U-GAKU、夏休み前の小学生向けに1泊2日の国内英語キャンプ「U-GAKU Weekend English Camp」を7月に開催

株式会社Crepity

株式会社Crepity（本社：東京都、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）が運営する留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」は、2026年7月11日（土）から12日（日）の1泊2日で、小学生向け英語キャンプ「U-GAKU Weekend English Camp」を開催します。本プログラムは、ネイティブの先生と一緒に過ごしながら、自然体験、夕食づくり、クラフト制作、英語発表などに取り組む体験型の週末英語キャンプです。英語を「勉強する」だけでなく、実際の体験や共同生活の中で使ってみることで、子どもたちが英語を身近なコミュニケーション手段として感じられる機会を提供します。

サービス紹介ページ：https://u-gaku.jp/media/weekend-english-camp/

お申し込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK3yTs9Y2WW1_seLQ0ce_d4m6TPnTRX0AEj7UrZThtxwe5iw/viewform

〇開催背景

近年、子どもの英語教育においては、単語や文法を学ぶだけでなく、実際のコミュニケーションの中で英語を使う経験への関心が高まっています。英会話教室や学校で学んだ英語を、日常とは異なる環境で使ってみる機会を求める保護者も増えています。

一方で、学校生活や習い事との両立を考える家庭も多く、長期休暇を待たずに参加できる英語体験プログラムへのニーズも広がっています。

そこでU-GAKUは、週末の2日間で参加できる「U-GAKU Weekend English Camp」を企画しました。自然体験、料理、ものづくり、英語発表などの活動を通じて、英語を“教室で学ぶもの”から“人と関わるために使うもの”として体験できる場を提供します。

〇プログラムの特徴

1. ネイティブと、生活の中で英語を使える

プログラムでは、レッスンだけでなく、自然体験、夕食づくり、朝の散歩、チーム発表など、1泊2日の活動全体を通じて英語に触れる機会を設けます。

完璧に話すことよりも、「まずは英語で伝えてみる」ことを大切にし、子どもたちが英語を身近なコミュニケーション手段として感じられる環境をつくります。

2. 自然・料理・ものづくりを通じて、英語への興味を引き出す

自然の中で発見する、仲間と協力して夕食を作る、自分たちだけの街を作って発表するなど、子どもたちが主体的に関われる活動を用意しています。

ただ英語を聞くだけでなく、体験の中で英語に触れることで、「やってみたい」「伝えてみたい」という気持ちを引き出します。

3. 少人数制によるサポート体制

定員は12名を予定しており、先生・スタッフ3~4名体制での運営を想定しています。参加者一人ひとりの様子を確認しながら進行することで、英語に自信がないお子さまや、初めて宿泊を経験するお子さまでも参加しやすい環境を整えます。

ネイティブの先生だけでなく、バイリンガルの日本人スタッフも生活面をサポートします。体調やアレルギー、宿泊面の不安については事前に確認し、必要に応じて個別に対応可否を確認します。

4. 最後は英語で発表。体験をアウトプットにつなげる

2日目には「Create Our Global Village」を実施します。参加者はチームごとにオリジナルの街づくりに取り組み、完成後に英語で発表します。

作る、考える、協力する、伝える。英語が得意な子だけが活躍するのではなく、それぞれの得意を活かしながら、英語で表現することに挑戦できるプログラムです。

〇U-GAKU Weekend English Camp プログラム概要

プログラム名：U-GAKU Weekend English Camp

日程：2026年7月11日（土）～7月12日（日）

会場：高尾の森わくわくビレッジ

対象：小学生

定員：12名予定

体制：先生・スタッフ3~4名予定

宿泊：1泊2日

食事：初日昼食・夕食、2日目朝食・昼食つき

参加費：69,980円（税込）

お申し込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK3yTs9Y2WW1_seLQ0ce_d4m6TPnTRX0AEj7UrZThtxwe5iw/viewform

〇「U-GAKU」とは

U-GAKUは、「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」をミッションに、国内外での留学プログラムやEnglish Campを運営しています。

英語力の向上だけでなく、異なる環境や多様な人との出会いを通じて、参加者が新しい価値観に触れ、自分の可能性を広げるきっかけを提供しています。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：国内留学/海外留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、事業開発の伴走支援/コンサルティング事業、マーケティング支援事業、プロジェクトマネジメント支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

広報担当宛メールアドレス：info@crepity.jp