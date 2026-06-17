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高帯域ネットワーク時代に求められる可視化・自動化・セキュリティを提案− JANOG58ミーティングに出展 −
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年7月15日（水）から7月17日（金）に愛媛県県民文化会館で開催される「JANOG58ミーティング」へ出展します。
JANOG（JApan Network Operators' Group）は、インターネットにおける技術および運用に関する事項を議論・検討・紹介し、技術者や利用者に貢献することを目的としたグループです。
今回のミーティングは「技術の成熟と次代への継承」をテーマに、生成AI活用や自動化、データセンターに関するプログラムなど、最新の技術動向や運用ノウハウに関するプログラムが予定されています。
こうしたネットワーク運用の高度化や効率化に関する取り組みを支援するソリューションとして、当社ブースでは、広帯域ネットワーク製品および次世代無線LAN、さらに統合管理・セキュリティソリューションを中心に展示し、より安定的で効率的なネットワーク運用を実現するテクノロジーをご紹介します。
ご来場の際は、ぜひ当社ブースまでお立ち寄りください。
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/631/136965/136965_web_1.png
■出展内容
・高帯域・低遅延を実現する次世代スイッチング基盤（100G/400G対応スイッチ、10G対応ルーター）
・Wi-Fi 7による高速・大容量無線通信環境
・ネットワークの可視化・自動化を支援する統合管理（AT-Vista Manager EX、Allied OneConnect)
・セキュリティと運用性を両立するWANソリューション(Allied SecureWAN)
出展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/janog58/
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
出展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/janog58/
JANOG（JApan Network Operators' Group）は、インターネットにおける技術および運用に関する事項を議論・検討・紹介し、技術者や利用者に貢献することを目的としたグループです。
こうしたネットワーク運用の高度化や効率化に関する取り組みを支援するソリューションとして、当社ブースでは、広帯域ネットワーク製品および次世代無線LAN、さらに統合管理・セキュリティソリューションを中心に展示し、より安定的で効率的なネットワーク運用を実現するテクノロジーをご紹介します。
ご来場の際は、ぜひ当社ブースまでお立ち寄りください。
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■出展内容
・高帯域・低遅延を実現する次世代スイッチング基盤（100G/400G対応スイッチ、10G対応ルーター）
・Wi-Fi 7による高速・大容量無線通信環境
・ネットワークの可視化・自動化を支援する統合管理（AT-Vista Manager EX、Allied OneConnect)
・セキュリティと運用性を両立するWANソリューション(Allied SecureWAN)
出展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/janog58/
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/janog58/