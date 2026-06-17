『＃3大やめとけ』21人の医師が教える寿命を縮める”ヤバい習慣”とは…？　1.2億回読まれた話題のポストを書籍化！ 6/16発売

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株式会社　高橋書店

　株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年6月16日（火）に


『＃3大やめとけ』（総監修：栗原 大智）を全国の書店・オンラインストアで発売しました。


　本書は、総勢21名の医師が「これはやめておいたほうがいい」「これはやっておいたほうがいい」習慣を、幅広い診療科ごとに３つに絞り紹介するアドバイス集です。


　難しい医学知識ではなく、生活のなかでついやってしまう危険な習慣や、「これならできそう」と思える健康を守る行動をわかりやすく解説しています。




「＃3大やめとけ」とは？

　「＃3大やめとけ」とは、2025年8月に眼科専門医で、本書の著者でもある栗原大智氏（「X」アカウント名：ドクターK@眼科医パパ）がSNS「X」に投稿したポストがきっかけで広まったキーワードです。医師が発信した有益な情報が、見た人の「誰かに伝えたい」という思いをかき立て、インプレッション数1.2億回、いいね4.9万という結果を生みました。


　本書は、その話題となったポストを、医療の分野を広げて書籍化しました。


総勢21名の医師に「あなたが思う“３大やめとけ”」についてアンケートを実施し、根拠となる論文を調査のうえ、裏付けがあるもののみを掲載しました。


　医学的に信頼ができる1冊になっています。


「＃３大やめとけ」の例


・ベンチプレス（整形外科）


・カロリーゼロ飲料（内分泌・代謝内科）


・子どものブルーライトカットメガネ（眼科）





端的でわかりやすいフォーマット

　本書は、「これだけはやめてほしい」という思いを、記憶に残りやすい3つに絞りシンプルな形で紹介。次ページにはその理由をわかりやすく解説しています。


　また、それぞれの診療科ごとに、解説している医師の情報を掲載しているので、気になる先生のＳＮＳアカウントや所属している医療機関を確認することができます。






【目次】


はじめに



１章　内科・消化器科の3大やめとけ


呼吸器内科の3大やめとけ/循環器内科の3大やめとけ ほか


コラム：なぜ、「3大やめとけ」は支持されたのか



２章　小児科・産婦人科の3大やめとけ
小児科の3大やめとけ/産婦人科の3大やめとけ


シーン別「やめとけ・やっとけ」リスト１.　子育て編



３章　外科の3大やめとけ


形成外科の3大やめとけ/整形外科の3大やめとけ ほか


特別対談１.　この情報を真に受けるのはやめとけ




４章　眼科・耳鼻咽喉科・歯科の3大やめとけ
眼科の3大やめとけ/耳鼻咽喉科の3大やめとけ ほか


シーン別「やめとけ・やっとけ」リスト２.　食事編




５章　睡眠とメンタルの3大やめとけ


老年科の3大やめとけ/睡眠専門医の3大やめとけ ほか


特別対談２.　「やめとけ」と言われてもやめられないのはなぜ？




６章　お薬の3大やめとけ


薬学部教授の3大やめとけ/総合診療科の3大やめとけ


シーン別「やめとけ・やっとけ」リスト３.　仕事・運動編


シーン別「やめとけ・やっとけ」リスト４.　リラックス・セルフケア編




参考文献


終わりに



総監修：栗原 大智　くりはら　だいち


日本眼科学会眼科専門医。
関東近郊の総合病院で眼科診療に従事する傍ら、Webメディア「オンライン眼科」の編集長兼眼科医ライターとして、500以上の記事を執筆。
目の健康、眼科に関する記事をほぼ毎日作成している。X（ドクターK@眼科医パパ）アカウントはフォロワー6.2万人超。著書に『眼科専門医が教える最新知識　スマホ時代の「眼」メンテナンス』（高橋書店）がある。



【書誌情報】


『＃3大やめとけ』　


定価1320円（税込）　ページ数176　判型46判　 ISBN 978-4-471-03205-0




https://prtimes.jp/a/?f=d69413-287-e6a98539192b4b5b7bec838ce528a1e0.pdf