします。

【 データクレンジング機能の特徴 】

詳細を見る :https://smilesurvey.jp/news/2026-06-1/

表記揺れや誤記がある未整形のアンケートデータに対して、プロンプト（言葉の指示）1つで自動整形ができるようになります。 これにより、集計前の下準備にかかる時間をゼロにし、本来の分析業務に集中できるようになります。

【 リリースの背景 】

生成AIの普及により、テキストデータの自動処理に対する企業の期待が高まる一方、アンケートデータの収集後に必要なクレンジング作業は、手作業や外部委託に依存するケースが多く、担当者の工数と専門知識を要する課題が続いていました。

また、業界・業務ごとに求められるルールは多様であり、固定ロジックによる自動化では対応しきれない場面も少なくありません。こうした市場背景と現場の声を受け、弊社はAIモデル「Claude」を活用したAIデータクレンジング機能を「smile survey」に追加しました。

プロンプトへ指示を入力するだけで、表記揺れ統一・誤記修正・タグ付けなど8種類の加工処理をセルフサービスで実行できます。専門知識がなくても高品質なデータを迅速に整備できる環境を提供します。

【 データクレンジング機能でできること 】

- 日常会話のような言葉（プロンプト）で指示するだけで自動整形に

自由記述欄（プロンプト）に、普段使っている言葉で指示を書き込むだけで、AIが指示通りにデータを加工します。

【活用例】

・会社名の表記を正式名称（株式会社〇〇）に統一してほしい

・不適切な回答や、明らかにいたずらと思われる行を除外してほしい

・回答内容から、満足度を5段階評価した新しい列を作成してほしい

- よく使うデータ加工を網羅した「プロンプトテンプレート」を標準装備

アンケート集計の現場で特によく使われるデータ加工ルールを、あらかじめ「プロンプトテンプレート」として標準装備しています。複雑な指示文を考えなくても、メニューから選択し指示を追加するだけで以下の処理が即座に実行可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56868/table/38_1_af410b7ab3486e5abf83b21003203e07.jpg?v=202606171152 ]

【 ご利用の手順 】

新機能は、データのアップロードから加工、確認まで直感的なフローで行えます。

ステップ1：加工指示（プロンプト）の選択・入力

自由記述欄にAIへの指示（プロンプト）文を直接入力するか、用意されている「システムテンプレート」から行いたい処理を選択し指示を作成します。

データクレンジング画面

ステップ2：プレビューによる事前確認

「実行」ボタンを押す前に、AIが指示をどう解釈したか、加工結果を画面上でプレビュー確認できます。これにより、意図しない変換ミスを未然に防ぎます。

クレンジングプレビュー画面

ステップ3：処理の実行とダウンロード

処理完了後、クレンジング済みのデータをExcel形式でダウンロードいただけます。

【 想定される活用シーン 】

- 自由記述（フリーコメント）の分析を効率化したいとき

悩み：大量のテキスト回答を1件ずつ目視で確認してカテゴリ分けしたり、タイポや表記揺れを修正したりする作業の負担が大きい。

解決： AIが文脈を読み取り、「表記揺れ統一」「誤記修正」を数分で一括修正。

- 集計前の「データの汚れ」をサクッと整理したいとき

悩み： 重複回答や、分析に使わないシステム情報（IPアドレス等）が混ざっていて、そのままではクロス集計できない。

解決： 「重複削除」や「不要カラム削除」のテンプレートを選ぶだけで、綺麗なデータに整理可能。

- Excelの手作業や外注コストを削減したいとき

悩み： 回収のたびに複雑なExcel関数（置換やVLOOKUPなど）を組んだり、データ整形を外部に委託していて時間とコストがかかる。

解決： プロンプト（言葉の指示）1つで誰でも社内でセルフサービス化。外注ゼロ・手作業ゼロで、すぐに分析へ移れます。

告知ページで詳細を確認する > :https://smilesurvey.jp/news/2026-06-1/

詳しい料金プランや機能の詳細につきましては、担当営業までお気軽にお問い合わせください。

またsmile surveyでは無料トライアルもご利用いただけます。

サービスに関するお申し込み・お問い合わせは、smile surveyホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

サービスに関するお問い合わせ・お申し込み： https://smilesurvey.jp/contact/

【 smile surveyについて 】

リサーチャーやマーケターのプロの声を集めて作ったセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」。自由なカスタマイズに対応しているので、さまざまな機能を追加することができます。安心してお使いいただけるよう、万全のセキュリティ対策で大手金融機関・官公庁の導入実績も多数ございます。最短2営業日でスピーディーに導入が可能です。

詳しくはsmile surveyのホームページをご参照ください。

URL：https://smilesurvey.jp/

【 株式会社イングについて 】

株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「smile survey」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。





会社名：株式会社イング / ING Inc.

代表者：石原 礼男

所在地：〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通11番地 情報文化センター12F

設立 ：2010年10月15日

事業内容：

smile surveyの企画・開発・販売・運用

Webサービスの企画・開発・販売・運用・保守

サービスURL：https://smilesurvey.jp/

会社URL：https://in-g.jp/



