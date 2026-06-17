“休みながら美しく、休息美容”を提案する、話題の花王ヘアケアブランド「melt（メルト）」ベストコスメ108冠受賞*1、累計出荷本数*2 1,000万本を突破！

花王株式会社

花王株式会社のハイプレミアムヘアケアブランド「melt（メルト）」のシャンプー＆トリートメントは、2024年4月のブランド誕生以降、「＠cosmeベストコスメアワード2024 @cosme SHOPPING ベストヒット賞 ブランド新人賞」をはじめ、ファッション誌・美容誌などで多数のベストコスメ・アワードを受賞しています。さらに、2026年3月発売の“ダメージ*3 が蓄積した髪”向け新ライン「ディープシリーズ」でも、「美的 プチプラベストコスメ インバスヘアケア編 1位」などを含め、「melt」ブランドとして108冠*1 を獲得。ブランド全体の売上シェアは前年の約1.5倍*4 に伸長し、このたび、累計出荷本数*2 が1,000万本を突破しました。

*1 各商品がそれぞれ受賞し、シリーズ合計で108冠を達成（2024年5月20日～2026年6月16日までの発売号内において）

*2 2024年2月～2026年6月16日までに出荷されたメルト全シリーズの本体、つめかえ、企画品総数量 花王調べ

*3 繰り返すカラーリング、熱スタイリングによる

*4 インテージSRI＋ インバスヘアケア市場よりメルトシリーズ計金額前年比較 期間：2025年3月と2026年３月

「melt」は、花王のヘアケア事業変革ブランド第一弾として、2024年4月に誕生。「自分の心と体を大切にしたい」という想いに寄り添い、“休みながら美しく、休息美容”をブランドコンセプトに掲げています。メインターゲットはセルフケアを重視する20～30代女性。音・泡・感触・香りといったさまざまな感覚に心地よくはたらきかけ、ヘアケア時間を“自分を大切にする時間に変える”ヘアケア体験を提供しています。

■好調の要因

1. 2025年秋に改良した“生炭酸*5 パウダー”が好調

2025年10月に改良新発売した『メルト クリーミーメルトパウダー』は、水に混ぜることで炭酸*5 が発生し、発泡する“メルトの生炭酸*5 パウダー”として多くの方から支持され、「@cosmeベストコスメアワード2026 上半期新作ベストヘアケア 第3位」を受賞。もっちりとクリーミーで濃密な泡立ちによる「根元からさらっとなめらかな洗い上がり」と、ヘッドスパ発想の「ご褒美ケア」として反響を呼び、美容のプロや美容感度の高いお客様を中心に支持が拡大。「シュワシュワとした感触に癒されそう」「美容室でのヘッドスパのような特別な体験ができる」といった声が寄せられ、日常のケアを特別な時間へと高めるアイテムとして、多くの愛用者に選ばれています。

*5 パウダーを水に混ぜると発生

2. 「ディープシリーズ」発売で“ダメージ*3 が蓄積した髪”に悩む10～20代女性のニーズに応え、顧客層を拡大

近年、カラーリングやブリーチ、熱スタイリングの繰り返しによる蓄積ダメージに加え、乾燥・摩擦・絡まり・湿気など日常の髪ストレスを感じる人が増加し、特に10～20代女性を中心に“ダメージ*3 が蓄積した髪”をいたわるニーズが高まっています（2025年 花王調べ）。このニーズに応えて2026年3月に発売した「ディープシリーズ」は、発売後から好評を得て、「melt」ブランドの売上シェアは前年の約1.5倍*4 に拡大。シャンプー＆トリートメントは「美的 プチプラベストコスメ インバスヘアケア編 1位」、コンディショニングウォーター（髪の化粧水）は「美的 プチプラベストコスメ アウトバスヘアケア編 1位」を受賞し、幅広い支持を獲得しています。

また、深くやわらぐマインドフルアロマ（ウォーターリリー＆ウッドの香り）は、“休みながら美しく 休息美容”のブランド価値を体現する香りとして好評です。

３. アウトバストリートメント 髪の化粧水「メルト コンディショニングウォーター」が大好評

髪の化粧水「メルト コンディショニングウォーター」は、SNS上で話題の「バズコスメ大賞」（Mimi Beauty 2025年下半期・Mimi Beauty 2026年上半期）を2期連続で受賞。「ドライヤー速乾効果により、ドライヤー時間が短縮できる」とSNSを中心に反響を呼び、口コミにおいても好評の声を多数いただいています。

さらに、熱・摩擦によるダメージ補修・予防効果に加え、寝ぐせがつきにくいことや日中の浮き毛が出にくいことなども支持され、多くのお客様にご愛用いただいています。

4. “休みながら美しく 休息美容”の価値をお届けする特別な機会を提案

「melt」は、“休みながら美しく、休息美容”というブランドのコンセプトを体現した「melt time project」などのイベントを通じて癒しの体験を展開してきました。都心で心身を整える「melt URBAN YOGA」には累計約1.5万人が来場。「melt rest spot」や「休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt」でも、都会の中でほっとひと息つける時間を提案しています。

今後も、音・泡・感触・香りといった「melt」ならではのこだわりを通じて世界観を広げ、日常のヘアケアを超えた“自分をいたわる特別なひととき”を提供します。

*3 繰り返すカラーリング、熱スタイリングによる

*4 インテージSRI＋ インバスヘアケア市場よりメルトシリーズ計金額前年比較 期間：2025年3月と2026年3月

■受賞一覧

ベストコスメ・アワードの108冠は、こちらを参照ください。

https://meltbeauty.jp/topics/2026-06-17/

評価いただいた主な点として、「自宅でかなうヘッドスパ発想のご褒美ヘアケア体験」ができること、「髪表面と内側を同時に補修し、やわらかさと輝きを引き出す美容液成分*6（つや付与・保湿）を配合」していること、「休みながら美しく 休息美容をイメージした香りやデザインへのこだわり」などが挙げられます。

*6 加水分解ケラチン（羊毛）・加水分解シルク・加水分解コラーゲン ・加水分解コンキオリン・ジラウラミドグルタミドリシンNa ・ヒアルロン酸Na・乳酸

■「melt」シリーズ ラインアップ

メルト クリーミーメルトパウダー

いつもの洗い方では落としきれない蓄積汚れ*7 でごわついた髪に

とろふわ濃密泡で洗う“生炭酸*5 パウダー”

*5 パウダーを水に混ぜると発生

*7 ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した汚れ

メルト モイストシャンプー／トリートメント／コンディショニングウォーター／オイル／スパークリングケアスプレー

パサつき髪も とろけるようなうるツヤ髪へ

メルト スムースシャンプー／トリートメント／コンディショニングウォーター／オイル

うねり髪も とろけるようなさらツヤ髪へ

メルト ディープシャンプー／トリートメント／コンディショニングウォーター

傷んだ髪も 毛先まで満たされたとろツヤ髪へ

■「melt」ブランドサイト／公式SNSブランドサイト :https://meltbeauty.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/meltbeauty_jp/

X :https://x.com/meltbeauty_jp

TikTok :https://www.tiktok.com/@meltbeauty_jp