製造現場のIoT化/DX化を支援する汎用モジュラーデバイス「BraveJIG」と新製品「＋Beacon」シリーズを「製造業DX展」に出展

株式会社Braveridge

株式会社Braveridge（ブレイブリッジ、本社：福岡県福岡市西区、代表取締役社長 小橋泰成、以下Braveridge）は、2026年7月1日(水)から3日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京」内「製造業DX展」に出展いたします。Braveridgeにとっては本展示会への初の出展となります。

「製造業DX展」は、製造業のデジタルトランスフォーメーションをテーマに、現場のデータ活用や業務効率化を支える技術・サービスが集まる専門展です。

■IoT/DX汎用モジュラーデバイス「BraveJIG」を展示

本展示会でBraveridgeは、製造現場の稼働状況や工程進捗の「見える化」を支援するIoT/DX汎用モジュラーデバイス「BraveJIG（ブレイブジグ）」を中心に展示します。

BraveJIGは、用途に応じてモジュール化されたセンサーや通信、電源を組み合わせてIoT化/DX化を実現するモジュール型デバイスシステムです。

モジュールを組み合わせるだけで現場のニーズに応じたセンサー構成が実現、既存設備への後付け設置を容易にし、インターネットに繋がずローカル環境で完結できます。

そして、IoT構築を「治具化」し、どの現場でも同じ手順で同じ品質で繰り返し導入できる仕組みを提供する「IoTのエコシステム」として機能します。

ブースでは、実機によるデモや活用事例の紹介を通じて、BraveJIGの導入メリットを体感していただけます。

BraveJIG 製品情報：https://jig.braveridge.com/

■新製品「＋Beacon（プラスビーコン）」シリーズも初披露

あわせて、ビーコンに現場で役立つ機能を加えた新製品シリーズ「＋Beacon（プラスビーコン）」もブースで紹介します。ボタン操作機能をプラスした「＋Beacon ボタン」と、温度・湿度・気圧・照度の4データをプラスした「＋Beacon 環境センサー」の2機種を展示します。

＋Beacon 製品情報：https://www.braveridge.com/product/plus_beacon

＋Beacon ボタン：https://www.braveridge.com/product/plus_beacon_button

＋Beacon 環境センサー：https://www.braveridge.com/product/plus_beacon_environment

■BraveJIG導入支援パートナーによる活用例も多数登場

BraveJIGを活用した現場のIoT化/DX化を支援する「導入支援パートナー」各社も、本展示会に出展します。以下の2社のブースでは、自社アプリケーションとBraveJIGのデモ機を組み合わせたソリューションを展示予定です。

株式会社C&Gシステムズ

小間番号：W2-34 出展内容詳細はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20cg%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA.org-d983528e-5c99-4432-9e1d-7d8dfc2ae067.html#/)

サイエンスソリューションズ株式会社

小間番号：E38-23 出展内容詳細はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-27bf8629-bb5f-45a4-afce-79423c0e251c.html#/)

このほか、以下の導入支援パートナーも出展します。

日研トータルソーシング株式会社

小間番号：E5-6 出展内容詳細はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E6%97%A5%E7%A0%94%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-5b0f584f-3632-4a46-8029-ac3cbb658242.html#/)

ワッティー株式会社

小間番号：E2-6 出展内容詳細はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-c03d23b2-7b33-4968-99e0-6f999f47fedf.html#/)

各パートナーのブースでは、BraveJIGを組み込んだ実際の業務システムやサービスをご覧いただけます。Braveridgeブースとあわせてご来場いただくことで、BraveJIGがさまざまな現場でどのように活用されているか、より具体的にイメージしていただけます。

■開催概要

■展示会場限定：BraveJIGスターターパック予約購入受付

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/36_1_c50b7ec63617509a76a48516dc88bae5.jpg?v=202606171152 ]

試験的なIoT導入や評価検証に最適なスターターパックに、さらにお得な会場限定セットをご用意しました。数量限定となります。

※ご来場いただかないと購入できない限定版となります。